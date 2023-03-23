Сербия и Косово достигли определённых договорённостей, но как пойдёт дальше?

9:18 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

В русском языке есть поговорка: лиха беда начало. Как представляется, она вполне применима к тому, о чём пока на словах (подписанных документов нет и, видимо, в ближайшей перспективе не будет) договорились президент Сербии Александр Вучич и т. н."премьер" Косово Альбин Курти на недавней встрече 18 марта в Охриде (Северная Македония).

А согласовали они некие рамки для движения к нормализации двусторонних отношений (План ЕС), а также в общих чертах вполне конкретный документ — Приложение о реализации Плана с перечнем предстоящих действий для сторон.

Самое главное для Белграда то, что на встрече достигнуто понимание о начале процедур по формированию Сообщества сербских муниципалитетов ("самоуправления для сербской общины", согласно формулировке ЕС) в Косово, что является наиболее важной и практически стратегической целью для Сербии. Возвращаясь к русской поговорке, трактовать её применительно к данной ситуации можно было бы так: трудно сделать первый шаг (Сербия ждала его от Приштины более 10 лет), но вряд ли стоит ожидать быстрого и гарантированного успеха.

Сама встреча и её итоги, без преувеличения, вызвали повышенное внимание в мире. ЕС, как главный спонсор и организатор переговоров, естественно всячески приветствовал те понимания и договорённости, к которым в Охриде пришли Белград и Приштина. Более того, в Брюсселе полным ходом готовятся к дальнейшим практическим шагам с участием Сербии и Косово (предусматривается создание совместной комиссии по мониторингу, а также созыв под эгидой ЕС донорской конференции для обеих сторон с целью оказания экономической помощи).

Само мероприятие в Охриде проходило в трёхстороннем формате. То есть, помимо Вучича и Курти за столом переговоров сидели глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и Высокий представитель Евросоюза Мирослав Лайчак, который непосредственно ведёт тему диалога между Сербией и Косово. Оба европейских чиновника пристально следили, чтобы разговор двух, мягко говоря, "противников" не вышел за цивилизованные рамки и соответствовал тем сценариям, которые некоторое время назад разработал для обеих сторон (без их участия) Брюссель при прямой поддержке американцев.

К слову, Вашингтон в лице Госсекретаря Блинкена приветствовал "прогресс" в диалоге между Белградом и Приштиной, обещал и далее поддерживать интенсивные контакты со сторонами и даже посулил экономическую помощь от США в случае успеха всего процесса.

Президент Вучич воспринял наметившиеся подвижки в позиции Приштины по теме создания Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в целом позитивно. Тем не менее, в Белграде настроены с осторожностью относиться к проявлениям гибкости и заверениям косовского руководства о наличии у них "доброй воли". В Сербии хорошо знают лукавство и коварство Приштины. Тем более, что политики Косово высшего ранга — "премьер" Курти и "президент" Османи — сразу же после переговоров попытались "бросить тень" на искренность Белграда и переговорную тактику Александра Вучича. Мол, "отказался от подписания любых двусторонних документов", Сербия "будет и дальше нарушать договорённости" и т. д.

Всем понятно, что формальное (пока) согласие Курти заняться вопросом самоуправления косовских сербов (что, кстати, ещё совсем недавно категорически отвергалось Приштиной) — это по большей части результат интенсивной обработки того же "премьера" Альбина Курти и его переговорной команды со стороны ЕС и, особенно, США. Косово в качестве ближайшего приоритета ставит для себя не решение проблем сербов, а стремление по максимуму пробиться в международные структуры — ООН, Совет Европы, теперь и Евросоюз, а также в любые другие авторитетные мировые структуры с целью легитимизации своего псевдогосударства.

Не стоит сбрасывать со счетов и такой немаловажный фактор, как жёсткое неприятие идеи создания ССМ со стороны внутренней оппозиции в Крае. По крайней мере, большинство крупнейших партий Косово выступили против тех договорённостей, которых Курти достиг после многочасовых переговоров с Вучичем в Охриде. Социал-демократическая и Демократическая партии, Демократический союз Косово уже "украсили" столицу Приштину едкими карикатурами на "премьера" и его планы создать "Сообщество Курти".

Ряд белградских правоведов и аналитиков также указывают на то, что намерения Курти могут натолкнуться на обструкцию со стороны косовских судов, Конституционного, например, помимо резких протестов оппозиции, которые таят угрозу вспышек общественного недовольства, беспорядков и даже новых актов агрессии в отношении местных сербов (нападения на сербов в последний период заметно участились, также совершаются противоправные действия с участием властей в отношении сербской собственности в Косово).

Как представляется, в ЕС достаточно чётко осознают ту нелёгкую задачу, которую предстоит решать всем сторонам для достижения финального результата запущенного процесса нормализации. Белград отказывается что-либо подписывать из предложенных Брюсселем наработок. Александр Вучич заявляет, что не может связать Сербию юридически обязывающими документами с "не имеющим международно-правового признания Косово". Ясно, что глава Сербии соблюдает максимальную осторожность в общении с Приштиной, чтобы не давать шансов косовским властям использовать какие-либо бумаги с подписью сербского президента в своих целях на мировой арене.

Не очень понятна и дальнейшая судьба самого Плана ЕС по примирению Сербии и Косово. Белград лишь принял его к сведению (опять-таки без подписей под ним). Но тот же план в п. 4 содержит положение о том, что Сербия не будет противиться участию Косово в каких-либо международных структурах. Ясно, что в Приштине, в первую очередь, имеют виды на ООН, а это уже "красные линии" для Белграда, и Сербия на это не согласится.

У Сербии, в целом, нет отторжения по поводу т. н. Приложения о реализации (Плана ЕС), в ходе обсуждения которого в Охриде в текст документа по предложению Вучича были внесены коррективы. В частности, помимо формирования ССМ есть понимание заняться вопросом о пропавших лицах (в ходе боевых действий в Косово), мероприятиях по экономической и инвестиционной поддержке Сербии и Косово. Кроме того, с подачи ЕС зафиксирована прямая увязка процесса евроинтеграции Сербии и Косово (в ЕС Приштина тоже хочет, правда, это скорее эмоциональный, нежели реальный в практическом плане вопрос) с успехом нормализации между сторонами. По крайней мере, в Белграде, который уже более 10 лет ведёт переговоры о вступлении в ЕС, зафиксировали этот посыл из Брюсселя.

Высокий представитель ЕС Мирослав Лайчак много общается со СМИ, пытаясь дать политкорректные трактовки тех пониманий, которые были согласованы в Охриде. В частности, многие отметили разность в названиях ССМ (по версии Сербии) и "самоуправление для сербской общины" (как обозначено в документе ЕС). Лайчак поспешил дезавуировать эти нестыковки, заявив, что речь идёт о реализации положений "подписанных ещё в 2013 и 2015 гг. соглашений", уравняв тем самым термины Сообщество и самоуправление.

Сложнее для Лайчака было "выкрутиться" по вопросу о членстве Косово в ООН. Чиновник ЕС напирал на то, что это комплексный и не приоритетный вопрос, и его решение зависит в основном "от позиции ООН, её Совета безопасности и мнения пяти постоянных членов".

Очевидно, что в Белграде настроены на дальнейшую работу по косовским делам. В первую очередь, это решение острых вопросов положения сербов и создания для них приемлемых условий для жизни во всех отношениях: политическая активность, защита их прав, решение многих социальных проблем и другое, что невозможно без формирования ССМ и ограждения соотечественников от произвола косовских властей — полиции, сил специального назначения, экстремистских элементов из числа албанцев и т. д. В то же время сербское руководство в полной мере осознаёт, что предстоящий период и взаимодействие с косовскими представителями, пусть и под бдительным надзором ЕС и американцев, вряд ли будет простым и без "сюрпризов". Лиха беда начало, но каков будет результат?