Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Германия в кризисе, а министр экономики Хабек плачется Зеленскому

2:40
Мир

Германия стремительно движется в сторону стагнации, а министр экономики Роберт Хабек совершает паломничество в Киев. Швейцарский журналист Роджер Кёппель попытался понять, что немецкий вице-канцлер забыл в столице Украины.

Германия в кризисе, а министр экономики Хабек плачется Зеленскому

Паломнический тур немецкого министра в Киев: зачем

"Федеральный министр экономики Хабек на Украине. Там он обещает помощь. Там он беседует с президентом Зеленским. И вот что я подумал сейчас, когда прочитал об этой поездке сегодня. Что, собственно, этот Хабек делает сейчас на Украине? У ФРГ есть свои огромные экономические проблемы. Существует угроза стагфляции. Это наихудший сценарий одновременной инфляции и застоя. Стремительный рост цен, бурлящее недовольство всё большего числа людей, кризис идентичности в собственной партии, которая всё сильнее и сильнее отстаёт от либералов и СДПГ. Так это что, своеобразный побег из западни федеративной республики на ковёр к красным молодцам в Киеве? В этом тоже что-то есть", — размышляет журналист.

Кёппель чётко подметил, что Киев стал своего рода местом паломничества политиков, строящих из себя порядочных людей. Как только ты появишься там рядом с Зеленским, у тебя повышается моральный дух.

"Твоя моральная батарейка заряжается, чтобы впредь ты выглядел ещё более идеальным человеком. Как раньше ездили в Ватикан, теперь паломничают в Киев, чтобы, так сказать, морально поправиться от участия в этой войне", — поиронизировал Роджер.

По мнению журналиста, Хабек сейчас должен быть в Германии и показывать немцам, как им выжить в этой экономической ситуации. В ситуации, в которой из-за его политики и политики его партии страдают немцы. Но вице-канцлер всё же предпочёл поехать к Зеленскому за индульгенцией, чтобы с его благословения и дальше добивать немецкую экономику.

Напомним, что поездка Хабека в Киев была вполне плодотворной. Министр, как провинившийся ребёнок, с опущенным взглядом и дрожащим голосом покаялся перед Зеленским за нежелание Берлина в 2021 году поставить оружие Киеву, а также пообещал помочь украинским товарищам восстановить страну с привлечением существенных пожертвований со стороны немецкого бизнеса. В частности, на благотворительность раскрутили немецкую фармкомпанию Bayer и строительный концерн Fixit, который начнёт восстанавливать инфраструктуру разрушенной страны, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".

Украины скоро не станет. Политолог озвучил план раздела
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы германия владимир зеленский
Новости
Genesis остается приверженцем седанов, хочет купе и кабриолеты
Stellantis видит увеличение сроков автокредитования на фоне банковских потрясений
КП: Дональд Трамп мечтал сняться в комедии Леонида Гайдая, но режиссёр ему отказал
Истребители Су-35 ВКС РФ нанесли удары по объектам ВС Украины в Черниговской области
Элон Маск продает пиво Tesla в честь берлинской Gigafactory - по цене более 30 долларов за бутылку
2024 Toyota Tacoma получит гибридную мощность
Шурыгин оценил вероятность второй волны частичной мобилизации в России
РИА Новости: арест Дональда Трампа привёл к конституционному кризису Соединённых Штатов Америки
CNN: с Трампа сняли арест
Военкор Живов заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении
Популярное
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО

Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.

РВ: военные РФ сожгли колонну пытавшейся атаковать бронетехники НАТО
МК: в России сильно сократилось количество медицинского персонала в больницах
В России катастрофически не хватает медиков
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Трамп находится под арестом и ждёт предъявления обвинений
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Стало известно, как Россия разгромила военных НАТО в подземельях Львова
ВС РФ ожидают тяжёлые бои в зоне СВО на Украине — Шурыгин
Украинские журналисты "одолели" Меладзе во время отдыха в Куршевеле
Украинские журналисты "одолели" Меладзе во время отдыха в Куршевеле
Последние материалы
Овны, рожденные 5 апреля, последовательны
Genesis остается приверженцем седанов, хочет купе и кабриолеты
Stellantis видит увеличение сроков автокредитования на фоне банковских потрясений
Истребители Су-35 ВКС РФ нанесли удары по объектам ВС Украины в Черниговской области
КП: Дональд Трамп мечтал сняться в комедии Леонида Гайдая, но режиссёр ему отказал
Electrogenic создает комплект для электронного преобразования Porsche 911 по принципу plug-and-play
Германия в кризисе, а министр экономики Хабек плачется Зеленскому
Элон Маск продает пиво Tesla в честь берлинской Gigafactory - по цене более 30 долларов за бутылку
2024 Toyota Tacoma получит гибридную мощность
Шурыгин оценил вероятность второй волны частичной мобилизации в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников