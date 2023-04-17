Брюссель указал "на место" Польше и Венгрии: украинский транзит — не вашего ума дело

Официальный Брюссель раскритиковал решение Польши и Венгрии запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

"Такие действия неприемлемы и идут вразрез с правилами блока", — говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, опубликованном в СМИ. В документе особо подчёркивается, что "торговая политика является исключительной компетенцией ЕС и, следовательно, односторонние действия неприемлемы”, но не уточняется, могут ли Варшава и Будапешт столкнуться с санкциями со стороны Брюсселя из-за своего решения.

Напомню, Польша в субботу ввела временные ограничения на зерновые и масличные культуры, а также некоторые другие сельскохозяйственные продукты из Украины. Венгрия последовала примеру Варшавы в воскресенье. Обе страны сослались на "неконтролируемый приток дешёвой продукции из Украины", вызванный "полными возможностями беспошлинной и свободной торговли”, предоставленными Евросоюзом Киеву.

Меры, введенные ЕС в попытке помочь Киеву в его продолжающемся конфликте с Москвой, привели к дестабилизации сельскохозяйственных рынков в Польше и Венгрии, заявили Варшава и Будапешт, утверждая, что им необходимо защищать интересы своих фермеров.

Пока Болгария устами главы своего Минсельхоза Явора Гечева только заявила о намерении запретить импорт из Украины, Польша не только это сделала, но и "временно" — "пока не появится механизм, гарантирующий, что зерно не будет оседать в стране" — перекрыла транзит украинской продукции через свою территорию.

Предыстория

Евросоюз изначально, принимая решение беспошлинном ввозе продовольственных товаров из Украины, делал упор на том, что таким образом — с помощью зерна и сельхозпродуктов — будет оказана помощь бедным странам Ближнего Востока и Африки. Однако большая часть продукции оказалась в Восточной Европе, что привело к резкому падению цен на местные товары.

В марте премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии потребовали от Комиссии ЕС принятия мер в отношении импорта украинской сельскохозяйственной продукции, призвав к повторному введению тарифов.

Что теперь?

Киев, что ожидаемо, уже обвинил Варшаву в нарушении соглашений между двумя странами. Но поляки непреклонны. По крайней мере, пока.

А вот Будапешт, согласно сообщениям украинского информационного агентства Укриформ, оказалась послабее духом и "продолжит транзит украинской агропродукции, несмотря на введение Будапештом временного запрета на ее импорт". Об этом, согласно заявлению Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, во время онлайн-встречи договорились глава ведомства Николай Сольский и его венгерский коллега Иштван Надем.

"Судя по всему, транзитные страны намерены начать торги как с Украиной, так и с Брюсселем по урегулированию вопроса и выбиванию преференций для своего сельского хозяйства, — пишет сегодня "Страна.Ua".

По версии издания, в мае "встанет вопрос о дальнейшем функционировании зернового коридора по Черному морю", если союзники Киева не снимут свои ограничения на экспорт российских зерна и удобрений.

"Если к тому времени вопрос с восточной Европой не будет урегулирован, то экспорт украинского зерна рискует быть практически полностью заблокированным".

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