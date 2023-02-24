Столтенберг: Россия побеждает Украину и её союзников в "битве логистики"

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Поскольку конфликт на Украине превращается в "войну на истощение”, Западу не следует недооценивать преимущество России в огневой мощи. Такое неожиданное признание сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава Североатлантического альянса заявил также, что, хотя возглавляемый США военный блок уже некоторое время "наращивает производство боеприпасов", его "конечная цель на Украине" пока ещё "не определена".

По словам Столтенберга, с самого начала конфликта (то есть уже ровно год) перед союзниками Киева стоит логистическая проблема, которую Москва со своей стороны решает эффективнее:

"Россия смогла доставить на линию фронта больше боеприпасов и живой силы, чем Украина".

Глава НАТО отметил также, что "потребление боеприпасов украинскими войсками превышает общий объем производства НАТО” и что такая ситуация "не может продолжаться”.

"Пока мы истощили наши запасы, но на каком-то этапе нам нужно начать производить больше боеприпасов”, — сказал он.

Расходы превосходят поставки

Несмотря на то, что Украина получила западное оружие на десятки миллионов долларов, включая почти 1,5 миллиона артиллерийских снарядов только из США, Россия сохранила преимущество в огневой мощи с начала своей военной операции в феврале прошлого года. Согласно большинству западных оценок, украинская сторона в настоящее время производит от пяти до шести тысяч артиллерийских выстрелов в день, в то время как, опять же по оценкам западных экспертов, ВС РФ "тратят" от 5000 до 60 000 снарядов в день.

Напомню, Столтенберг ранее неоднократно призывал членов НАТО наращивать производство боеприпасов. Теперь к нему присоединился главный дипломат ЕС Джозеп Боррель, заявивший в минувшее воскресенье, что сторонникам Украины необходимо решить проблему нехватки боеприпасов в течение "нескольких недель”, если Киев хочет иметь хоть какие-то шансы на успех на поле боя.

"Битва за логистику"

Начиная с осени, конфликт на Украине перешел в войну на истощение, — сказал Столтенберг, подчеркнув, что "война на истощение — это битва за логистику", то есть, попросту говоря, за то, чтобы доставить достаточное количество материалов, запасных частей, боеприпасов, топлива на передовую.

"Пока закругляться"

Думается, что Столтенберг, хоть и не признаёт этого открыто, понимает, что в сложившихся обстоятельствах, сколько бы НАТО ни наращивал производство вооружений, "доехать до фронта" у него шансов очень немного. Иначе он не стал бы даже намекать на то, что Североатлантический альянс хочет положить конец конфликту:

"Никто не знает, как и когда закончится эта война. Вполне возможно, вопрос будет решаться за столом переговоров", — сказал он.

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