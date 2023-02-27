Армения стоит на грани превращения во вторую Украину

В Армении происходят события, которые грозят превратить страну во вторую Украину. Удержится ли Никол Пашинян от сползания в проект антиРоссия с последующим разрушением армянской государственности?

Ереван впустил западных наблюдателей на территорию Армении

На прошлой неделе ЕС запустил в Армении наблюдательную миссию (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) с численностью персонала 100 человек, половина — вооружена. Утверждается, что все они — гражданские лица, но, как правило, это всегда сотрудники спецслужб. Миссия провела первое патрулирование, закрепив рост западного влияния в регионе.

Стало ясно, что премьер Армении Никол Пашинян окончательно сделал ставку на помощь Запада в обеспечении безопасности страны. Этот шаг давно назревал, так как Ереван критиковал ОДКБ за неоказание помощи в конфликте с Баку в Сюникской области и отказался принимать военные учения блока, частью которого он является.

МИД РФ отреагировал на миссию ЕС в Армении небывало жёстко, заявив, что Запад пытается ослабить историческую роль Москвы как главного гаранта безопасности в регионе, "выдавливая" РФ из Южного Кавказа. Опыт участия Евросоюза в урегулировании региональных конфликтов неоднозначен, Брюссель не может похвастаться успехами в этой области, подчеркнули в МИД.

Пашинян далёк от сбалансированной позиции

У Пашиняна — большая критика в Армении, как предателя Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики, НКР) и того, кто сдаёт армян туркам с возможностью новой резни.

Но понять его можно. Ставка на Запад, в частности, на Францию, где сильно армянское лобби — не от хорошей жизни. Если все в ОДКБ, кроме РФ, поддерживают Азербайджан, а активность РФ в направлении установления международного статуса НКР невелика. Переговоры с участием РФ по открытию Лачинского коридора (связывает Армению с НКР) проходят, но блокада Азербайджаном не снимается.

По идее, премьеру Армении надо бы суметь выстроить такой внешнеполитический курс, который бы удержал страну от новых испытаний, дал возможность выйти из создавшейся ситуации с минимальными последствиями и не дал бы скатиться в проект антиРоссия. Время покажет, но некоторые события говорят о том, что Ереван пока не справляется с этой задачей, если, конечно, она такова.

Это выражается, прежде всего, в поведении самого Пашиняна. Так, комментируя открытие миссии ЕС, он сказал, что одной из её целей является "опровержение утверждений Азербайджана о том, что Армения и Россия планируют совместную агрессию против Баку". Во всех смыслах странное заявление.

Армянский лидер также позволяет западным партнёрам русофобствовать в его присутствии. 17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, обращаясь к "другу" Пашиняну, что Армения может стать "буфером" против "неоколониальных" устремлений России. Кстати, вот истинная цель Запада.

По мнению Макрона, Армения может ограничить усилия России по "распространению нестабильности", в том числе на Кавказе.

"Россия — это сила, сеющая нестабильность и хаос, что она делает не только на Украине, но и на Кавказе, Ближнем Востоке, в Африке", — добавил Макрон и заверил, что вместе с Пашиняном он будет "продолжать действовать".

Армянские Telegram-каналы обвиняют Пашиняна в пособничестве русофобии через уличные протесты против присутствия РФ в Армении (база в Гюмри) и акций в поддержку Киева. Внепарламентская русофобская оппозиция в Армении легализована встречами с руководством страны, а на телевидении увеличился соответствующий контент.

То есть, Пашинян далёк от сбалансированной позиции. Складывается впечатление, что премьер не прочь вести Армению по пути Украины. Тем более, нынешние власти в Ереване в бытность оппозицией голосовали за выход из ОДКБ и жгли на улицах российские флаги.

Армения идёт к потере государственности

Армянский политолог Бениамин Матевосян считает, что "Украины им (Западу) мало, сейчас они уже руками армян хотят воевать против России". По его словам, миссия ЕС будет отслеживать передвижения российских войск внутри Армении, и это угрожает окончательно разрушить систему безопасности Армении, тем самым сделав актуальной тему "легитимности границ современного армянского государства", что чревато тотальной катастрофой.

Матевосян предупреждает, что между Ереваном и Западом в сентябре и октябре 2022 года в Вашингтоне и Праге достигнуты договорённости, согласно которым Арцах станет неотъемлемой частью Азербайджана, а сама Армения потеряет "восемь сёл" в пользу Азербайджана. Учитывая, что через эти сёла проходит не только автомагистрали Грузия — Армения и Армения — Иран, но и газопровод из Грузии, то "Азербайджан получит все возможности для блокады уже самой Армении".

Действительно, воевать за армян с Азербайджаном ЕС не будет. Министр иностранных дел Хорватии заявил о том, о том, что миссия ЕС никоим образом не будет гарантировать статус-кво на границе с Азербайджаном. А если посмотреть, чем наполнены западные СМИ в отношении армянства, то не проблемами 120 тысяч армян в блокаде в Нагорном Карабахе, а дезавуированием "агента Кремля", экс-премьера НКР Рубена Варданяна.

Посмотрим теперь, откроет ли Азербайджан Лачинский коридор, и если нет, то наложит ли Запад санкции на азербайджанский газ. Или скажет ли Макрон президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что он больше нежелательный гость во Франции. Варданян считает, что такое возможно.

России на Кавказе нет альтернатив

Влиянию России в Закавказье нет позитивных альтернатив, утверждают эксперты американского Института Куинси. По их мнению, США, ЕС и НАТО неспособны предоставить региону военные силы для его стабилизации, но при этом враждебность Запада к влиянию России угрожает "возвращением этнических конфликтов" в регион.

Институт отмечает, что именно Россия смогла добиться прекращения конфликта между Арменией и Азербайджаном в 2020 году и что миротворцы из РФ остаются "единственной защитой" армян в Нагорном Карабахе.

"Соединённые Штаты и Европа, вероятно, структурно неспособны разработать последовательную и жизнеспособную стратегию для Кавказа", — заключают авторы.

США — не в стороне событий. 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеров Армении и Азербайджана во время которой, как сообщили в армянском кабмине, была отмечена важность продолжения мирного процесса между Ереваном и Баку.

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