Bloomberg: Многие на Западе предпочитают российскую версию конфликта на Украине

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Ведущий обозреватель Bloomberg Макс Гастингс в очередной своей статье попытался донести до западной публики, что в текущей ситуации большинство людей в мире выражают поддержку именно России в конфликте на Украине.

Как отметил британский журналист, западные страны могли бы добиться большего успеха во внешней политике, если бы хоть на секунду попытались понять, почему многие не поддерживают "крестовый поход" за свободу Украины.

Примечательны в статье и сентенции о желании многих стран мира жить в многополярном мире. По крайней мере, так утверждает бывший представитель Сингапура при ООН Кишора Махбубани, которого активно цитирует автор. По мнению дипломата, многие не хотят жить в мире, где доминируют США, Россия или Китай. При этом поражение России не отвечало бы интересам многих стран, где ещё жива память о когда-то деспотичном Западе.

"Они знают, что Запад снова станет высокомерным и невыносимым, если победит Россию", — считает дипломат.

Журналист отмечает, что моральное самомнение является пороком западной культуры. Если рассматривать исторический срез, то глав великих держав всегда раздражал тот факт, что не все на их стороне.

Опрос YouGov показывает, что в то время как 65% жителей Европы видят в России противника, 51% индийцев, например, рассматривают русских как союзников. При этом многие индийцы до сих пор помнят о том, как санкции США против Ирака и Ирана привели к росту цен на энергоносители на континенте. Бывший посол Индии в России недавно даже заявил: "Мы не принимаем западную интерпретацию [украинского] конфликта".

Также журналист пишет, что многие на Западе предпочитают российскую версию об Украине, отмечая при этом, что Зеленский — марионетка, а происходящее в его стране — простая гражданская война между про- и антироссийскими фракциями.

В Европе и США обвиняют во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, тем не менее его дипломатия, признаёт Гастингс, на удивление эффективна в большей части Африки, Ближнего Востока и Азии. Также на недавнем выступлении на конференции в Дели Лаврову аплодировали, когда он обвинил Запад в лицемерии. Многие на Западе заговорили и о Великом возвращении России в Африку. После недавнего визита Лаврова в Южную Африку министр иностранных дел Наледи Пандор резко отреклась от ранее сказанных слов о российской агрессии. Она приветствовала "растущие экономические двусторонние отношения" своей страны с Москвой. При этом почти все страны Северной Африки активно скупают российскую нефть.

Зарубежная аудитория в большинстве своём согласна и с президентом России, который в недавнем послании Федеральному собранию осудил "позорное" поведение Запада в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии. Напомним, что Владимир Путин тогда сказал, что от этого позора Западу никогда не отмыться. Журналист признаёт правоту Лаврова в том, что "однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое и рождается многополярный мир". Многие в мире не хотят, чтобы их страны попали под американскую гегемонию, считая, что Штаты угнетают, констатирует Гастингс.

"Сменявшие друг друга послы США на Кубе до прихода к власти Фиделя Кастро в 1959 году действовали с бесстыдным высокомерием. Они никогда не пытались скрыть от кубинского народа тот факт, что их лидер Фульхенсио Батиста правил в интересах Америки, а не их собственного народа", — пишет журналист.

Вспомнил он также, что в Лаосе в 1971 году местное население дало прозвище тогдашнему послу США Джорджу Годли — "Всемогущий Годли". И это далеко не потому, что они им восхищались, прозвище символизировало собой безжалостную власть казначея Лаоса и повелителя бомбардировок.

США и Великобритания на протяжении десятилетий были сторонниками правительства апартеида в Южной Африке, это был некий антикоммунистический бастион во времена холодной войны. А попытки экспортировать демократию силой — особенно в Ираке — привели к обратным результатам, возродив воспоминания о колониализме. И даже сегодня западная дипломатия неуклюжа. Америка по-прежнему делит мир на друзей и врагов — "силы демократии против автократии". Режимы, которые считают себя жертвами враждебности Америки, активно создают оппозицию. При этом в мире заговорили о первых проявлениях американской слабости, авторитет США был основательно подорван поспешным бегством из Афганистана в 2021 году. Возможно, важнее, чтобы уважали за силу, чем любили за добродетель. Это было испытание, которое Америка провалила при эвакуации Кабула.

Однако западной политике, считает британский журналист, может помочь признание того, что многие сопротивляются этому вовлечению в крестовый поход. Многие страны полны решимости сохранять нейтралитет как из личных интересов, так и из-за скептицизма в отношении абсолютной добродетели.