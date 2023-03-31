Американские СМИ пишут, что Китай вовсю готовится к войне: об этом якобы свидетельствуют все собранные и проанализированные экспертами публичные заявления лидера страны Си Цзиньпиня.
По данным Foreign Affairs, эта тема поднималась Си на ежегодном собрании китайского парламента и его высшего политического консультативного органа.
Речь шла о готовности Китая сражаться и о увеличении оборонного бюджета. За последнее десятилетие власти удвоили расходы на оборону и снизили зависимость страны от импортного зерна. Сегодня Пекин вплотную занимается строительством бомбоубежищ и модернизацией своих вооружённых сил.
О последнем говорилось в публикации издания КПК эссе "Цзюнь Чжэн". По сути, власти и министерство обороны заявили, что модернизация национальной обороны и вооружённых сил "должна быть ускорена" путём привлечения частных компаний и гражданских учреждений, обслуживали усилия Китая по модернизации вооружённых сил", — пишет Foreign Affairs.
Американские журналисты пришли к выводу, что США нужно обратить внимание на столь явные намерения и действия.
Аналитики Foreign Affairs высказались в том ключе, что в Америке вообще склонные недооценивать Китай. Теперь Китай встаёт рядом с Россией в борьбе за освобождение от "зависимости от демократии американского вида".
Так что, все заявления Си о подготовке к войне знаменуют собой новый этап в его кампании политической войны, направленной на запугивание Тайваня. Он явно готов применить силу, чтобы захватить остров. И прекрасно осознаёт, что это приведёт к прямой военной конфронтации с США, подытожили журналисты издания.
В одном из выступлений Си призвал своих генералов "осмелиться сражаться".
У Китая с этим проблем не будет.
По сути, на фоне сегодняшних заявлений Китая и США, кажется, миру скоро будет совсем не до Украины. У США всего два варианта — принять постамериканский мир или война с двумя ядерными державами сразу. Что с точки зрения готовности рядовых американцев к чему-то большему, чем подорожание бензина — затея провальная.
Существует два противоположных мнения — к чему ведёт такая риторика и действия Пекина:
Сейчас такие приготовления подходят к концу.
Ещё в 2010 году в Китае появилась работа старшего полковника Лю Минфу: "Китайская мечта: эпоха после США — стратегическое позиционирование и мышление великой державы" — он констатировал, что "США не потерпит равной по размеру экономки страны на мировой арене и Китай ждёт эпоха противостояния с США, а также построение постамериканского мира".
Дальше — остаётся ждать, что дракон расправит крылья?