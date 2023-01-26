Запад давит на Сербию по поводу Косово

В последние дни вокруг Белграда развернулась беспрецедентная кампания в связи с Косово со стороны ведущих западных игроков.

Президент Александр Вучич побывал на экономическом форуме в Давосе, где его со всех сторон обрабатывали по поводу мятежного края и пресловутых антироссийских санкций. Кроме этого на днях состоялась встреча с западной "пятёркой" в лице США, Германии, Франции, Италии и ЕС. Сербию всеми способами, вплоть до откровенного шантажа, уговаривают принять известный франко-германский план по Косово, что для Белграда равнозначно капитуляции перед Приштиной.

Белграду дали однозначно понять, что отказ от нормализации с Приштиной (плюс нежелание вводить антироссийские санкции) может грозить отзывом из страны западных инвестиций, прекращением безвизового режима с ЕС и проблемами с евроинтеграцией Сербии. Цинично и прямолинейно.

В сербском руководстве считают, что украинские события и кризис в Европе заставляют Запад как можно быстрее решить проблему Косово.

Президент Александр Вучич уже заявил, что в принципиальном плане Белград не отказывается от нормализации отношений с Косово. Но важно, на каких условиях будет идти этот процесс. Для Белграда первоочередными задачами являются создание Сообщества сербских муниципалитетов на севере Косово и гарантия прав проживающих там сербов:

безопасность,

неприкосновенность имущества,

прекращение антисербских провокаций.

Правительство и парламент страны активно обсуждают очередной вариант западного плана нормализации. Но уже сейчас ясно, что этот документ не устроит Белград.

"Народ не должен беспокоиться, потому что мы ничего не подписали и нигде не стоит наше согласие", — сказал Александр Вучич.

В свою очередь, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко однозначно заявил в сербских СМИ, что

"Сербия всегда может рассчитывать на Российскую Федерацию, которая будет продолжать тесную координацию по защите законных прав Сербии в отношении Косово и Метохии".

Запад всеми силами пропихивает Косово в международные структуры:

ООН,

НАТО,

Совет Европы.

Цель: легализовать край и усилить своё доминирование в регионе.

Белград, как может, сопротивляется таким попыткам, ссылаясь на международное право и известную резолюцию СБ ООН 1244.

В ЕС пять государств по-прежнему не признают независимость Косово:

Испания,

Греция,

Кипр,

Румыния,

Словакия.

Это также даёт Белграду основания надеяться, что планам Приштины пока не суждено осуществиться. Хотя, так называемый "премьер" Косово Альбин Курти пытается активно внушить Мадриду мысль, что ситуация с сепаратизмом в Каталонии и косовский прецедент "не имеют ничего общего".

Тем не менее, Америка и её ближайшие единомышленники — Германия и Франция — не оставляют попыток окончательно превратить Косово в своего сателлита.

2 февраля в парламенте Сербии должно пройти окончательное обсуждение франко-германской инициативы по нормализации вокруг Косово. Очевидно, что дискуссия будет весьма жаркой и непростой для президента Вучича. В сербском руководстве намерены стоять на своём и до конца защитить права страны и интересы косовских сербов.