В последние дни вокруг Белграда развернулась беспрецедентная кампания в связи с Косово со стороны ведущих западных игроков.
Президент Александр Вучич побывал на экономическом форуме в Давосе, где его со всех сторон обрабатывали по поводу мятежного края и пресловутых антироссийских санкций. Кроме этого на днях состоялась встреча с западной "пятёркой" в лице США, Германии, Франции, Италии и ЕС. Сербию всеми способами, вплоть до откровенного шантажа, уговаривают принять известный франко-германский план по Косово, что для Белграда равнозначно капитуляции перед Приштиной.
Белграду дали однозначно понять, что отказ от нормализации с Приштиной (плюс нежелание вводить антироссийские санкции) может грозить отзывом из страны западных инвестиций, прекращением безвизового режима с ЕС и проблемами с евроинтеграцией Сербии. Цинично и прямолинейно.
В сербском руководстве считают, что украинские события и кризис в Европе заставляют Запад как можно быстрее решить проблему Косово.
Президент Александр Вучич уже заявил, что в принципиальном плане Белград не отказывается от нормализации отношений с Косово. Но важно, на каких условиях будет идти этот процесс. Для Белграда первоочередными задачами являются создание Сообщества сербских муниципалитетов на севере Косово и гарантия прав проживающих там сербов:
Правительство и парламент страны активно обсуждают очередной вариант западного плана нормализации. Но уже сейчас ясно, что этот документ не устроит Белград.
"Народ не должен беспокоиться, потому что мы ничего не подписали и нигде не стоит наше согласие", — сказал Александр Вучич.
В свою очередь, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко однозначно заявил в сербских СМИ, что
"Сербия всегда может рассчитывать на Российскую Федерацию, которая будет продолжать тесную координацию по защите законных прав Сербии в отношении Косово и Метохии".
Запад всеми силами пропихивает Косово в международные структуры:
Цель: легализовать край и усилить своё доминирование в регионе.
Белград, как может, сопротивляется таким попыткам, ссылаясь на международное право и известную резолюцию СБ ООН 1244.
В ЕС пять государств по-прежнему не признают независимость Косово:
Это также даёт Белграду основания надеяться, что планам Приштины пока не суждено осуществиться. Хотя, так называемый "премьер" Косово Альбин Курти пытается активно внушить Мадриду мысль, что ситуация с сепаратизмом в Каталонии и косовский прецедент "не имеют ничего общего".
Тем не менее, Америка и её ближайшие единомышленники — Германия и Франция — не оставляют попыток окончательно превратить Косово в своего сателлита.
2 февраля в парламенте Сербии должно пройти окончательное обсуждение франко-германской инициативы по нормализации вокруг Косово. Очевидно, что дискуссия будет весьма жаркой и непростой для президента Вучича. В сербском руководстве намерены стоять на своём и до конца защитить права страны и интересы косовских сербов.
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