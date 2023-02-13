Россия остаётся наиболее последовательным сторонником Сербии по проблеме Косово

Хорошо известно, что Москва, в том числе в качестве постоянного члена СБ ООН, твёрдо выступает за сохранение территориальной целостности братской Сербии, опираясь на известную Резолюцию 1244 ООН. О неизменности подобного подхода регулярно заявляется со стороны Сергея Лаврова на брифингах в МИД России.

На днях российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко вновь подробно изложил позицию Москвы по косовскому вопросу в пространном интервью сербским СМИ.

Наш дипломат подчеркнул, что

"без участия России и Китая не может быть справедливого решения проблемы Косово и Метохии (КиМ)." При этом, Россия поддержит только то решение по КиМ, которое "будет отвечать национальным интересам Сербии".

Что касается известной франко-германской инициативы или плана по урегулированию, то Боцан-Харченко предпочёл не вдаваться в детали этого документа, сославшись на то, что "Россия не участвует в этом разговоре", а свои суждения черпает из информации об обсуждении этого плана в сербском парламенте и из источников в СМИ. Тем не менее, российский посол убеждён, что

"Запад пытается найти обходные пути, чтобы Сербия признала Косово, и оно получило возможность войти в международные институции, в первую очередь — ООН".

Александр Боцан-Харченко высоко оценил готовность президента Вучича начать диалог даже с учётом того, что он имеет на столе "плохой документ". К слову, практически то же самое заявил недавно в ходе скандальных слушаний в Скупщине по проблеме КиМ и сам сербский президент, заявивший, что необходимо вести переговоры даже по "самым плохим предложениям".

Интересно, что посол России не стал комментировать вопрос о возможности эвентуального приёма Косово в члены ООН и возможной реакции Москвы на такие заходы, подчеркнув лишь, что наша страна будет ориентировать на "соответствующие подходы сербского руководства". России и её геостратегическим интересам, по словам дипломата, прежде всего важны

"стабильная ситуация на всех Балканах, в том числе и Сербии, которая является "дружественной страной и с которой налажено сотрудничество в различных областях".

Упомянул посол и о том давлении, которое Белград испытывает со всех сторон по вопросу о введении антироссийских санкций. По его словам, в Москве "высоко ценят стойкость и "юношеский задор" президента Вучича по данной теме".

Среди некоторых наиболее заметных совместных экономических проектов посол выделил завершение строительства железнодорожной ветки до второго по величине города Сербии — Нови-Сада, продолжение сотрудничества по поставкам в страну российского газа. Кроме того, между двумя странами активно развивается военно-техническое взаимодействие.

Российский посол не забыл упомянуть и такую болезненную для Белграда тему, как формирование Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в Косово. Этот вопрос уже более 10 лет не имеет решения, хотя на этот счёт имеются соотвествующие договорённости между Сербией и властями Косово. Боцан-Харченко убеждён, что Запад многие годы стремился "предать забвению эту тему".

Однако, в последнее время те же Запад и США неожиданно развернули беспрецедентную активность по этой проблеме. Тем не менее, и в Белграде, и в Москве прекрасно понимают, что за этим "доброхотством" кроется желание Вашингтона окончательно подмять Балканский регион под свою полную опёку и попутно "прописать" Приштину в международных структурах, чтобы лишить Сербию каких-либо шансов на сохранение целостности страны.

Американцы не скупятся на громкие заявления, типа высказываний высокого представителя Госдепартамента США по Балканам Габриэля Эскобара о том, что "ССМ будет сформировано с Курти (так называемый "премьер" Косово), либо без него". В свою очередь, посол США в Белграде Кристофер Хилл уже неоднократно заявлял, что "создание ССМ является законным требованием к Приштине".

В Белграде, хотят они того или нет, но вынуждены любезно воспринимать подобные ходы американцев, стараясь не эпатировать великую державу. В частности, мининдел Сербии Ивица Дачич в ходе недавнего посещения Вашингтона даже заявил американцам, что они, дескать, "лучше других стран Запада понимают насущные проблемы Сербии".

Не вызывает сомнений, что Сербия, особенно с учётом украинского кризиса, поставлена в весьма непростые внешние условия и даже "прижата к стене" по теме отношений с Россией. Сам Вучич вынужден признать, что страна находится между "молотом и наковальней".

Гипотетически руководство Сербии допускает, что на определённом этапе у Сербии просто не останется выбора, кроме как ввести столь невыгодные для себя меры против Москвы.

Очевидно, что как бы ни развивались в дальнейшем события вокруг диалога о нормализации между Сербией и Косово и создании ССМ, президент Вучич будет стремиться выторговать для государства наиболее благоприятные условия. Очевидно и то, что Москва и далее продолжит линию на всемерную поддержку Сербии, о чём ещё раз заявил посол России в Белграде.