Германия в кризисе, а министр экономики Хабек плачется Зеленскому

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Германия стремительно движется в сторону стагнации, а министр экономики Роберт Хабек совершает паломничество в Киев. Швейцарский журналист Роджер Кёппель попытался понять, что немецкий вице-канцлер забыл в столице Украины.

Паломнический тур немецкого министра в Киев: зачем

"Федеральный министр экономики Хабек на Украине. Там он обещает помощь. Там он беседует с президентом Зеленским. И вот что я подумал сейчас, когда прочитал об этой поездке сегодня. Что, собственно, этот Хабек делает сейчас на Украине? У ФРГ есть свои огромные экономические проблемы. Существует угроза стагфляции. Это наихудший сценарий одновременной инфляции и застоя. Стремительный рост цен, бурлящее недовольство всё большего числа людей, кризис идентичности в собственной партии, которая всё сильнее и сильнее отстаёт от либералов и СДПГ. Так это что, своеобразный побег из западни федеративной республики на ковёр к красным молодцам в Киеве? В этом тоже что-то есть", — размышляет журналист.

Кёппель чётко подметил, что Киев стал своего рода местом паломничества политиков, строящих из себя порядочных людей. Как только ты появишься там рядом с Зеленским, у тебя повышается моральный дух.

"Твоя моральная батарейка заряжается, чтобы впредь ты выглядел ещё более идеальным человеком. Как раньше ездили в Ватикан, теперь паломничают в Киев, чтобы, так сказать, морально поправиться от участия в этой войне", — поиронизировал Роджер.

По мнению журналиста, Хабек сейчас должен быть в Германии и показывать немцам, как им выжить в этой экономической ситуации. В ситуации, в которой из-за его политики и политики его партии страдают немцы. Но вице-канцлер всё же предпочёл поехать к Зеленскому за индульгенцией, чтобы с его благословения и дальше добивать немецкую экономику.

Напомним, что поездка Хабека в Киев была вполне плодотворной. Министр, как провинившийся ребёнок, с опущенным взглядом и дрожащим голосом покаялся перед Зеленским за нежелание Берлина в 2021 году поставить оружие Киеву, а также пообещал помочь украинским товарищам восстановить страну с привлечением существенных пожертвований со стороны немецкого бизнеса. В частности, на благотворительность раскрутили немецкую фармкомпанию Bayer и строительный концерн Fixit, который начнёт восстанавливать инфраструктуру разрушенной страны, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".