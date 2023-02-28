Counter Punch: данные учёных из Кембриджа о России удивили и разгневали Запад

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Учёные из Кембриджского университета некоторое время назад провели исследование, в ходе которого изучили отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю.

Опрос был проведён в 137 странах. И его результаты, мягко говоря, удивили западных экспертов, говорится в материале, опубликованном изданием Counter Punch.

В материале отмечается, что хотя выводы исследования и не лишены погрешности, однако они достаточно надёжны, чтобы воспринимать их всерьёз.

И эти данные позволяют сделать вывод, что из 6,3 миллиардов человек, проживающих в этих 137 государствах, 66 процентов положительно относятся к России, а 70 процентов — к Китаю.

Как отмечается в материале Counter Punch, такие результаты стали неожиданностью для западных экспертов: "Настроения такого рода вызвали некоторый гнев, удивление и даже ярость на Западе. Последнему трудно поверить, что две трети населения мира не на его стороне".

Тому есть несколько причин, отмечает автор американского издания Кришен Мехта. По его мнению, прежде всего это связано с тем, что к Западу растёт недоверие. Очень распространено мнение, что США и Европа заинтересованы только в своём личном благополучии и игнорируют проблемы остальных регионов мира.

Примером тому стала пандемия коронавируса, когда на призывы развивающихся государств поделиться вакцинами откликнулись только Россия, Китай и Индия, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Добавим, что впоследствии во многих странах Запада запасы вакцин пришлось уничтожать, поскольку вышел срок их годности.

Кроме того, во многих регионах мира страны Запада по-прежнему воспринимаются как колонизаторы. И во многом из-за этого на призывы США и Евросоюза поддержать антироссийские санкции отклика не последовало.

Как отметил в этой связи глава МИД Уганды Джедже Одонго, "теперь колонизаторы просят нас быть врагами России, которая никогда не колонизировала нас".

"Справедливо ли это? Не для нас. Их враги — это их враги. Наши друзья — это наши друзья", — подчеркнул министр.

Отметим, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже неоднократно заявлял о том, что странам Запада необходимо переубедить Глобальный Юг, который не поддерживает антироссийские санкции.

Правда, сам же Боррель эти заявления и дезавуирует. Напомним, ему пришлось извиняться за то, что он сравнил Европу с садом, который окружают джунгли. Подобные сравнения явно не способствуют переубеждению Глобального Юга.