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Любовь Степушова

Иностранные наёмники приведут киевский режим на скамью подсудимых

Мир » Бывший СССР » Украина

Озвученные иностранными наёмниками разоблачения приведут киевский режим на скамью подсудимых международного трибунала. Очевидно, что Минобороны Украины крышует нелегальную торговлю оружием.

Иностранные наёмники приведут киевский режим на скамью подсудимых

Украинские генералы легко поддаются на шантаж

Экс-директор по связям с общественностью украинского "Иностранного легиона" Эмес Файк угрожала киевским властям обнародовать данные, которые будут "катастрофически плохими с геополитической точки зрения".

Об этом пишет Daily Mail, которая публикует записи её телефонных разговоров.

"Если я выйду и начну говорить обо всем, что я знаю и обо всем, что я видела в армии (ВСУ), и о том, какие там бесхарактерные люди, это сожжёт армию дотла", — шантажирует она "одного из украинских генералов".

"Коррупция, исчезновение бабла, обращение с иностранцами … если я начну говорить об этом, армия развалится со всеми внутренними расследованиями, которые должны быть начаты", — сказала Файк.

По данным газеты, один из высокопоставленных офицеров ВСУ предупредил в докладе высшему командованию, что информация, которую она угрожала обнародовать, будет "катастрофически плохой с геополитической точки зрения" и "огромной пропагандистской победой врага".

Сама Файк обвиняется на Украине в том, что украла деньги у благотворительных организаций, а также медикаменты "на сумму 2, 5 млн долл.", в том числе наркотического действия. А также в том, что она "может работать на русских".

Минобороны Украины курирует нелегальную торговлю оружием

Возможные детали разоблачений Файк нетрудно найти в интернете.

Kyiv Independent ранее сообщала, опросив множество "легионеров", что поставляемое с Запада оружие отправляется на "чёрный рынок" украинскими коррумпированными командирами.

Это не только стрелковое оружие и тепловизоры, но и противотанковые комплексы NLAW и Javelin.

Газета The Citizen, изучив показания наёмников в соцсетях и материалы прессы, констатирует, что, по крайней мере, часть этого арсенала уже циркулирует в Европе.

Один из бывших бойцов ​​легиона рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ), несмотря на то, что знала о злоупотреблениях, ничего не предпринимала. Безнаказанными остались и командиры, на которых легионеры доносили.

"Они продолжают воровать направо и налево. Проблема на Украине в том, что это в их культуре… Похоже, воруют на всех уровнях", — цитирует одного из наёмников The Citizen.

Масштабы этой торговли огромны и, несомненно, курируются в Минобороны, поэтому Файк так легко удался шантаж "украинского генерала".

Теракт, осуществлённый западным оружием — дело времени

Оружие с Украины уже обнаружили в своей стране власти Нигерии у местных исламистов. Финские полицейские расследуют "признаки" его передачи преступным группировкам из Европы. Там считают, что "мы будем иметь дело с этим оружием в течение десятилетий и заплатим за это здесь".

Чем дальше, тем больше будет вероятность того, что оно будет использовано для совершения теракта, в котором погибнет много людей. Тогда начнутся реальные проблемы для чиновников и политиков на Западе.

Именно этого ждут, а возможно, скоро сами организуют трамписты для своей игры против демократов перед президентскими выборами 2024 года.

Второе разоблачение под трибунал— пытки и казни без суда на Донбассе

Второе разоблачение касается пыток жителей Донбасса. Об этом тоже докладывали наёмники, пишет The Citizen.

Один из способов борьбы украинских силовиков со "шпионами" — предполагаемыми "пророссийскими коллаборационистами", это пытки и казни без суда и следствия, сказал один из иностранных боевиков.

Это также показания для международного трибунала, который изменит отношение к американской "демократии".

Изменится общественное мнение на Западе

Третье разоблачение отразится на мнении матерей на Западе, которые отправляют сыновей на "борьбу за демократию", а они возвращаются, говоря о сексуальном насилии и об использовании в качестве "мяса".

По словам "одного австралийского наёмника", группе новобранцев-иностранцев было приказано пройти по минному полю, не сообщая о смертельной опасности подчёркивает The Citizen.

"Иностранный легион" Украины был создан президентом Владимиром Зеленским. Украина заявила, что предоставит гражданство зарубежным боевикам, которых родная страна лишила гражданства в результате вступления в ВСУ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу коррупция владимир зеленский
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