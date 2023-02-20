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Ольга Лебедева

The Times: Зеленский два месяца просидел в секретном бункере, опасаясь, что Путин его убьёт

4:41
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский и его соратники после начала конфликта с Россией провели в бункере почти два месяца вместо запланированных двух недель, сообщила газета Times.

The Times: Зеленский два месяца просидел в секретном бункере, опасаясь, что Путин его убьёт

"Украинское правительство немедленно спустилось в безопасное убежище под офисом президента на улице Банковой в центре Киева, когда 24 февраля 2022 года была начата военная операция России, — пишет британское издание. — Наш политический редактор побывал в сердце киевской правительственной машины, чтобы год спустя увидеть, как управляли страной после начала войны".

По данным журналистов, секретность вокруг бункера была настолько высокой, что те, кто сопровождал президента Незалежной "под землёй", должны были подписать специальный документ о неразглашении. Согласно ему, им было запрещено раскрывать какие-либо подробности о дизайне убежища, местоположении, удобствах и даже о еде, которой их кормили.

"Поскольку российские войска находились в пригороде Киева, это был период травм и террора для министров и помощников Зеленского", — говорится в статье.

Со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, британский таблоид красочно и даже немного поэтично описывает "сложный быт" правительственных чиновников, вместе с главой государства "не видевших солнца и даже не знавших времени", "не имевших возможности нормально поспать, поскольку их iPhone, через которые они наблюдали за войной" постоянно звонили.

"Некоторые украинские чиновники "устали от жизни в подземном бункере”, и один из них признался, что однажды сбежал из убежища, чтобы поесть в ресторане", — пишет газета.

Единственный человек, который "время от времени выходил из бункера", сообщает Times, — Зеленский — вынужден был "наверху" записывать видеообращения, "чтобы заверить людей, что не сбежал” из Киева.

Откуда столько отваги взял бывший артист

Напомню, что несколько дней назад бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил миру, что Зеленский "начал выступать с речами только после того, как его заверили, что президент России Владимир Путин не планирует его устранять".

Беннетт утверждал, что "получил такое обещание от Путина во время переговоров в российской столице" и позвонил Зеленскому сразу, как только вышел из Кремля:

"Два часа спустя украинский лидер опубликовал видео из своего офиса в Киеве, объяснив, что он "не прячется” и "никого не боится”, — сказал Беннет.

"Леденящие душу" детали

Журналист The Times, описывая секретный бункер Зеленского, по которому ему зачем-то провели экскурсию, упоминает о том, что "там везде задёрнуты шторы и приглушен свет, с качестве светомаскировки" (это в бункере-то под землёй?).

А вот что действительно интересно, так это то, что, гуляя по убежищу Зеленского британский журналист "обнаружил гору белого порошка на столе, женское платье, парик, револьвер, в углу ковер и канистру с бензином, и какие-то пилюли белого цвета в пакетике".

Не такой уж бункер и секретный

Подземное убежище Зеленского в Киеве, где побывал журналист Times, было построено ещё в советское время для высшего руководства Украины. Как рассказал Telegram-канал "Бати читают новости", "объект ЧЗ-417" — это "бункер второго поколения, рассчитанный на мощный, но не точно нацеленный ядерный удар":

"Туда еще через бегал Яценюк и там ночевал Турчинов — боясь "русского обезглавливающего удара" в 2014 году.

… бункербастером или специальным "Кинжалом"/"Цирконом" он бьется, это вам не Ямантау", — пишет ТГ-канал.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Гора Ямантау ("злая гора" — с башкирского) — высшая точка Южного Урала. Там со времен СССР ведутся секретные подземные работы.

  • По одной из версий (естественно, официально не подтверждённой) там находится подземный город-бункер на 300 тысяч человек — в котором с комфортом укроется руководство и элита РФ в случае глобальной войны или планетарной катастрофы.
  • По другой версии, в глубине горы проходит добыча урановой руды, размещён склад ядерного оружия 12 ГУ Минобороны РФ или работает одно из звеньев управления системы "Периметр" ("Мертвая рука").

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нафтали беннет владимир зеленский
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