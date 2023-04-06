Политолог: "Противостояние на Ближнем Востоке может повлиять на Европу"

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Последние события, связанные с палестино-израильским конфликтом, говорили о том, что есть определенные предпосылки для "весеннего перемирия" из-за празднования Песаха и Рамадана. Надежду на временное перемирие нарушило столкновение полиции Израиля с палестинскими верующими в мечети на Храмовой горе. В ООН осудили действия руководства Израиля. В свою очередь Израиль осуществил ракетные удары по Ливану, обвиняя в нарушении перемирия не ливанскую "Хезболлу", а палестинские группировки, сделав это, не приведя доказательств.

В связи с этим возникает множество вопросов: повлияет ли обмен ракетными ударами на эскалацию ситуации в регионе, нарушит ли это перемирие с Палестиной, смогут ли события на Ближнем Востоке повлиять на ситуацию в Европе.

Палестино-израильский конфликт: откуда растут ноги

Палестино-израильский конфликт имеет глубокие исторические корни. Учитывая менталитет и особенности устройства обществ двух стран, данное перемирие можно оценивать как перерыв между "прыжками" в схватке. Для решения данного конфликта сторонам необходимо применять кардинально другие подходы, но этого не произойдет, уверен политолог, координатор дискуссионного клуба "Peace & War communication for security" Егор Дибров.

За спиной Израиля стоят США, которые не заинтересованы в решении конфликта, поэтому у власти находятся согласные с ними израильские политики. Необходимо подчеркнуть, что там, где США выступают в качестве посредников, участвуя напрямую или опосредованно в составе переговорных групп, это не приводит к решению конфликтов.

Этому свидетельствуют многие форматы, в которых принимали участие США, в частности, конфликт на Кипре, мирного решения которого нет с 1974 года, Минская группа ОБСЕ по вопросу урегулирования Нагорного Карабаха (с 1992 года), где фактического разрешения вопроса удалось добиться лишь при прямой поддержке России и опосредованной поддержке Франции.

США придерживаются позиции, при которой конфликт между сторонами должен тлеть, тогда они могут получать выгоду. Доказательством этому служат множество популистских примеров, среди которых показательными являются программные заявления, звучавшие в разные годы:

"Параметры Клинтона" (2000 г.),

заявления Обамы в 2013 г.,

"Сделка века" Трампа (2020 г.),

"Непоколебимая поддержка Израиля" Джо Байдена.

"Примечательно, что каждая попытка политических элит США наладить отношения стран в регионе приводит к новому обострению конфликта. Многие представители американской элиты получают политические очки, используя Ближний Восток в качестве разменной монеты, если это не получается, то используют как полигон для обкатки военной техники и получения дешёвых ресурсов. Если палестино-израильский конфликт прекратится, то влияние США в регионе значительно ослабнет, а значит, они потеряют прибыль. Такой сценарий, прежде всего, нежелателен и для так называемых союзников, в частности, Израиля. Об этом свидетельствуют последние действия Тель-Авива, который нанёс по населённым пунктам юга Ливана массированный ракетный обстрел. Руководство Израиля пытается выставить случившееся как акт обороны, чтобы избежать ответственности за агрессивные действия в отношении Ливана. Израилю трудно воевать в две стороны, поэтому в отношении Палестины давление снижено, а в отношении Ливана максимизировано. Это говорит о том, что Израиль намеренно разжигает конфликт в регионе, надеясь получить финансовую поддержку от США", — отмечает эксперт.

Ближний Восток и Европа: игра за влияние

В игру за влияние на Ближнем Востоке может активно включиться Германия и Франция, считает эксперт. Они, осуществив попытки повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, в качестве "отступных" перед США могут заявить о своих правах — повлиять на ситуацию в Восточной Европе. В условиях складывающейся ситуации Германии и Франции важно вернуть былое влияние. Это особенно важно в условиях продолжительного американского давления в контексте невыгодной санкционной политики, ситуации вокруг "Северных потоков" и энергетической зависимости от дорогих энергоресурсов из США.

"Германии и Франции пора объединить свои усилия и воспользоваться ситуацией для повышения своего влияния в регионе и мире. Это позволит "локомотивам" ЕС вернуться к докризисным позициям, направив усилия многих стран на восстановление безопасности в регионе. Таким образом, развитие ситуации на Ближнем Востоке может оказать положительное влияние на динамику происходящего в Европе", — резюмирует эксперт.