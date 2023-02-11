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Ольга Лебедева

Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку

Мир

"На фоне высокой инфляции, отключения электроэнергии и другого давления со стороны России, вызванного войной на Украине, правительство Молдавии, выступавшее против российского вторжения, ушло в отставку в пятницу", — сообщает газета Washington Post.

Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку

Издание напоминает, что "прозападный премьер-министр Наталья Гаврилица занимала свой пост с 2021 года", но ей уже нашли замену — "в пятницу президент Молдавии Майя Санду назначила Дорина Речана, бывшего члена кабмина, который также поддерживает членство страны в Европейском союзе".

Главный редактор аналитического портала RuBaltic. Ru Александр Носович увидел в этом "хороший пример для учебников прикладной политологии":

"Даже полная монополия на власть не является гарантией её сохранения, когда экономика и социальная сфера угроблены в ноль, а внутренняя и внешняя политика государства работают в антигосударственных интересах, направлены на ликвидацию страны и отвергаются большинством её населения", — написал он в своём Telegram.

А не поработал ли тут некий кукловод?

В том, что кабмин балансирующей на грани экономического краха страны вдруг решил заняться спасением собственных реноме, в общем-то нет ничего удивительного или из ряда вон выходящего. Если бы не странная цепочка совпадений. Судите сами:

Во время своего европейского турне, президент Незалежной, красуясь, сообщил, что "украинская разведка" якобы перехватила "детальный план разрушения политической ситуации в Молдавии". В нём, дескать, "детально описывается" кто, когда и как будет "ломать" эту страну.

А чуть позже, наверное, чтобы усилить эффект заявления Зеленского, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат объявил, что ПВО ВСУ "засекли" российские "Калибры" "в момент их прол`та через воздушное пространство сопредельных Молдавии и Румынии", и даже хотели поначалу их сбить, но побоялись "создать угрозу для населения" этих стран. За что, думается, Бухарест и Кишинёв должны быть Киеву безмерно благодарны, учитывая криворукость украинских ПВОшников.

Кстати, в военном ведомстве Румынии никаких "Калибров" в своём воздушном пространстве не видели. Но Киев давно не заботится о  достоверности своих заявлений…

В Молдавии чего-то всё же испугались

Непонятно, поверили в Кишинёве всему тому, что наговорили украинские официальные лица, или просто так совпало, но молдавский кабмин во главе с Натальей Гаврилицей буквально через сутки вдруг решил, что с них хватит, они наруководились и дружно побросали портфели.

Сама госпожа теперь уже экс-премьер объяснила это неожиданное решение тем, что она-де "руководила правительством в условиях кризиса и энергетического шантажа, ведя политику борьбы с коррупцией и ориентируясь на евроинтеграцию". А также посетовала на то, что её правительство "поддерживали международные партнеры, но поддержки со стороны населения не было". И даже в таких условиях, особо подчеркнула Гаврилица, её кабмин "не предал национальные интересы". Правда непонятно, что она имела в виду, учитывая, что сама является гражданкой Румынии.

В общем, получилось двусмысленно и как-то по-ельцински: "Я устал. Я ухожу"…

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина молдавия майя санду наталья гаврилица владимир зеленский
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