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Любовь Степушова

Режим Зеленского сгнил изнутри. Бывшей Украины уже нет на тонком плане

Мир » Бывший СССР » Украина

Режим Зеленского сгнил и разваливает страну. Если Россия даст украинцам мир, справедливость и работу, то они скоро забудут бандеровщину как страшный сон.

Режим Зеленского сгнил изнутри. Бывшей Украины уже нет на тонком плане

Пауки в банке перегрызли друг друга

После того как министр обороны Украины Алексей Резников попался на коррупции — закупках продуктов для ВСУ втридорога, ему никак не могут найти замену. За сферы влияния идёт схватка между главой офиса президента (ОП) Андреем Ермаком и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Последний пару дней назад озвучил решение фракции об увольнении Резникова, но вдруг из ОП пришло мнение, что его вина в последних коррупционных скандалах не доказана, поэтому министра нельзя увольнять на основании публикаций в СМИ. Тем более, что "в разгар войны" на него завязаны многие контакты с западными партнерами.

Некоторые депутаты Рады, например, Ярослав Железняк начали намекать в соцсетях, что не на все новые кадровые назначения в парламенте найдутся одобряющие голоса. И это не первый масштабный конфликт внутри киевской власти с начала военных действий.

За что майданили?

Уже уволен бывший замглавы ОП Кирилл Тимошенко, который курировал программу "Большая стройка и "распилил" на ней порядка 50 млрд гривен.

Всплыла "чёрная бухгалтерия" Укртатнафты в Днепропетровске, главбух предприятия в Закарпатье подозревается в присвоении 40 млрд гривен. Врио главы налоговой службы Киева Оксане Датий вменяют в вину организацию преступной схемы с уклонением от уплаты НДС на сумму в 15 млрд гривен.

Экс-глава Минэнергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подозревается в подписании убыточных для государства договоров на сумму в 1,5 миллиарда гривен в пользу газового и химического олигарха Дмитрия Фирташа. Заместитель директора департамента госзакупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий обвинён в закупке некачественных бронежилетов на 107 млн гривен.

Подаётся это как борьба с коррупцией, но граждане Украины понимают, что Майдан был не за гидность и справедливость, а за передел власти и денежных потоков. И сейчас идёт передел власти, что не может не сказаться на моральном духе солдат ВСУ и украинского общества.

Тем более, что даже на фронте — тотальная коррупция. Так, по документам в частях ВСУ людей комплект, а в реальности на позициях всегда меньше — на 10-20%. В списках числятся "мертвые души" или имена чьих-то "родных и детишек". Якобы они были "в самом аду", за что получают "боевые", которые потом отдают офицерам коррупционерам.

На тонком плане Украины уже нет

В результате в Незалежной заканчиваются люди, которые готовы воевать за бандеровский режим.

Даже свидомые начинают подозревать, что Зеленский воюет не за Украину, а за то, чтобы её уничтожить, и всё меньше становится желающих петь гимн или прыгать, хлопая в ладоши и крича антироссийские речёвки.

Принудительная мобилизация, даже за границей, делает своё дело. В Одессе военкомов травят собаками. На сайте президента Украины появилась петиция, в которой Зеленскому предлагают отправить народных депутатов на фронт. Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что на фронт пошли всего лишь двое из 423 депутатов Рады.  А вот случаев, чтобы кто-то из детей депутатов пошел на фронт, Стефанчук припомнить не смог.

Есть у эзотериков такая теорема. Событие сначала происходит на тонком информационном плане, а потом на физическом. Человек может жить, хотя из-за накопленных грехов будущего у него нет. Так вот, на тонком плане Украины уже нет. Дело за физическим планом. Если Россия даст украинцам мир, справедливость и работу, то они скоро забудут бандеровщину как страшный сон.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы коррупция андрей ермак верховная рада владимир зеленский
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