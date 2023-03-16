Гонка за "Жнецом": Россия спешит поднять дрон, США — выкрасть его

5:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Американцы пытаются помешать получению российскими специалистами обломков БПЛА, разбившегося над Чёрным морем. Упавший дрон MQ-9 Reaper лежит, судя по официальным заявлениям, примерно на SWtW-WSW от Херсонеса на глубине около 1500 м.

Эксперты считают, что под Севастополем, с большой долей вероятности, разбился не старый "Жнец", а "топовый" MQ-9 Reaper Block 5 — так что у России есть отличная возможность получить последнюю модификацию, которая работает с новейшим программным обеспечением и обновленными разведывательными модулями.

Эта информация будет как минимум любопытна не только Москве, но и умело строящим боевые и разведывательные дроны Пекину с Тегераном. В аналогичной ситуации в Африке военными США было принято решение разбить стоящий более 50 миллионов долларов БПЛА только для того, чтобы исключить возможность его попадания в чужие руки.

России интересны:

Новые технологии в двигателе внутреннего сгорания, позволяющем так долго и быстро летать (скорее всего, часть уже поднята, судя по переговорам первого дня).

Композитные материалы обшивки, которые уже подняты. Их можно повторить для российских БПЛА или самолетов.

Электроника, которую можно скопировать (или отдать на реверс-инжиниринг Китаю), особенно системы управления, коммуникации, "сетецентрические" устройства.

Особенности спутниковой и прочей связи, чтобы понимать, как глушить такие дроны.

Софт. Хотя США и говорят "успели стереть", но сделать это за секунды падения очень и очень сложно.

Сегодня для того чтобы помешать подъему и изучению русскими обломков разбившегося возле Крыма "Рипера", у США есть несколько возможностей.

Конечно, можно попытаться договориться с Анкарой о проходе части боевых кораблей 6-го флота ВМС США из Средиземного в Чёрном море — то есть временно отменить действия конвенции Монтрё (которая в Турции считается чуть ли не главным заветом).

Тогда появление пары эсминцев УРО типа "Арли Берк" с "Томагавками" у района поисково-спасательных работ напрягло бы российских военных (хотя в СССР такое бывало), но это грозит Третьей мировой в случае малейшего столкновения.

А вот российский военный эксперт и журналист Илья Крамник считает, что вариантов, "кому достанется" Reaper, всего четыре.

Извлечь обломки беспилотника в этих условиях технически могут:

Россия. Турция. Болгария или Румыния, получив соответствующее оборудование и специалистов от "старших товарищей". Гражданское водолазное судно любой произвольной нации с соответствующим оборудованием, которое может пройти проливы.

"Любой вариант будет означать тот или иной уровень компромисса и в наиболее вероятным в этих условиях мне представляется либо вариант "стороны не договорились, и мы ищем и поднимаем обломки аппарата сами", либо вариант "достигнут некий результат переговоров, обломки забирает формально гражданское судно с соответствующим оборудованием для глубоководных работ и уходит", — уверен эксперт.

При этом CNN пытается успокоить американскую элиту, уже требующую "денег на ВПК и крови русских" за сбитый дрон.

По мнению CNN, дрон — всего лишь "железяка", а ее утопление позволило "этим русским показать, что они сильны". Дескать, не бомбят же ВС РФ секретные колонны с оружием, поставляемым Украине? Да и летать у Крыма в США грозятся и дальше. Правда, РФ уже предупредила о том, что ответ будет "соразмерен", а любая атака на российский самолет означает объявление войны ядерной державе.

Также журналисты вспомнили (точнее — намекнули), что во времена СССР летчики США бились с советскими инструкторами над Вьетнамом, но тайно. И если U-2 Паулюса сбили "публично", то об уничтожении Союзом еще около 40 пилотов США "никто не говорил". Дескать, "давайте не будем о таком кричать"…

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с главой Пентагона Ллойдом Остином указал, что причиной падения БПЛА в Чёрное море стало несоблюдение Америкой заявленной РФ зоны ограничения полетов.

Также по инициативе США созвонились глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

А пока суть да дело — по данным систем отслеживания судов и кораблей — плавучий кран и специальные отряды с техникой уже идут доставать "утопшего"…