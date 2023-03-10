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Михаил Плисюк

Александр Вучич полон решимости "защищать Сербию"

4:25
Мир » Европа » Балканы

18 марта в македонском Охриде под чутким присмотром Евросоюза должен состояться очередной раунд переговоров между Белградом и Приштиной относительно так называемой "нормализации". Настрой сербского руководства во главе с президентом Вучичем пока остаётся, скорее, скептическим, чем радужным, как это хотели бы видеть в ЕС и в Америке.

Александр Вучич полон решимости "защищать Сербию"

Глава Сербии постоянно комментирует эту болезненную тему. Не унимается и оппозиция, которая стремится представить дело так, будто Белград медленно, но верно идёт к окончательной "сдаче" Косово и Метохии и соответственно попранию национальных интересов страны, нарушению Конституции и т. д.

Вучич, следует отдать ему должное, не поддаётся на провокации "бывших" и неизменно доносит до граждан, что твёрдо стоит на защите интересов и достоинства государства.

Обращаясь недавно к населению в ходе интервью местному ТВ Хэппи, Вучич чётко дал понять, что мы (руководство страны) "никогда не подпишем капитуляцию". Он ещё раз повторил, что приходил со знаменитым франко-немецким планом по урегулированию между Сербией и Косово в парламент и объяснил всем, "насколько он плох, но мы остаёмся в процессе переговоров".

"Ни капитуляции, ни предательства (страны) не будет", "мы не позволим Косово вступить в ООН", — напомнил Вучич свои слова в парламенте. Президент заявил, "выполните обязательство о создании Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), но я хочу сказать, что албанцы этого не хотят".

Вучич, в частности, сказал людям Сербии, что пресловутый "план" в Белграде не писали.

"Это сделали западные авторитеты — Франция и Германия, которым ООН дала право отдавать поручения Белграду и Приштине".

Президент Вучич в своём обращении к гражданам отметил, что "он готов к разным компромиссам, но албанцы не хотят ничего делать".

Вучич не преминул покритиковать крикливую и немощную сербскую оппозицию, назвав их "умниками", которые считают, что президент "измеряет святую землю Сербии деньгами". Глава государства напомнил оппозиционерам, что во времена нахождения у власти в начале 2000-х, они "молчали, когда жгли наши святыни (в Косово) и провозглашали независимость".

Понятно, что в Белграде ждут новую встречу по Косово, но пока не видят реальных перспектив для достижения прогресса, чего не скажешь о западных "покровителях" Сербии. За прошедшее после контакта в Брюсселе 27 февраля между президентом Вучичем и "премьером" Косово Курти время многие представители Европы и США высказались о необходимости поиска путей для нормализации и особенно напирали на важность формирования ССМ со стороны Приштины.

На днях представитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак заявил, что ССМ может быть создано "на основе одной из 15 имеющихся в Европе моделей". Он подчеркнул, что ознакомил Курти с этими моделями.

Примечательно, что Лайчак достаточно уверенно говорит о формировании ССМ, ссылаясь на достигнутую ещё в 2013 году договорённость между Белградом и Приштиной. По его словам, мол, "должно быть внесено предложение" насчёт ССМ, а затем "можно выслушать критиков с обеих сторон", а также их аргументы "за" и "против". Он также добавил, что

"ЕС позаботится о том, о чём мы договорились, чтобы всё соответствовало европейским стандартам и ценностям".

В Белграде, видимо, ценят подобную смелость еврочиновника, но предпочитают оставаться реалистами, зная негативный настрой приштинских властей.

Вучич поблагодарил граждан страны "за поддержку" и заверил их, что "никогда не встанет на колени перед лицом внутреннего либо внешнего давления на него".

Понятно, что предстоящий период и процесс переговоров с Приштиной таит в себе много испытаний. Но президент Александр Вучич полон решимости "защищать Сербию", обещая своим гражданам, что "ничего трагичного не произойдёт".

Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша оон сербия косово евросоюз александр вучич
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