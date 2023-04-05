Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Лебедева

Польский генерал назвал "настоящую" причину визита Зеленского в Польшу: подготовка к переговорам с Москвой

2:22
Мир

У Украины нет никаких шансов победить Россию на поле боя так, чтобы восстановить свою "доконфликтную" территорию, считает экс-командующий сухопутными войсками Польши, бывший замминистра обороны генерал Вальдемар Скрипчак.

Польский генерал назвал "настоящую" причину визита Зеленского в Польшу: подготовка к переговорам с Москвой

Более того, по словам польского генерала, "всё указывает на то, что приближается время, когда этот конфликт придётся завершить".

"Ключевое значение имеет не столько отношение Зеленского, сколько отношение Запада, отношение США. На Западе начинается волна выборов, в США начинается избирательная кампания. Запад постепенно устает от этой войны. Электорат, который до сих пор поддерживал Киев, меньше, чем был раньше. Зеленский стоит перед большим испытанием, Украина тоже", — пояснил генерал Скрипчак в интервью изданию Rzeczpospolita.

И теперь, по его мнению, союзники должны обеспечить президенту Украины не военную поддержку, а политическую, чтобы Киев "имел сильный голос в тех переговорах, которые состоятся" в любом случае.

"Не надо сейчас подталкивать украинцев к контрнаступлению, потому что они к нему не готовы, надо усадить их за стол переговоров, предварительно создав для этого международную коалицию", — заявил Скрипчак в интервью изданию Rzeczpospolita.

Бывший глава польского Минобороны уверен, что именно с целью начать формировать вокруг себя "коалицию, поддерживающую его в случае, если будут какие-либо переговоры с его участием о будущем Украины". И посещение Зеленским Варшавы будет первым в череде поездок по странам-союзницам:

"Зеленский очень рассчитывает на польскую поддержку. Мы для него один из самых важных партнеров после США. Именно поэтому новое политическое турне начинается с Варшавы, ведь он (Зеленский) знает, что на Варшаву, на Польшу он может рассчитывать. Эта поддержка будет нужна ему, когда он поедет в другие столицы Европы", — заявил Скрипчак.

В Москве чаяний польского генерала не разделяют

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что в Москве "пока никаких перспектив" для начала переговорного процесса с Киевом для окончания конфликта не видят.

Читайте также:

В США предлагают не "пилить" Украину, а подарить её Польше

Полковник Кларк рассказал, как США готовили армию Украины к войне с Россией

Греческое СМИ: десятки офицеров НАТО погребены в разбитом "Кинжалами" тайном бункере на Украине

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы польша переговоры дмитрий песков владимир зеленский
Новости
Глава МО Украины Резников заявил о возможном окончании конфликта с Россией в 2023 году
Эксперт Newsweek Хэмблинг назвал единственный способ уничтожения ТОС-1А "Солнцепёк"
Россия попала в топ-5 по количеству игроков в Hogwarts Legacy
"Царьград": Светов проинформировал о влиянии удара "Кинжалом" по генералам НАТО на ход СВО
Тиктокер Даня Милохин открыл барбершоп для россиян в Дубае
Amazon уволит более 100 сотрудников Amazon Game Studios
В Новосибирске восьмиклассник получил пятёрку за написанное ИИ ChatGPT сочинение
Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал требования запретить концерт Филиппа Киркорова
Приложение Сбербанка теперь предлагает услугу заправки автомобиля: Как это работает и в чем преимущества
Алаудинов: у Киева нет сил для реализации "сверхъестественного" плана по захвату Крыма
Популярное
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО

Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.

РВ: военные РФ сожгли колонну пытавшейся атаковать бронетехники НАТО
МК: в России сильно сократилось количество медицинского персонала в больницах
В России катастрофически не хватает медиков
Трамп находится под арестом и ждёт предъявления обвинений
ВС РФ ожидают тяжёлые бои в зоне СВО на Украине — Шурыгин
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Наступление на Артёмовск армия РФ замедлила специально
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Последние материалы
В Новосибирске восьмиклассник получил пятёрку за написанное ИИ ChatGPT сочинение
Amazon уволит более 100 сотрудников Amazon Game Studios
Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал требования запретить концерт Филиппа Киркорова
Приложение Сбербанка теперь предлагает услугу заправки автомобиля: Как это работает и в чем преимущества
Польский генерал назвал "настоящую" причину визита Зеленского в Польшу: подготовка к переговорам с Москвой
Алаудинов: у Киева нет сил для реализации "сверхъестественного" плана по захвату Крыма
Путин проведёт заседание Совета безопасности РФ вместе с главами четырёх новых регионов России
Новые кроссоверы Mitsubishi ASX прибыли в Россию
Затерянный город инков: как Хайрам Бингем открыл Мачу-Пикчу
Футболист из Венесуэлы Понсе о Кадырове: отличный человек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников