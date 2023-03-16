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Олег Володин

Гонка за "Жнецом": Россия спешит поднять дрон, США — выкрасть его

5:01
Мир

Американцы пытаются помешать получению российскими специалистами обломков БПЛА, разбившегося над Чёрным морем. Упавший дрон MQ-9 Reaper лежит, судя по официальным заявлениям, примерно на SWtW-WSW от Херсонеса на глубине около 1500 м.

Гонка за "Жнецом": Россия спешит поднять дрон, США — выкрасть его

Эксперты считают, что под Севастополем, с большой долей вероятности, разбился не старый "Жнец", а "топовый" MQ-9 Reaper Block 5 — так что у России есть отличная возможность получить последнюю модификацию, которая работает с новейшим программным обеспечением и обновленными разведывательными модулями.

Эта информация будет как минимум любопытна не только Москве, но и умело строящим боевые и разведывательные дроны Пекину с Тегераном. В аналогичной ситуации в Африке военными США было принято решение разбить стоящий более 50 миллионов долларов БПЛА только для того, чтобы исключить возможность его попадания в чужие руки.

России интересны:

  • Новые технологии в двигателе внутреннего сгорания, позволяющем так долго и быстро летать (скорее всего, часть уже поднята, судя по переговорам первого дня).
  • Композитные материалы обшивки, которые уже подняты. Их можно повторить для российских БПЛА или самолетов.
  • Электроника, которую можно скопировать (или отдать на реверс-инжиниринг Китаю), особенно системы управления, коммуникации, "сетецентрические" устройства.
  • Особенности спутниковой и прочей связи, чтобы понимать, как глушить такие дроны.
  • Софт. Хотя США и говорят "успели стереть", но сделать это за секунды падения очень и очень сложно.

Сегодня для того чтобы помешать подъему и изучению русскими обломков разбившегося возле Крыма "Рипера", у США есть несколько возможностей.

Конечно, можно попытаться договориться с Анкарой о проходе части боевых кораблей 6-го флота ВМС США из Средиземного в Чёрном море — то есть временно отменить действия конвенции Монтрё (которая в Турции считается чуть ли не главным заветом).

Тогда появление пары эсминцев УРО типа "Арли Берк" с "Томагавками" у района поисково-спасательных работ напрягло бы российских военных (хотя в СССР такое бывало), но это грозит Третьей мировой в случае малейшего столкновения.

А вот российский военный эксперт и журналист Илья Крамник считает, что вариантов, "кому достанется" Reaper, всего четыре.

Извлечь обломки беспилотника в этих условиях технически могут:

  1. Россия.
  2. Турция.
  3. Болгария или Румыния, получив соответствующее оборудование и специалистов от "старших товарищей".
  4. Гражданское водолазное судно любой произвольной нации с соответствующим оборудованием, которое может пройти проливы.

"Любой вариант будет означать тот или иной уровень компромисса и в наиболее вероятным в этих условиях мне представляется либо вариант "стороны не договорились, и мы ищем и поднимаем обломки аппарата сами", либо вариант "достигнут некий результат переговоров, обломки забирает формально гражданское судно с соответствующим оборудованием для глубоководных работ и уходит", — уверен эксперт.

При этом CNN пытается успокоить американскую элиту, уже требующую "денег на ВПК и крови русских" за сбитый дрон.

По мнению CNN, дрон — всего лишь "железяка", а ее утопление позволило "этим русским показать, что они сильны". Дескать, не бомбят же ВС РФ секретные колонны с оружием, поставляемым Украине? Да и летать у Крыма в США грозятся и дальше. Правда, РФ уже предупредила о том, что ответ будет "соразмерен", а любая атака на российский самолет означает объявление войны ядерной державе.

Также журналисты вспомнили (точнее — намекнули), что во времена СССР летчики США бились с советскими инструкторами над Вьетнамом, но тайно. И если U-2 Паулюса сбили "публично", то об уничтожении Союзом еще около 40 пилотов США "никто не говорил". Дескать, "давайте не будем о таком кричать"…

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с главой Пентагона Ллойдом Остином указал, что причиной падения БПЛА в Чёрное море стало несоблюдение Америкой заявленной РФ зоны ограничения полетов.

Также по инициативе США созвонились глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

А пока суть да дело — по данным систем отслеживания судов и кораблей —  плавучий кран и специальные отряды с техникой уже идут доставать "утопшего"…

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы марк милли ллойд остин черное море севастополь сергей шойгу валерий герасимов
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