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Олег Володин

НОАК ждёт приказа Си атаковать Тайвань или США

4:32
Мир » Азия » Дальний Восток

Американские СМИ пишут, что Китай вовсю готовится к войне: об этом якобы свидетельствуют все собранные и проанализированные экспертами публичные заявления лидера страны Си Цзиньпиня.

НОАК ждёт приказа Си атаковать Тайвань или США

По данным Foreign Affairs, эта тема поднималась Си на ежегодном собрании китайского парламента и его высшего политического консультативного органа.

Речь шла о готовности Китая сражаться и о увеличении оборонного бюджета. За последнее десятилетие власти удвоили расходы на оборону и снизили зависимость страны от импортного зерна. Сегодня Пекин вплотную занимается строительством бомбоубежищ и модернизацией своих вооружённых сил.

О последнем говорилось в публикации издания КПК эссе "Цзюнь Чжэн". По сути, власти и министерство обороны заявили, что модернизация национальной обороны и вооружённых сил "должна быть ускорена" путём привлечения частных компаний и гражданских учреждений, обслуживали усилия Китая по модернизации вооружённых сил", — пишет Foreign Affairs.

  • Сегодня Народно-освободительной армии (НОАК) позволено задействовать свои резервные силы и институционализировать систему пополнения боевых частей в случае войны.
  • Изменились и правовые нормы — Центральной Военной комиссии теперь можно корректировать правовые положения, включая "юрисдикцию, защиту и представительство, принудительные меры, ведение дела, расследование, судебное преследование и исполнение приговоров".

Американские журналисты пришли к выводу, что США нужно обратить внимание на столь явные намерения и действия.

Аналитики Foreign Affairs высказались в том ключе, что в Америке вообще склонные недооценивать Китай. Теперь Китай встаёт рядом с Россией в борьбе за освобождение от "зависимости от демократии американского вида".

Так что, все заявления Си о подготовке к войне знаменуют собой новый этап в его кампании политической войны, направленной на запугивание Тайваня. Он явно готов применить силу, чтобы захватить остров. И прекрасно осознаёт, что это приведёт к прямой военной конфронтации с США, подытожили журналисты издания.

В одном из выступлений Си призвал своих генералов "осмелиться сражаться".

У Китая с этим проблем не будет.

По сути, на фоне сегодняшних заявлений Китая и США, кажется, миру скоро будет совсем не до Украины. У США всего два варианта — принять постамериканский мир или война с двумя ядерными державами сразу. Что с точки зрения готовности рядовых американцев к чему-то большему, чем подорожание бензина — затея провальная.

Существует два противоположных мнения — к чему ведёт такая риторика и действия Пекина:

  1. "Каждый раз формулировка используется в одном и том же контексте: Си Цзиньпин, будучи председателем Центрального военного совета КНР (и ЦВС КПК тоже), встречается с китайскими военными начальниками, обсуждает прогресс военных реформ, напоминает своим подчинённым о важности военной реформы НОАК, необходимости дальнейшей работы и ускорения реформы — обычный партийный канцелярит", — успокаивают авторы проекта "Китайская угроза".
  2. "Си провёл реформу армии, в стране появились боевые округа вместо военных ("армейских") округов, три авианосца, флот, сопоставимый с американским, гибридная армия "рыбаков", созданная под эгидой внутренний войск, министерство военных пенсионеров, введены боевые награды, принят специальный закон об использовании войск — всё это было задолго до СВО. Си — это армия, Си — это освободительная война за священную землю Тайваня. После начала СВО эти масштабные приготовления только усилились", — отвечает известный китаист Николай Вавилов.

Сейчас такие приготовления подходят к концу.

Ещё в 2010 году в Китае появилась работа старшего полковника Лю Минфу: "Китайская мечта: эпоха после США — стратегическое позиционирование и мышление великой державы" — он констатировал, что "США не потерпит равной по размеру экономки страны на мировой арене и Китай ждёт эпоха противостояния с США, а также построение постамериканского мира".

Дальше — остаётся ждать, что дракон расправит крылья?

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы армия война китай оружие россия тайвань си цзиньпин
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