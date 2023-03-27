Евросоюз вынужден терпеть своеволие Будапешта без особого энтузиазма

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Будапешт в лице экстравагантного и весьма жёсткого, когда речь заходит об интересах Венгрии и её граждан, премьера Виктора Орбана давно эпатирует и даже раздражает Брюссель.

Хотя Евросоюз формально поддерживает плюрализм мнений и суверенное право его членов на выражение своей позиции, тем не менее, неизменно настаивает на соблюдении единого и солидарного подхода как по основным внутренним делам, так и важнейшим направлениям внешней политики. Но Будапешт вряд ли вписывается по своим особым "габаритам" в прокрустово ложе Брюсселя. И такая ситуация длится уже много лет, что неизменно встречается "в штыки" высшими чиновниками ЕС.

В феврале этого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто побывал с визитом в Минске. Как неизменно подчёркивает сам министр:

"Позиция Венгрии всегда была ясной — каналы связи должны быть открыты". Несомненно, что по меркам ЕС, да и Запада, в целом, подобные шаги в отношении Беларуси со стороны официального Будапешта, в первую очередь, как члена Евросоюза, носят "скандальный и неприемлемый характер".

На днях в Брюсселе Венгрии припомнили её "вольнодумство" и прошлись в этой связи по личности давнего и верного соратника премьера Орбана — главе МИД Петеру Сийярто. На этот раз критику в адрес Будапешта и лично министра высказал Европейский парламент (ЕП). В принятом Парламентом документе осуждается и официальный контакт с опальным Минском, который давно находится под жёстким прессингом коллективного Запада из-за т. н. "демократического досье", и те встречи, которые провёл венгерский министр в белорусской столице со своим коллегой Сергеем Алейником и главой минэкономики Александром Червяковым.

Европарламент счёл необходимым напомнить Сийярто о "важности укрепления единства ЕС в отношении Беларуси, в том числе в плане дипломатической изоляции действующей власти в этой стране". ЕП осуждает "любые действия, включая визиты высокого уровня в Минск для встреч с властями, которые могут поставить под сомнение недвусмысленное непризнание режима Лукашенко со стороны ЕС".

Глава депутатской группы ФИДЕС в ЕП (партия Виктора Орбана) Кинга Гал прокомментировала в соцсетях данный демарш, назвав "беспрецедентной и неприемлемой практику, когда в документе Европарламента открыто критикуется мининдел одного из государств-членов ЕС и при этом называет его имя".

К слову, Будапешт уже больше года, с начала российской СВО на Украине подвергается давлению ЕС за непреклонный отказ от поставок каких-либо вооружений Киеву, включая транзит из третьих стран. Венгрия отвергла и возможность подготовки и экипировки украинских военных, всячески препятствует выделению финансовой помощи Украине со стороны ЕС. К такой жёсткой позиции следует добавить и острую критику из Будапешта практики ущемления прав 150 тысячного венгерского меньшинства в Закарпатье. Недавно тот же Сийярто публично заявил, "Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз и НАТО пока в стране продолжают действовать законы, которые нарушают права меньшинств на использование родного языка".

ЕС недоволен неприятием Будапештом антироссийских санкций в сфере энергетики и постоянно указывает на этот "вопиющий" факт руководству страны и лично премьеру Орбану. Венгрия не собирается отказываться от поставок (через Турцию и Балканы) дешёвого российского газа, трубопроводной нефти и сотрудничества в сфере атомной энергетики (в частности, по строительству Росатомом АЭС Пакш-2).

Лично глава правительства Венгрии выступает с критикой руководства ЕС за то, что на фоне военных действий на Украине, с целью дополнительной помощи Киеву, Европу наводнили дешёвая сельскохозяйственная продукция, в частности, зерновые культуры. В результате, как справедливо считают в Будапеште, венгерские фермеры "терпят многомиллионные убытки". На только что завершившем работу саммите ЕС страны Центральной Европы договорились с настойчивой подачи Венгрии о координации усилий с целью защиты своих производителей сельхозпродукции.

У Брюсселя к Венгрии есть ещё перечень претензий. Наиболее заметную позицию среди этих упрёков занимает недовольство положением ЛГБТ сообщества в стране, которое, как считают в руководстве ЕС, "подвергается дискриминации". В частности, такие выводы, в том числе на предмет "проявлений ксенофобии" (включая высказывания венгерских чиновников) к беженцам и мигрантам из стран Азии и Ближнего Востока, содержатся в выводах Комиссии Совета Европы по борьбе против расизма и нетерпимости. Венгрия, как известно, твёрдо выступает за защиту института семьи, не поощряет пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, включая школы.

Брюссель нередко прибегает к "штрафным санкциям" в отношении Будапешта, блокируя выделение многомиллионных средств из фондов ЕС на цели экономического развития, пытаясь добиться от венгерского руководства большей сговорчивости и корректировки подходов по ключевым вопросам внешней и внутренней политики Союза. Хотя делается это опосредованно, без открытой конфронтации, в Венгрии прекрасно понимают истинный смысл намерений Брюсселя.

Похоже, что лично Виктора Орбана и его ближайших сподвижников вряд ли можно склонить к компромиссам либо отказу от принципов. Интересы Венгрии и её граждан очевидно выше для действующего премьер-министра нежели невыгодные либо неприемлемые для государства приоритеты пресловутой европейской солидарности. Очевидно, что простые венгры ценят такую заботу и в последние годы в большинстве своём голосуют за Орбана. Евросоюз, в свою очередь, вынужден терпеть своеволие Будапешта, правда, без особого энтузиазма.