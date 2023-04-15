На Украине и Западе заговорили об устранении Зеленского

4:21 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Владимир Зеленский ходит по грани жизни и смерти. Его устранение будут приветствовать все. Вопрос в том, как этим воспользуются мировые игроки.

Запад уберёт Зеленского из-за неуправляемости

Ситуация характеризуется тем, что Запад, уставший от бессмысленной поддержки коррупционного киевского режима, призывает президента Украины Владимира Зеленского искать территориальный компромисс с Россией. Но тот категорически не хочет.

Как пишет украинский Telegram-канал "ЗеРада" в постепенно ухудшающихся условиях, Зеленский не способен "трансформировать" свою политику, являясь "визионером" — то есть тем, кто видит цель и бездумно идёт к ней. Его цель — Украина в НАТО в границах 1991 года.

Именно эта цель "привела к захвату РФ дополнительных территорий и тысячам жертв".

"Это очень опасная стезя для Зеленского, Штаты могут убрать его за эту нерациональную упертость", — прогнозирует канал.

Такой момент предательства от союзников видят в Киеве. Так, охрана президента Украины запретила ему брать шоколад из рук британского телеведущего Беара Гриллса, побоявшись отравления.

Запад поменял позицию по Украине

В последние недели во многих влиятельных СМИ на Западе появляются предложения о том, что Крым надо оставить РФ в обмен на отход ВС РФ на позиции 24 февраля 2022 года. Конечно, это не устраивает Москву, но американцы уверены в обратном.

Почему позиция поменялась от: "Россия должна проиграть", до — надо искать компромисс?

Запад не готов к содержанию Украины, дефицит бюджета которой полностью закрыл в 2023 году. Об этом косвенно сказал премьер Венгрии Виктор Орбан, назвав Украину несуществующей страной. Европейцы отказываются быть вассалом США, переориентируясь на Китай, о чём заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после визита в Пекин. Ещё немного и ЕС развалиться. Риски в этом для США — огромные. Уже сейчас западники не могут договориться по вопросам снабжения ВСУ боеприпасами, оружие на Украину не поступает или поступает в некондиции. Из Китая и Бразилии звучат призывы к Западу перестать помогать ВСУ. Чуть-чуть перестараться в этом плане, и Китай начнёт более активную контригру. Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Силва в Пекине сказал, что происходящее между РФ и Украиной является "семейной ссорой". К этому мнению склоняется всё больше стран.

Критический момент для Зеленского настал

Не проводить контрнаступление для Зеленского буквально смерти подобно. И не только из-за позиции Запада, но и потому что украинцы станут задавать неудобные вопросы: "Неужели его задача убить нас как можно больше в этой войне? "

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube заявил о планах солдат ВСУ ликвидировать Зеленского. По его словам, военные считают его предателем из-за невероятной коррупции. Бойцы ВСУ отмечают, что "сотни миллионов наличных денег" оказываются в самых разных местах, а не направляются на нужды армии.

Американский полковник отметил, что в сети периодически появляются видео, в которых солдаты говорят: "Первое, что нужно сделать, это вернуться и повесить Зеленского и его команду, прежде чем до них доберутся русские".

Устранение Зеленского скоро будут приветствовать все, в том числе из-за осквернения Киево-Печерской Лавры. Вопрос в том, как этим воспользуются мировые игроки.

Вспомним, как Владимир Путин ещё в самом начале СВО призвал офицеров ВСУ брать власть в свои руки.

"Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", — заявил Путин 25 февраля.

Несомненно, в этом русле работа ведётся.

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