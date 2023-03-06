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Любовь Степушова

Эскалация или мир с РФ: Байден и Шольц решили на секретной встрече

4:48
Мир

Наедине на встрече в Белом доме президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц решали архиважный вопрос — что делать на Украине и с Украиной.

Эскалация или мир с РФ: Байден и Шольц решили на секретной встрече

Что срочно наедине могли обсуждать Байден и Шольц

Олаф Шольц 3 марта срочно прилетел в Вашингтон без сотрудников и журналистов, чтобы встретится с Джо Байденом. Рандеву наедине длилось всего час и обошлось без традиционной пресс-конференции.

The Wall Street Journal по итогам встречи указывает, что могла обсуждаться проблема санкционирования Китая за возможные поставки оружия в Россию. Заметим, что эти санкции уже США реализуются и, похоже, будут продолжаться вне зависимости от того, будет ли Пекин поставлять оружие или нет. Для Берлина же Китай является крупнейшим торговым партнером. Очень вероятно, что Шольц не был согласен с какими-то санкционными позициями Вашингтона.

Однако ближе к истинным мотивам встречи оказалась газета The New York Times, которая считает, что решался вопрос о новой дорожной карте для завершения конфликта на Украине.

"Вопрос о развязке становится громче, значительнее и важнее в США, но также в Европе", — приводит издание слова немецкого аналитика Ульриха Спека.

И развязка, как представляется, предусматривает два варианта — эскалация или мирный договор с РФ.

США и Германия согласовали эскалацию конфликта с РФ?

Bloomberg считает, что Шольц и Байден обсудили пути увеличения производства боеприпасов, а это сегодня лимитирующий фактор для наступления ВСУ. То есть согласовывался вопрос о срочном переводе экономики Германии и ЕС на военные рельсы, возможно, при содействии США.

Если это так, то Байден получил от Шольца одобрение на масштабную эскалацию войны США и НАТО против России, вплоть до развертывания войск НАТО на Украине. Возможно, обсуждались гарантии участия сторон и каким будет ответ США на ядерный удар РФ.

Украина хочет победить, а Запад, чтобы она выжила

Шольц в интервью CNN заявил, что "очень сложно судить о том, что будет дальше на Украине". Также он отметил, что Германия предоставит ей гарантии безопасности, но только после окончания конфликта.

Такие слова говорят о том, что Шольца останавливают геополитические последствия эскалации, он также должен реагировать на внутреннее политическое давление по противоположному вектору. Некоторые аналитики подчёркивают, что Украина хочет победить, а Запад хочет, чтобы Украина выжила — и это разные цели.

Именно поэтому через WSJ была слита информация, что Байден "оказал давление" на прибалтийских лидеров, чтобы они снизили риторику в отношении призывов к поражению России на Украине.

Если на повестке дня не стоит эскалация, а стоит мирный договор с РФ, то значит на кону — линия раздела Украины и условия мира с РФ. Логика проста: не будет снарядов для ВСУ — не будет наступления, не будет успехов на поле боя — Киев заставят идти не переговоры с РФ.

Захочет ли Германия воевать до последнего немца?

За кажущейся гармонией отношений между США и ФРГ скрывается множество противоречий, которые невозможно скрыть. Это, например, история с перекладыванием ответственности за поставки ВСУ тяжёлых танков. А также переманивание в США немецких предприятий льготами и субсидиями по Закону об инфляции.

Также, несомненно, Берлин знает о роли США в подрыве "Северных потоков", что не могло не сказаться на конкурентноспособности немецких энергоёмких компаний.

"И я хочу поблагодарить тебя, Олаф, за твое уверенное и устойчивое руководство. Я знаю, что тебе было нелегко", — сказал президент США канцлеру ФРГ по поводу отказа Германии от российских энергоносителей.

Шольца заставили это сделать, но внутренне он понимает, что Германия наказана.

Сам визит Шольца в США показывает множество несинхронизированных моментов, которые необходимо обговорить наедине. Главный момент, за который Шольц будет нести историческую ответственность — погибать в войне с РФ придётся опять немцам.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы олаф шольц
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