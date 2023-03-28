В Сербии странным образом сочетаются иностранные инвестиции и антироссийские санкции

9:18 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

С начала российской СВО на Украине Белград живёт под постоянным давлением со стороны коллективного Запада относительно санкций против Москвы. Многие высокие чиновники ЕС не особо стесняются, когда выговаривают Белграду свои "озабоченности". Мол, Сербия, если она нацелилась на Евросоз, должна следовать общему антироссийскому курсу Брюсселя.

Как известно, в рамках ООН Сербия присоединилась к основным документам, содержащим осуждение действий России против Украины, также в Белграде отказываются признать Крым российским. Дальше этого Белград не пошёл.

Президент Александр Вучич, выступая в Скупщине (парламенте страны) заявил:

"Сербии пришлось проголосовать за резолюцию (ООН) с осуждением операции России на Украине, чтобы остаться на международной арене. Мы не ввели санкции, но мы должны были осудить вторжение России на Украину".

Сербия не участвует в поставках оружия и боеприпасов, амуниции и подготовке военных для Украины. Не оказывается и финансовая помощь Киеву. Максимум, что Белград сделал в этом направлении — посылка на Украину электрогенераторов и некоторого количества продовольствия. На недавнюю шумиху вокруг наличия у Киева ракет для РСЗО и снарядов сербского производства, якобы поставленных Белградом, официальными лицами Сербии, включая президента, были представлены исчерпывающие разъяснения и даны чёткие опровержения. В Сербии вопрос закрыт, хотя отдельные толкования и спекуляции на эту тему продолжаются.

Для Сербии наиболее тревожными моментами в связи с проблемой санкций против России является потенциальное влияние этой темы на продолжение процесса интеграции в ЕС и привлечение иностранных инвестиций в экономику. Оба эти вопроса имеют принципиальное значение для маленькой и не очень богатой страны, поскольку, по мнению руководства Сербии, имеют проекцию на процветание государства, повышение уровня благосостояния народа и укрепление имиджа страны в качестве члена общеевропейской семьи и просто надёжного и привлекательного торгово-экономического партнёра. И, если тема вступления в Евросоюз пока носит больше перспективный характер (переговоры с Брюсселем длятся уже более 10 лет с разным успехом), то привлечение зарубежного капитала непосредственно способствует развитию государства. Долгие годы Сербия остаётся лидером в регионе Балкан по притоку финансовых ресурсов из различных частей мира:

ЕС,

Китая,

Турции,

России,

США,

арабских государств Персидского залива и др.

За время нахождения у власти Александра Вучича, т. е. с 2014 года — сначала в качестве главы правительства, а потом с 2017 года — как президента, Сербия в буквальном смысле преобразилась. Страна сумела выбраться из состояния беднейшего и слаборазвитого государства региона, пережившего военную агрессию НАТО, международные санкции, деградацию экономики и обороны, в том числе в результате периода "безвременья" начала 2000-х годов, а также неумелого и некомпетентного правления различных маргинальных политиков.

Президент Вучич не жалеет времени и сил, расширяя географию внешних связей, в первую очередь для обеспечения притока иностранных капиталов. Стоит отметить, что ему за прошедшие годы удалось добиться многого. Белград постепенно превращается в площадку для различных встреч и конференций с участием западного бизнеса.

Только за последний месяц в столице Сербии прошло несколько финансово-экономических форумов. В частности, вице-премьер и министр финансов Синиша Мали встречался с делегацией Банка Америки и группой европейских инвесторов (более 10 человек). Все гости высказали заинтересованность вкладывать в Сербию. В Белграде успешно проведён деловой форум Западные Балканы и Испания. Также президент Александр Вучич и вице-премьер итальянского правительства и мининдел Антонио Тайани открывали бизнес-конференцию Сербия-Италия, в ходе которой подписано 11 двусторонних соглашений в экономической и инвестиционных сферах. Как пишут сербские СМИ, "никто из зарубежных инвесторов не поднимал тему введения санкций против России в качестве условия для продолжения сотрудничества".

Если проанализировать вопрос получения Сербией капиталов из-за рубежа то, согласно данным Национального банка страны, с 2010 года по второй квартал 2022 года приток прямых иностранных инвестиций

из Евросоюза составил 19,204 млрд евро,

из Китая - 3,281 млрд,

из России — 2,473 млрд,

из США — 733 млн евро.

В прошлом году прямые вложения

из Евросоюза составили 1,762 млрд евро,

из Китая - 630,4 млн,

из США — 105,6 млн,

из России — 39,9 млн евро.

Получаемые Белградом средства вкладываются в строительство, развитие транспортной инфраструктуры, банковское дело и, конечно, создание новых рабочих мест и увеличение средней зарплаты. Например, крупнейший торгово-экономический партнёр Сербии — Германия обеспечивает работой более 80 тысяч человек в стране. Одним из крупнейших инвесторов в последний период стали Объединённые Арабские Эмираты, в том числе, благодаря личной дружбе и доверительным отношениям между лидерами Сербии и ОАЭ. Приток капиталов из этого государства исчисляется миллиардами долларов. К слову, реализация некоторое время назад крупного делового и жилищного проекта "Белград на воде" (включает гостиницы, жилые, деловые и торгово-развлекательные комплексы) стала возможной благодаря сотрудничеству с Эмиратами.

Многие видные сербские аналитики и экономисты (в частности, Любомир Савич, профессор экономического факультета Белградского университета, Иван Николич из Экономического института Сербии) сомневаются в вероятности оттока капиталов из Сербии из-за отказа от введения санкций против России. Тот же профессор Савич считает, что

"у Запада есть свои заботы. Давление (на Сербию) продолжится, может и появятся какие-то признаки ограничений, но я этого не жду". Его коллега Иван Николич "не видит настолько сильного давления, чтобы потребовалось введение санкций".

Вместе с тем, в Белграде раздаются и другие голоса. Широко за пределами страны разнеслось эхо скандальных заявлений министра экономики Сербии Раде Басты, призвавшего президента Вучича присоединиться к жёстким западным ограничениям против Москвы во имя интересов Сербии. Недавно и в Скупщине один из депутатов высказал опасение перспективой "реальной изоляции" Сербии. Как он считает, "никто не захочет с нами сотрудничать", если Белград "не введёт санкции против России".

Многие политики и исследователи в Сербии убеждены в том, что санкции в отношении России будут невыгодны стране по многим причинам, причём не только экономическим (получение дешёвого газа, инвестиции, ВТС и др.). Как пишут в Белграде, "от России мы имеем политическую поддержку" (достаточно вспомнить твёрдую поддержку Москвы по косовской проблеме).

"Россия не делает ничего против (интересов) Сербии. Так что же, ввести санкции ради того, чтобы Запад был доволен?" "Зачем нам перерезать пуповину?", — спрашивают специалисты и аналитики в Белграде.

Глава сербского МИД Ивица Дачич заявил на днях:

"Сербия оставила открытой возможность принятия решения о введении санкций против России. Но такое решение будет возможно только, если экономика Сербии и её граждане станут терпеть непоправимый ущерб".

Примерно в таком же ключе неизменно высказывается и президент Вучич, подчеркивая, что санкции могут быть приняты, "если над страной будет занесён Дамоклов меч".

Тематика антироссийских санкций, видимо, будет и далее маячить на горизонте внешней политики Сербии, тем более, что Запад использует любую возможность для обозначения данной проблемы. Очевидно, что и ЕС, и США не оставят попыток склонить Белград на свою сторону, спекулируя на актуальном и жизненно важном для Сербии вопросе притока иностранных инвестиций. Пока у Белграда в этом направлении дела идут достаточно успешно.