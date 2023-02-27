Сербия вооружается, не желая повторения трагических событий прошлого

Одним из приоритетов руководства Сербии и лично президента Александра Вучича в последние годы стало наращивание обороноспособности страны. Эта задача реализуется последовательно с использованием всех имеющихся у государства ресурсов и резервов.

У сербов на памяти трагические события 1999 года — агрессия НАТО, военные неудачи периода кровавого распада бывшей Югославии, санкционное бремя и, как следствие, значительное ослабление страны в экономическом, социальном и оборонном аспектах.

Как известно, в начале 2000-х годов стараниями НАТО и США Сербию фактически разоружили, а численность армии не превышала 23 тысяч человек. Всё это был "комплекс вины" за авантюризм бывшего лидера государства Слободана Милошевича, поставившего страну в результате безответственной политики на грань национального унижения.

Работа по укреплению оборонного комплекса ведётся двумя параллельными курсами:

развитие собственного ВПК,

наращивание ВТС на внешней арене.

Успехи Сербии по развитию собственного военного производства впечатляют. В стране производятся многие виды продукции, которые идут на оснащение армии и на экспорт. Среди военной номенклатуры — различные транспортные средства от БМП до бронированных колёсных машин, стрелковое оружие, гаубицы, ракеты, модернизированные танки и многое другое. В ближайших планах — налаживание производства собственных беспилотных средств, развёрнуто изготовление различной амуниции:

боеприпасы,

мины,

гранаты,

специальные виды топлива для нужд армии.

Долгое время Сербия сотрудничала с Россией, которая поставляла в страну различные виды военной техники, нередко на безвозмездной основе. В частности, благодаря Москве, Белград получил для армии несколько единиц истребителей МИГ-29 и МИГ-21, хотя и устаревших, но всё же пригодных для использования, тем более Россия занималась их модернизацией. В Сербию поступило много Российской бронетехники — танки, БТР, боевые вертолёты и другие системы. Однако, в последний период из-за жёстких санкций против России дальнейшее развитие ВТС с Москвой чрезвычайно затруднено, особенно в плане поставок запчастей.

Сербия активно сотрудничает с Китаем, который снабдил страну довольно продвинутыми системами зенитно-ракетной техники для нужд ПВО страны, а также бесплатно обучил сербских военных обращению с китайским оружием.

Буквально на днях президент Александр Вучич стал почётным гостем крупной военно-промышленной ярмарки в Абу-Даби IDEX-2023. Для участия в мероприятии с главой страны прибыли представители ведущих военных предприятий Сербии. По словам Вучича, "представители оборонных предприятий хорошо поторговали" сербской военной продукцией, многие из них заключили контракты на поставки военной номенклатуры товаров, перекрыв планы производства до середины следующего года. Президент особо выделил, что сербская продукция ВПК "реализуется по мировым рыночным ценам", а не по запланированным внутри страны плановым ставкам. Это даёт государству ощутимую прибыль, которая пойдёт на дальнейшее развитие производства и повышение зарплат.

После встреч на высшем уровне со своим "добрым приятелем" — правителем ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайедом аль-Нахайном — президент Вучич объявил о готовности к подписанию крупной сделки по поставкам в страну так называемых "дронов-самоубийц", что бесспорно является новшеством в оборонной отрасли в мире.

Кроме того, глава Сербии заявил о стремлении в ближайшем будущем наладить у себя производство новейших систем залпового огня в кооперации с западными партнёрами, которые бы по своим характеристикам приближались к американским ЗРК HIMARS.

Стремительный прогресс Сербии в возрождении армии, развитии собственного ВПК и наращивании ВТС на внешней арене не остался незамеченным со стороны региональных соседей по Балканам. Особую ревность и даже зависть этот процесс вызвал у Хорватии — давнего конкурента Сербии. Впечатлённый достижениями Белграда, Загреб стал стремительно догонять соседа, прилагая усилия по наращиванию хорватских оборонных мощностей.

Пока Хорватия отстаёт от Сербии по размеру ВС (35 тысячная хорватская армия на фоне 80 тысячной сербской), проигрывает Загреб и по другим показателям — количеству танков, авиации, другого вооружения, и это, несмотря на участие Хорватии в блоке НАТО.

И хотя сербская армия по современным параметрам вряд ли может считаться продвинутой и вооружённой по последнему слову техники (ВС Сербии имеют в основном устаревшее вооружение), тем не менее, среди балканских соседей Белград занимает в этом отношении лидирующие позиции и способен обеспечить собственную оборону по сравнению с недавним прошлым.

В ходе пребывания президента Вучича в Абу-Даби на военной ярмарке произошёл довольно забавный случай, которые многие сочли за попытку сербского лидера "потроллить" хорватов.

Гуляя по залам и рассматривая различные стенды, Александр Вучич "случайно" заглянул в хорватский сектор, чем вызвал неподдельное удивление у коллег из Загреба. Пожелав хорватам "удачной работы", Вучич после написал в соцсетях, что, мол, впечатлён успехами Хорватии в развитии собственного военного производства. Но при этом добавил, что сербский ВПК "работает немного лучше".

В плане развития собственных ВС Белград стремится к их развитию и уже приступил к созданию сил специального реагирования, в качестве элитных подразделений армии. Поводом для дальнейшего продвижения подготовки спецназа стало и обострение ситуации вокруг сербских общин в Косово и попытки местных полицейских притеснять косовских сербов. Президент Вучич тогда поднял по тревоге сербский специальные силы, заявив о решимости прийти на помощь соотечественникам.

Среди последних планов в том же Абу-Даби Александр Вучич объявил о намерении в ближайшее время начать переговоры с Францией о поставках современных истребителей RAFAL. В СМИ Сербии публикуют оценочные данные, что подобная сделка может стоить государству до 3 млрд евро — немалая по меркам скромной Сербии сумма.

Тем не менее, с учётом препятствий в виде жёстких антироссийских санкций Белград будет вынужден пойти на такой шаг для дальнейшего укрепления обороны нейтрального в военном отношении собственного государства.

Очевидно, что избранный руководством Сербии курс в оборонной сфере будет продолжаться. Президент Вучич полон решимости обеспечить граждан страны надёжной защитой от вероятных внешних угроз, особенно на фоне не утихающего конфликта вокруг Украины. Маленькая Сербия активно вооружается, не желая повторения трагических событий прошлого.