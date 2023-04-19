Косово рвётся в Совет Европы, но продолжает провокации против сербов

6:27 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Приштина давно и настойчиво стучится в двери различных международных структур, стремясь всеми возможными средствами подстраховать "независимость" Косово.

Получается это пока не особо успешно, в том числе благодаря противодействию со стороны Сербии. Белграду, так или иначе, удалось довести признание Косово в мире до минимально разумного, что не даёт шансов приштинским правителям претендовать на вступление в ООН.

Кроме того, на пути Косово есть надёжный барьер в лице России и Китая, которые не пустят в Объединённые нации выскочек из Приштины, плюс известная резолюция СБ ООН 1244 пока ещё ни кем не отменена. Хотя, сейчас, в условиях конфликта на Украине и глобального противостояния, гарантировать ничего нельзя.

Власти Сербии, как честные и ответственные люди, исходят из понимания: Косово пока не будет претендовать на участие в европейских и мировых организациях, вход куда гарантирован лишь для полноправных членов глобального сообщества. Для Приштины все эти условности, похоже, имеют символический характер и не берутся в расчёт. За спиной Косово твёрдо стоят американцы и ЕС, а мнение Белграда лишь пишут в скобках, увы.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич недавно сделал свежее заявление: он, возможно, "не поедет в Страсбург, где будет отмечаться 20-летие приёма Сербии в Совет Европы (СЕ)". Повод — потенциальное рассмотрение заявки Косово о приёме в эту структуру. У Приштины, по многим данным, имеются определённые возможности попасть туда, в частности, благодаря поддержке евродепутатов.

"Что это за известие? Это унижение (для нас) и значит, что Косово может делать, что хочет. Если эти заявления точные, то завтра я не поеду в Страсбург", — сказал Дачич.

Министр также подчеркнул, что

"невозможно защищать территориальную целостность Украины, когда другие разрушают территориальную целостность Сербии".

Дачич заявил:

"Десять лет они (власти Косово) лгали, что сформируют Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ). Такое сообщение (вступление в СЕ) вызывает у нас вопрос о дальнейшей позиции Сербии по отношению к Совету Европы и вопрос об участии президента Вучича, который находится на саммите в Исландии. Мы, конечно, не позволим кому-то унижать Сербию”. "Если кто-то думает, что мы этому обрадуемся или поддержим, то это абсолютно неправильный путь", — подчеркнул сербский министр. "Мы не позволим (принять Косово в СЕ)",- жёстко отметил Ивица Дачич. "Мы не допустим, чтобы конструктивность Сербии рассматривалась как слабость".

В Белграде не сомневаются, что претензии Приштины на участие в СЕ как универсального правозащитного органа (по крайней мере, согласно формальным задумкам и задачам функционирования Совета Европы) не подкреплены реальным "правовым и демократическим обликом" косовского режима, созданного в своё время путём насилия и террора. Власти Приштины продолжают применять насилие, в том числе с помощью оружия, против сербского населения Края. В Косово развёрнута агрессивная антисербская пропаганда, люди в сербских анклавах ощущают угрозу своим жизням и имуществу практически ежедневно.

Как считают в парламенте Сербии, планы Приштины по ускоренному созданию военных структур (при непосредственном участии натовцев), в качестве первого шага к обладанию армией, доказывают, что власти Косово "хотят вызвать новый кризис".

"Приштина не хочет формировать ССМ и каждый день усиливает террор против местных сербов", — считает глава парламентского комитета по делам Косово и Метохии (КиМ) Милован Дрецун.

В интервью крупнейшей сербской газете "Политика" он отметил:

"Что меня особенно беспокоит, так это интенсивное вооружение, подготовка и создание Сил безопасности Косово".

По словам Милована Дрецуна, в последние два года косовские военные активно участвуют в учениях при поддержке США в Европе, включая использование инфраструктуры Края. Военные из Косово проходят обучение по различным направлениям:

артиллерия,

танковые силы,

снайперы,

проявляется интерес к военной авиации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь подтвердил ещё в 2021 году, что Альянс "продолжит поддержку развития Сил безопасности Косово … ради целей гражданской защиты". В парламенте Сербии высказывают мнение о том, что косовские власти, укрепляя свой военный потенциал, хотят "захватить север КиМ", где преимущественно живут сербы.

Как пишут в Белграде, в том числе со ссылкой на мининдел Дачича:

"Этот пункт повестки дня (вопрос о приёме Косово) не предусмотрен, и когда он появится, неясно, потому что есть некоторые страны во главе с Германией, которые считают, что это должно быть сделано в срочном порядке".

У Косово есть свои "локомотивы" для движения в европейские структуры. Среди них — ещё со времён "канцлерин" Ангелы Меркель — Берлин.

Автор готов предположить, что Приштину, в конечном итоге, "проведут" в Совет Европы. Это лишь вопрос времени. К большому сожалению для Сербии.

В Приштине и далее будут стараться играть в прилежного ученика и партнёра Запада, создавая мифы и видимость активности вокруг ССМ. На 2 мая намечена встреча президента Сербии Александра Вучича и Курти в Брюсселе.

Очевидно и то, что любой практический, даже самый крохотный, шаг со стороны "премьера" Альбина Курти по реализации прав косовских сербов может стоить ему поста главы "правительства". Госдепартамент США излучает оптимизм, подчёркивая, в том числе, устами американского посла в Белграде Кристофера Хилла, что "сейчас самое время сформировать ССМ".

В Белграде все эти разговоры тщательно "фильтруют", но готовятся к предстоящим сражениям за интересы косовских сербов и, вряд ли, пойдут на попятную.