На Украине обостряется борьба за власть. Вертолёт, упавший на детский сад в Броварах, этому доказательство. Рада может объявить импичмент президенту Владимиру Зеленскому, задача ВС РФ — получить "ключи" от Киева.
Вертолет Super Puma МВД Украины утром 18 января упал на детский сад в пригороде Киева — Броварах.
В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД — министр Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Горящий керосин залил весь двор жилого дома и детсада, в пламени погибли дети и взрослые.
Согласно предварительной официальной версии следствия, причиной крушения стала ошибка пилота. Вертолёт летел в тумане и якобы задел крышу детского сада. Однако, сад — это двухэтажное здание, пилоты этим маршрутом летали каждый раз (в Броварах готовят киевскую оборону), что делает версию несостоятельной.
"Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полётов, мы скоро узнаем", — заявил советник погибшего министра дел Антон Геращенко в своём Telegram-канале.
Надеяться на объективность украинского следствия не стоит, лживость киевских властей давно известна, поэтому скоро мы услышим версию о диверсии России.
Очень перспективна версия с устранением Дениса Монастырского, который не имел привычки перемещаться на вертолётах. Кто заказчик? Есть два варианта.
Первый — сам Зеленский. Эту версию подтверждает визит командующего ВСУ Валерия Залужного в Польшу на встречу с Марком Милли без согласия Банковой. Как пишет Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник, у Зеленского нет доверия к американцам, так как все знают, что "партнёры" легко сменят игроков при необходимости.
"Американцы демонстрируют свою поддержку Залужному, даже в момент, когда Ермак/Зеленский раскручивают генерала Сырского. Эта "игра вдолгую" скоро даст о себе знать", — пишет "Легитимный".
То есть, очевидно, что Монастырский перешёл на сторону Залужного, поэтому его убрали.
Telegram-канал "Образ будущего" сообщает "версию следствия" о том, что заказчиком был Арсен Аваков, "начавший свою игру перед началом раскола в военно-политическом руководстве Украины". Министр якобы был человеком Зеленского, "должность получил по просьбе Андрея Ермака и группы влиятельных контрабандистов и метит на место Монастырского". Он якобы дал указание на поражение вертолёта из ПЗРК.
Но Аваков давно не у дел, тут явно ложный след, и неудивительно, что это версия следствия.
О том, что на Украине что-то поменялось в политических установках элит, говорят следующие события:
События на Украине резко ускоряются, передел власти не приведёт к консолидации свидомых. Через несколько недель, возможно, привыкшие к "переобуванию" депутаты Рады перестанут поддерживать Зеленского и объявят ему импичмент. Так закончится его политическая карьера. Задача ВС РФ — воспользоваться моментом пертурбации и получить "ключи" от Киева.
Читайте по теме: В США объяснили "тайный план" Вашингтона против России: мы не хотим переговоров
Баранец: в падении вертолёта в Броварах под Киевом могут обвинить Россию
Лживые власти: украинцы прозреют после обрушения дома в Днепропетровске
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".