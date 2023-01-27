Разгон ненависти: азербайджанцы игнорировали просьбу иранца о пропаже жены

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, возможно, и имеет личную причину, но, безусловно, связано с критическим ухудшением отношений между двумя странами.

Причина нападения — пропажа жены

В пятницу утром перед посольством Азербайджана в Тегеране остановился автомобиль. Из него вышел человек, который сумел проникнуть в здание посольства, применив оружие. Охрана вступила с ним борьбу, в результате чего один охранник посольства был убит и двое получили ранения.

По словам следствия, преступник, имя которого не разглашается, напал на посольство по личным мотивам. Якобы ему там отказывались отвечать на вопрос, куда делась его жена, которая в апреле отправилась в посольство и больше не вернулась домой.

МИД Ирана решительно осудил вооружённое нападение и пообещал провести тщательное расследование.

Почему в посольстве отказались отвечать

Отношения двух стран переживают сложный период, пишет электронное издание donya-e-eqtesad.com. Специалисты, опрошенные газетой, отмечают, что они не могут представить позитивную перспективу для будущих отношений между Ираном и Азербайджаном

Профессор социологии и религиоведения, член факультета гуманитарных и культурных исследований Научно-исследовательского института Сейед Джавад Мири считает, что национализм обострился в обеих странах. Он определяет внешнюю политику Ирана, а в Азербайджане "пантюркизм пытается подавить шиитские элементы". Профессор призвал Баку и Тегеран основывать отношения на концепции "общих культурных резервуаров", существовавших между народами, которые давно создали "общие вещи" с разными языками и религиями.

Вероятно, речь идёт о том, что иранские националисты считают Азербайджан своей исторической провинцией (в Иране есть одноимённый регион), а националисты в Азербайджане считают, что на северо-западе Ирана живут азербайджанцы. На основании этого спора растут обвинения в адрес друг друга в поддержке сепаратизма.

Зангезурский коридор — "красная линия" Ирана

Старший специалист института Южного Кавказа Салар Сефалдини считает, что ухудшение отношений между странами началось в 2020 году, (вероятно, имеется в виду победа Баку во второй Карабахской войне) и имеет устойчивую тенденцию к продолжению, что "может постепенно даже привести к конфронтации".

По словам эксперта, "наиболее важной переменной является туранский коридор НАТО или Зангезурский коридор", который, как утверждает президент Азербайджана Ильхам Алиев, будет открыт, "хочет того Армения или нет". Иран же считает этот вопрос своей "красной линией", так как через этот "коридор" в Сюникской области Иран имеет выход к Чёрному морю. Тегеран не хочет дать своему историческому сопернику в регионе — Турции — замкнуть в кольцо Закавказье, и это не просто геополитика, но и вода, металлургия и электроэнергия.

Азербайджану Зангезурский коридор нужен, чтобы получить прямой доступ к Нахичеванской автономной области, и, безусловно, это геополитически важный турецкий (туранский) проект.

У Азербайджана тоже есть претензии к Ирану в этом плане, в частности, в нагнетание военной угрозы.

"Мы вынуждены были начать военные учения на границе с Ираном, чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся. Мы сделаем всё возможное, чтобы защитить наш образ жизни, секулярный вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они — часть нашей нации", — сказал Алиев.

Он добавил, что за всё время работы с тремя предыдущими лидерами Ирана он не сталкивался с таким количеством заявлений Тегерана "полных ненависти и угроз в адрес Азербайджана".

Израиль и Азербайджан — вторая "красная линия" Ирана

Ещё один пункт конфронтации — это израильский вопрос. Сефалдини полагает, что Баку "может захотеть предоставить базы для военных атак Израиля против Ирана".

Подозрения о связях с Израилем — врагом Ирана — связывают с визитом экс-министра обороны Израиля Бени Ганца, перед которым в Баку заявили о раскрытии шпионской сети Ирана в Азербайджане. Отношения двух стран, действительно, переживают ренессанс. Баку обеспечивает Израиль нефтью, пшеницей и удобрениями, обратно получает передовое оружие.

Россия в состоянии "шока" — опять не готова

Армения рада конфликту Азербайджан-Иран, так как считает, что Россия не обеспечила ей безопасность и ищет других более воинственных покровителей. Однако, насколько далеко готов зайти Иран в конфронтации с Азербайджаном — неясно. Иранцы много угрожают своим врагам, но действий мало.

Нападение на посольство Азербайджана в Иране, возможно, несёт личный подтекст, но и может быть ответом или последствием нападения граждан Азербайджана на иранскую святыню Шах-Черах в ноябре прошлого года. Маховик ненависти на Востоке, если раскручивается, то, практически, навсегда.

Россию выталкивают из региона, это надо признать. МИД РФ констатирует "состояние шока" от нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. Значит, Москва не готова к неприятным для неё развитиям событий на Южном Кавказе.

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