Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Плисюк

Евросоюз вынужден терпеть своеволие Будапешта без особого энтузиазма

6:22
Мир » Европа » Евросоюз

Будапешт в лице экстравагантного и весьма жёсткого, когда речь заходит об интересах Венгрии и её граждан, премьера Виктора Орбана давно эпатирует и даже раздражает Брюссель.

Евросоюз вынужден терпеть своеволие Будапешта без особого энтузиазма

Хотя Евросоюз формально поддерживает плюрализм мнений и суверенное право его членов на выражение своей позиции, тем не менее, неизменно настаивает на соблюдении единого и солидарного подхода как по основным внутренним делам, так и важнейшим направлениям внешней политики. Но Будапешт вряд ли вписывается по своим особым "габаритам" в прокрустово ложе Брюсселя. И такая ситуация длится уже много лет, что неизменно встречается "в штыки" высшими чиновниками ЕС.

В феврале этого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто побывал с визитом в Минске. Как неизменно подчёркивает сам министр:

"Позиция Венгрии всегда была ясной — каналы связи должны быть открыты".

Несомненно, что по меркам ЕС, да и Запада, в целом, подобные шаги в отношении Беларуси со стороны официального Будапешта, в первую очередь, как члена Евросоюза, носят "скандальный и неприемлемый характер".

На днях в Брюсселе Венгрии припомнили её "вольнодумство" и прошлись в этой связи по личности давнего и верного соратника премьера Орбана — главе МИД Петеру Сийярто. На этот раз критику в адрес Будапешта и лично министра высказал Европейский парламент (ЕП). В принятом Парламентом документе осуждается и официальный контакт с опальным Минском, который давно находится под жёстким прессингом коллективного Запада из-за т. н. "демократического досье", и те встречи, которые провёл венгерский министр в белорусской столице со своим коллегой Сергеем Алейником и главой минэкономики Александром Червяковым.

Европарламент счёл необходимым напомнить Сийярто о "важности укрепления единства ЕС в отношении Беларуси, в том числе в плане дипломатической изоляции действующей власти в этой стране". ЕП осуждает "любые действия, включая визиты высокого уровня в Минск для встреч с властями, которые могут поставить под сомнение недвусмысленное непризнание режима Лукашенко со стороны ЕС".

Глава депутатской группы ФИДЕС в ЕП (партия Виктора Орбана) Кинга Гал прокомментировала в соцсетях данный демарш, назвав "беспрецедентной и неприемлемой практику, когда в документе Европарламента открыто критикуется мининдел одного из государств-членов ЕС и при этом называет его имя".

К слову, Будапешт уже больше года, с начала российской СВО на Украине подвергается давлению ЕС за непреклонный отказ от поставок каких-либо вооружений Киеву, включая транзит из третьих стран. Венгрия отвергла и возможность подготовки и экипировки украинских военных, всячески препятствует выделению финансовой помощи Украине со стороны ЕС. К такой жёсткой позиции следует добавить и острую критику из Будапешта практики ущемления прав 150 тысячного венгерского меньшинства в Закарпатье. Недавно тот же Сийярто публично заявил, "Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз и НАТО пока в стране продолжают действовать законы, которые нарушают права меньшинств на использование родного языка".

ЕС недоволен неприятием Будапештом антироссийских санкций в сфере энергетики и постоянно указывает на этот "вопиющий" факт руководству страны и лично премьеру Орбану. Венгрия не собирается отказываться от поставок (через Турцию и Балканы) дешёвого российского газа, трубопроводной нефти и сотрудничества в сфере атомной энергетики (в частности, по строительству Росатомом АЭС Пакш-2).

Лично глава правительства Венгрии выступает с критикой руководства ЕС за то, что на фоне военных действий на Украине, с целью дополнительной помощи Киеву, Европу наводнили дешёвая сельскохозяйственная продукция, в частности, зерновые культуры. В результате, как справедливо считают в Будапеште, венгерские фермеры "терпят многомиллионные убытки". На только что завершившем работу саммите ЕС страны Центральной Европы договорились с настойчивой подачи Венгрии о координации усилий с целью защиты своих производителей сельхозпродукции.

У Брюсселя к Венгрии есть ещё перечень претензий. Наиболее заметную позицию среди этих упрёков занимает недовольство положением ЛГБТ сообщества в стране, которое, как считают в руководстве ЕС, "подвергается дискриминации". В частности, такие выводы, в том числе на предмет "проявлений ксенофобии" (включая высказывания венгерских чиновников) к беженцам и мигрантам из стран Азии и Ближнего Востока, содержатся в выводах Комиссии Совета Европы по борьбе против расизма и нетерпимости. Венгрия, как известно, твёрдо выступает за защиту института семьи, не поощряет пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, включая школы.

Брюссель нередко прибегает к "штрафным санкциям" в отношении Будапешта, блокируя выделение многомиллионных средств из фондов ЕС на цели экономического развития, пытаясь добиться от венгерского руководства большей сговорчивости и корректировки подходов по ключевым вопросам внешней и внутренней политики Союза. Хотя делается это опосредованно, без открытой конфронтации, в Венгрии прекрасно понимают истинный смысл намерений Брюсселя.

Похоже, что лично Виктора Орбана и его ближайших сподвижников вряд ли можно склонить к компромиссам либо отказу от принципов. Интересы Венгрии и её граждан очевидно выше для действующего премьер-министра нежели невыгодные либо неприемлемые для государства приоритеты пресловутой европейской солидарности. Очевидно, что простые венгры ценят такую заботу и в последние годы в большинстве своём голосуют за Орбана. Евросоюз, в свою очередь, вынужден терпеть своеволие Будапешта, правда, без особого энтузиазма.

Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы газ нефть деньги бизнес европа россия венгрия украина евросоюз белоруссия
Новости
На Запорожском направлении в городе Орехов уничтожаются резервы ВСУ
Сатановский о волне протестов в Израиле: "Евреи привыкли разносить своё государство"
Истребитель Су-57 ВКС РФ отбросил американские беспилотники RQ-4B за пределы рубежей эффективной работы РЛС AN/ZPY-2
Ведущий Азарёнок пригрозил Польше и Литве ядерным ударом со стороны Белоруссии
Resalat: Ближний Восток обрывает связи с США и начинает сотрудничество с КНР и Россией
South China Morning Post: альянс НАТО сблизил РФ с Китаем и вызывал страх у военных стратегов
Hyundai не отказывается от физических кнопок в автомобилях
Актриса Зепюр Брутян пожаловалась в Сети на ухудшение самочувствия
Mitsubishi Triton XRT, вдохновленный раллийными гонками, представляет пикап следующего поколения
Итальянский сенатор: Россия и Китай угрожают безопасности и инфраструктуре Средиземноморья
Популярное
Житель Гуляйполя убил боевика ВСУ и ранил его сослуживцев

Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Рогов: житель подконтрольного Киеву Гуляйполя устроил самосуд над боевиками ВСУ
Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова: "В точку"
"В точку": Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова
Начинается заключительная глава СВО — военный аналитик Белл
Немцы пожаловались на банкротство из-за отсутствия русских — Schwaebische Zeitung
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
Ответом РФ на применение снарядов с ураном на Украине могут стать боеприпасы с вольфрамом
Только лопаты остались: британцы захейтили генерала Бэрронса за обращение к Путину
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Последние материалы
У Carvana есть план по погашению задолженности, и инвесторам он не нравится
Stuff: перед атакой на Парламент новозеландцы распространяли российские фейки о вакцинах
Бывший премьер Словакии обвинил власти в нарушении конституции из-за поставок истребителей на Украину
Razon: военные ВСУ пожаловались, что у них закончились дроны на Артёмовском направлении
Популярность ДМС в России резко упала — из страны уходят иностранные компании
Минобороны РФ показало удар ТОС-1А "Солнцепёк" по опорному пункту ВСУ
Как, где и зачем в Белоруссии будет размещено российское ТЯО
КП: стилист Анвар Очилов оценил откровенные наряды представительниц российского шоу-бизнеса
В Россию вернутся городничие — подан иск с требованием запретить слова "мэр" и "мэрия"
Hyundai Sonata 2024 года выпуска приобретает новый свежий облик
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников