Польский генерал назвал "настоящую" причину визита Зеленского в Польшу: подготовка к переговорам с Москвой

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У Украины нет никаких шансов победить Россию на поле боя так, чтобы восстановить свою "доконфликтную" территорию, считает экс-командующий сухопутными войсками Польши, бывший замминистра обороны генерал Вальдемар Скрипчак.

Более того, по словам польского генерала, "всё указывает на то, что приближается время, когда этот конфликт придётся завершить".

"Ключевое значение имеет не столько отношение Зеленского, сколько отношение Запада, отношение США. На Западе начинается волна выборов, в США начинается избирательная кампания. Запад постепенно устает от этой войны. Электорат, который до сих пор поддерживал Киев, меньше, чем был раньше. Зеленский стоит перед большим испытанием, Украина тоже", — пояснил генерал Скрипчак в интервью изданию Rzeczpospolita.

И теперь, по его мнению, союзники должны обеспечить президенту Украины не военную поддержку, а политическую, чтобы Киев "имел сильный голос в тех переговорах, которые состоятся" в любом случае.

"Не надо сейчас подталкивать украинцев к контрнаступлению, потому что они к нему не готовы, надо усадить их за стол переговоров, предварительно создав для этого международную коалицию", — заявил Скрипчак в интервью изданию Rzeczpospolita.

Бывший глава польского Минобороны уверен, что именно с целью начать формировать вокруг себя "коалицию, поддерживающую его в случае, если будут какие-либо переговоры с его участием о будущем Украины". И посещение Зеленским Варшавы будет первым в череде поездок по странам-союзницам:

"Зеленский очень рассчитывает на польскую поддержку. Мы для него один из самых важных партнеров после США. Именно поэтому новое политическое турне начинается с Варшавы, ведь он (Зеленский) знает, что на Варшаву, на Польшу он может рассчитывать. Эта поддержка будет нужна ему, когда он поедет в другие столицы Европы", — заявил Скрипчак.

В Москве чаяний польского генерала не разделяют

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что в Москве "пока никаких перспектив" для начала переговорного процесса с Киевом для окончания конфликта не видят.

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