Швейцария давно перестала быть "нейтральной" страной

Наследники когда-то грозной наёмной пехоты, которую почитали за честь содержать в Средние века европейские монархи, теперь стали банальными мещанами. Правда, сидящими на золотых мешках всего мира.

Любопытно, что до сих пор никто не трогает Швейцарию "за вымя". Даже Гитлер не посмел оккупировать её территорию и экспроприировать у экспроприаторов деньги и драгметаллы. Хотя, тогда под нацистской Германией лежала вся Европа, и попасть или уехать из Швейцарии было весьма непросто. Но она жила сытно и весело. А в швейцарские банки шли те же золотые коронки из нацистских концлагерей, которые до сих пор скрываются в подземных бункерах главного хранилища Швейцарской конфедерации.

Красиво, но скучно

Когда-то Швейцарию считали очень красивой страной — природа, горы, озёра. Также считали и самой скучной страной в мире: не было разнообразия и развлечений. Вот и работали здесь, в тиши, писатели и поэты. Позже стало погромче, поэтому что эту страну облюбовали миллиардеры, звёзды поп-музыки и спорта, победители гонок Формулы 1, скупавшие недвижимость. Но скука, по мнению многих, так и осталась уделом здесь живущих. В то же время, многие завидовали этой "скуке", как когда-то завидовал и Карамзин, считая, что швейцарцы "добродетельны, свободолюбивы и достойны всякого подражания".

Но романтизм уходил, и в век промышленного прогресса многие увидели у швейцарцев обратную сторону. Пошли утверждения, что репутация, которую себе создал "примерный во всех отношениях" народ, дутая и обманчивая, как фальшивая банкнота. Такой экскурс сделала когда-то известная английская писательница Эдит Селлерс, книги которой сейчас отнесли бы к социологии. Её наблюдения повергли многих в шок.

По мнению Селлерс, швейцарцы — самый нетерпимый, самодовольный, жадный, эгоистичный и лицемерный народ в мире. Отмечу, что нетерпимость насаждалась здесь ещё в годы реформации, когда по приказу Кальвина в Швейцарии успешно жгли на кострах католиков. Селлерс не голословна, она приводит массу своих наблюдений.

Говоря о движении швейцарок за права женщин, она сообщает:

"Зимой было решено, что будет раздача молока детям из малоимущих семей. Но также было постановление, что ни один внебрачный ребёнок не получит от них ни капли. Также была отослана прочь женщина, которая обратилась к ним за помощью. Обоснование — дай справку или доказательство, что ты в жизни не сделала ничего предосудительного".

Прошлась писательница и по местной аристократии: немногочисленным потомкам древних швейцарских фамилий. Кичливы, заносчивы, вращаются только в своем узком кругу, не подпуская к себе даже европейских "графинчиков". Но теперь зарубежные "графинчики" хранят у нас деньги, и с ними надо быть помягше и мыслить ширше. Иначе опять придётся доить коров и пасти коз на альпийских лугах.

Наследники Телля предпочитают наличные

Также Селлерс прошлась по швейцарской полиции. Но такие законы, что делать.

Канарейка, принадлежавшая американской туристке и купавшаяся в блюдце у открытого окна, брызнула на голову проходящей мимо дамы. Американку штрафанули. Также был оштрафован другой иностранец, дочь которого сорвала пару лепестков на лужайке.

Полиция здесь строга и усердствует, где только можно, так как половина штрафа идёт в карман полицейскому. К тому же, спорить, даже в суде, не имеет смысла. Всегда "правда" остаётся за швейцарцем. Кантональные власти Швейцарии имеют право отослать неудобного им человека в лечебницу для алкоголиков, хотя бы он и был трезвенником и исправно содержал свой дом. Особенно придирки властей касаются политически неблагонадёжных граждан, даже если они исправно платят налоги и не замешаны в уголовных преступлениях.

Немало досталось от англичанки и швейцаркам. Они, как и их мужья, "туповаты". От них никогда не услышишь острого слова и оригинальной мысли. Их, как и американцев, ничего не интересует во внешнем мире. Они живут своими "шкурными" интересами. Даже в старших классах ученики весьма смутно представляют те страны и их лидеров, которые их окружают.

Духовный мир потомков Телля мисс Селлерс понизила до банальной сберкассы. Отвага и героизм ушли в прошлое — на первое место вышел копеечный интерес. Чего ж уж говорить о возвышенном, когда в прошлом века родина "пуританина" Кальвина — Женева — превосходила все европейские столицы по обилию публичных домов в процентном отношении к своему населению.

Да, страна сегодня дорогая и сытая. Неслучайно даже крутой персонаж из "Служебного романа" Самохвалов, помнится, работал в советском торгпредставительстве в Швейцарии. А такое в последние десятилетия накануне развала СССР позволялось либо по большому блату, или благодаря выгодному браку. Может быть, поэтому он, нахватавшись тамошней "сытной" жизни и вернувшись домой, предпочёл стать большой швейцарской "шкурой", чем честным гражданином своей страны.

Вспоминая о "хвалёном" швейцарском нейтралитете, можно только поддержать слова российского дипломата, который, говоря о поддержке Швейцарией неонацистского режима Киева, заметил:

"Нейтралитет либо есть, либо нет. По нашему глубокому убеждению, заняв с самого начала СВО однозначно прокиевскую позицию, тем более в разрезе упомянутого дискурса в пользу разрешения на реэкспорт третьим странам швейцарских вооружений, Швейцария окончательно утратила право называться нейтральной страной".

Действительно, золото гитлеровцев до сих пор греет швейцарские зады в тамошних банках.