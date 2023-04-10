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Любовь Степушова

Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон

6:07
Мир

Эмманюэль Макрон после визита в Пекин и разговора с Си Цзиньпином "переобулся в воздухе". На наших глазах рождается антиамериканская коалиция.

Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон

Макрон вернулся из Пекина другим человеком

В первый день визита в КНР президент Франции жёстко настаивал на том, что китайский лидер должен убедить своего российского коллегу Владимира Путина положить конец СВО на Украине. Чтобы Си Цзиньпин позвонил Владимиру Зеленскому и обнадёжил его своей поддержкой.

Но после встречи "без галстуков" во второй день визита Эмманюэль Макрон дал комментарии прессе — Politico и Les Еchos, совершенно в другом контексте. Это была попытка дать понять, что США — не указ европейским странам.

Макрон заявил, что надо избавляться от долларовой зависимости и защищать "стратегическую автономию" Европы.

Президент Франции отказался "форсировать тему Тайваня", "приспосабливаясь к американскому ритму".

"Наш приоритет не в том, чтобы адаптироваться к повестке дня других во всех регионах мира", — сказал он.

"Ключ к меньшей зависимости" от американцев, по словам президента Франции, заключается, "прежде всего, в усилении европейской оборонной промышленности", "ускорении борьбы за ядерную энергию и возобновляемые источники энергии в Европе".

В США заявлениями Парижа возмутился сенатор Марко Рубио, который призвал лишить Францию помощи США, в частности, для переброски её сил в Африку. Рубио пригрозил, что если Макрон говорит от имени всей Европы, "то нам следует сказать, что мы сосредоточимся на Тайване и угрозах, которые представляет Китай, а вы, ребята, занимайтесь Украиной и Европой".

Что Си сказал Макрону

КНР и Франция по итогам саммита выпустили совместное заявление, в в котором договорились содействовать установлению мира на Украине, оставив за скобками разные подходы:

Китай не хочет быть стороной конфликта и предлагает Франции ту же линию поведения. А Париж пока стоит на позиции военной помощи Украине.

Тем не менее, коалиция — налицо. Перемены в позиционировании Макрона (от антироссийской к антиамериканской) заставляют предположить, что он узнал нечто такое от Си, что толкнуло его на коалицию с Китаем:

  1. Си, вероятно, сказал, что Китай бесповоротно выбрал цель — построение нового мирового порядка, потому что нынешняя система явно дает сбой. Он сумел убедить Макрона в том, что это перспективно и пригласил Францию (члена СБ ООН) присоединиться к этой модели — конкуренту англосаксанскому порядку. Предложение упало на благодатную почву, потому что англосаксы много крови подпортили Франции. Символично, что французский энергетический гигант Total за несколько дней до визита Макрона заключил первый контракт в юанях на Шанхайской нефтяной бирже на поставку в Китай СПГ.
  2. Си, возможно, пообещал Франции помощь высокотехнологичными заказами. Об этом, в частности, говорит контракт на покупку 160 самолетов Airbus, обеспечивший французам доход около 51 млрд долларов и подспорье в конкурентной борьбе с американской Boeing. Си и Макрон договорились, что Airbus удвоит свои производственные мощности в Китае. Соглашения также были подписаны в ядерной энергетике, ветроэнергетике, водном хозяйстве и агропродовольственном секторе, транспорте.
  3. Си, вероятно, рассказал Макрону, о том что случилось с "Северными потоками" со слов Владимира Путина. Видимо, в Сеть утекли не только документы о подготовке ВСУ к наступлению, но и те, которыми руководствовался Сеймур Херш, обвиняя США в подрывах газопроводов. В конце концов, в США были Эдвард Сноуден, Джулиан Ассандж и Брэдли Мэннинг. Не случайно МИД КНР сообщил, что Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках", чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны. Франция, очевидно, не захотела быть причастной к теракту, отсюда усиление антиамериканизма.

Франция в БРИКС — это дело времени

Итог визита — это доказательство дрейфа тяжеловесов Европы в сторону Китая от США. До Макрона в Пекине побывали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес. То есть ЕС разделяется по этой линии на сторонников линии США и сторонников Германии и Франции.

Символично, что сопровождавшая Макрона и сторонница американской Европы председатель ЕК Урсула Фон дер Ляйен встречалась с Си в течение 15 минут, не была замечена ни на крупных мероприятиях, ни в подробном освещении в СМИ Китая.

В настоящий момент дипломатические усилия Китая превосходят усилия Запада во всех мировых регионах — от желающих вступить в БРИКС нет отбоя. Причина в том, что Китай превзошёл США в коммерческом влиянии на страны мира. Это имеет огромное значение, особенно в связи с украинским конфликтом.

Антироссийские резолюции, голосуемые Западом в ООН, по сути, "пирожок ни с чем", потому что в них нет обязательств по конкретным действиям против России. А учитывая, что Россия входит в БРИКС и является крупным игроком в этой группе, Запад не имеет необходимой поддержки для мер, которые повлекли бы за собой отмену торговли с Россией.

В этом контексте Франция Эмманюэля Макрона, похоже, поняла, что антироссийская и, тем более, антикитайская политика выдыхается, достигла своего предела и бесперспективна. Гораздо более перспективно присоединение к сотрудничеству с БРИКС. Франция в БРИКС — это будет первым шагом в новой мировой интеграции.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы брикс си цзиньпин урсула фон дер ляйен
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