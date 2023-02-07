Красивые слова, мало помощи: саммит Украина-ЕС провалился

Саммит Украина-ЕС провалился. По членству в Евросоюзе Киеву был дан фактический отказ, а финансирование обещано в кредитах и, в основном, на небольшие проекты.

Евросоюз не пожалел красивых слов для гибнущих за него украинцев

Во встрече комиссаров ЕС 3 февраля в Киеве приняли участие президенты Еврокомиссии и Совета Европы Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель соответственно, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский надеялся, что в этом году Украина начнёт переговоры о вступлении в ЕС, получив ранее статус кандидата. Он заявил в своей речи, что его страна "заслуживает" того, чтобы уже сейчас достичь нового этапа. Это была отчаянная попытка дать украинцам надежду на то, что они гибнут сегодня не напрасно.

Однако, конкретных обещаний со стороны ЕС в выводах саммита нет. Высокопоставленные европейские лица произносили красочные речи о том, как Европа поддерживает "героическую" Украину, как будет продолжать снабжать её оружием, предлагать сотрудничество в различных сферах, например, в роуминге. Но по главной для Киева теме — ничего.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что "определённых сроков (вступления) нет", но есть цели, например, "реформы, и улучшение ситуации в стране-кандидате, чтобы мы могли выйти на стадию переговоров о вступлении и самого принятия".

"Ваша решимость двигаться вперёд впечатляет. Если вам нужны доказательства того, что Россия терпит серьёзные стратегические неудачи, а Украина держится и находится на пути к членству в ЕС — наше присутствие здесь, в зоне боевых действий, говорит больше, чем тысяча слов", — сказала президент Европейской комиссии. "Мы будем рядом с вами, чтобы твёрдо построить современную, процветающую Украину на нашем общем европейском пути. Потому что не может быть безопасной и независимой Европы без безопасной и независимой Украины. Украина — это Европейский Союз. Европейский Союз — это Украина", — сказал Шарль Мишель.

Светодиодные лампы — это "наше всё" для Украины

По итогам встречи Еврокомиссия объявила об очередном пакете помощи Украине в размере 450 млн евро, из которых 305 млн евро будут направлены на "повышение устойчивости Украины и поддержку реформ", а 145 млн евро — на гуманитарную помощь.

В рамках поддержки энергетического сектора ЕС должен предоставить 2400 генераторов, 157,5 млн евро из Фонда поддержки энергетики и 35 млн светодиодных ламп, чтобы помочь украинцам сократить потребление энергии.

То есть, если по членству был фактический отказ, то финансирование пойдёт в основном на мелкие проекты, осуществляемые европейскими контрагентами — средства почти полностью вернутся в ЕС, а выделяемые кредиты пойдут на обслуживание старых долгов Украины.

Евросоюз не видит перспектив у киевского режима

Financial Times со ссылкой на ряд анонимных европейских дипломатов сообщает, что некоторые страны ЕС попросили Брюссель во время саммита предупредить Украину о "нереалистичных ожиданиях относительно быстрого вступления в блок". По словам дипломатов, Киев уже создал огромный разрыв между обещаниями и реальностью.

"Быстрого пути к членству Украины в ЕС нет. Есть риск столкновения этой риторики с реальностью", — предупреждает один из собеседников Financial Times.

В Европе прекрасно знают, чем в итоге закончится спецоперация РФ, и поэтому не видят особых перспектив для украинского государства в его нынешнем виде. Просто это пока невозможно произнести вслух, чтобы не разочаровать собственных налогоплательщиков, которым вдалбливали, что Россия — колосс на глиняных ногах и не может победить. А чтобы это произошло, им надо немного помёрзнуть зимой.

Однако, экс-советник Зеленского Алексей Арестович уже заявил, что Запад избрал путь "двух Корей" для Украины. Зеленскому, который отстаивает "территориальную целостность" Украины в "Южной Корее", по замыслу ЕС, места в проекте не будет, ему готовят замену. Для начала же Брюсселю нужно определиться, что останется в "Южной Корее" от бывшей от Украины.

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