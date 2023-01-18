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Любовь Степушова

Крушение вертолёта в Броварах: передел власти в Киеве становится очевидным

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине обостряется борьба за власть. Вертолёт, упавший на детский сад в Броварах, этому доказательство. Рада может объявить импичмент президенту Владимиру Зеленскому, задача ВС РФ — получить "ключи" от Киева.

Крушение вертолёта в Броварах: передел власти в Киеве становится очевидным

В крушении в Броварах погиб министр МВД Украины

Вертолет Super Puma МВД Украины утром 18 января упал на детский сад в пригороде Киева — Броварах.

В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД — министр Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Горящий керосин залил весь двор жилого дома и детсада, в пламени погибли дети и взрослые.

Согласно предварительной официальной версии следствия, причиной крушения стала ошибка пилота. Вертолёт летел в тумане и якобы задел крышу детского сада. Однако, сад — это двухэтажное здание, пилоты этим маршрутом летали каждый раз (в Броварах готовят киевскую оборону), что делает версию несостоятельной.

"Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полётов, мы скоро узнаем", — заявил советник погибшего министра дел Антон Геращенко в своём Telegram-канале.

Надеяться на объективность украинского следствия не стоит, лживость киевских властей давно известна, поэтому скоро мы услышим версию о диверсии России.

Перспективная версия — устранение Монастырского

Очень перспективна версия с устранением Дениса Монастырского, который не имел привычки перемещаться на вертолётах. Кто заказчик? Есть два варианта.

Первый — сам Зеленский. Эту версию подтверждает визит командующего ВСУ Валерия Залужного в Польшу на встречу с Марком Милли без согласия Банковой. Как пишет Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник, у Зеленского нет доверия к американцам, так как все знают, что "партнёры" легко сменят игроков при необходимости.

"Американцы демонстрируют свою поддержку Залужному, даже в момент, когда Ермак/Зеленский раскручивают генерала Сырского. Эта "игра вдолгую" скоро даст о себе знать", — пишет "Легитимный".

То есть, очевидно, что Монастырский перешёл на сторону Залужного, поэтому его убрали.

Версия о причастности Авакова несостоятельна

Telegram-канал "Образ будущего" сообщает "версию следствия" о том, что заказчиком был Арсен Аваков, "начавший свою игру перед началом раскола в военно-политическом руководстве Украины". Министр якобы был человеком Зеленского, "должность получил по просьбе Андрея Ермака и группы влиятельных контрабандистов и метит на место Монастырского". Он якобы дал указание на поражение вертолёта из ПЗРК.

Но Аваков давно не у дел, тут явно ложный след, и неудивительно, что это версия следствия.

Передел власти на Украине

О том, что на Украине что-то поменялось в политических установках элит, говорят следующие события:

  1. Уход Алексея Арестовича из советников офиса президента (ОП) с целью создания своего политического проекта. Не исключено, что под этот проект вовремя появилась статья Виктора Медведчука в РФ.
  2. От Запада много обещаний на поставки тяжёлого оружия, но мало дел. Германия не даёт разрешения на экспорт танков Leopаrd. Показательна вчерашняя истерика в Брюсселе от Урсулы фон дер Ляйен, которая эмоционально призвала дать Киеву "любое оружие", которое есть. То есть, явно отсутствует консенсус стран-членов ЕС в этом вопросе. С другой стороны, от Вашингтона постоянно идёт призыв искать диалог с Москвой. И, может быть, ещё немного, и будет поздно.
  3. Обстановка на фронтах СВО резко поменялась в пользу ВС РФ, которые неотвратимо наступают после освобождения Соледара. Мобилизация же на Украине уже не даёт результатов. То есть, что называется, "запахло жареным" (военным поражением) для киевского режима.
  4. В экономике тоже ощущается подход к пропасти. ЕС перечислил только 3 млрд евро на бюджетные нужды, чего хватит лишь на месяц, и то — только на выплаты зарплат и пенсий.
  5. Удары ВКС РФ по энергосистеме достигли цели — разрушены системы снабжения и руководства ВСУ, растёт недовольство населения, скоро люди начнут спрашивать о "пропавших без вести" на фронте.

ВС РФ должны "получить ключи" от Киева

События на Украине резко ускоряются, передел власти не приведёт к консолидации свидомых. Через несколько недель, возможно, привыкшие к "переобуванию" депутаты Рады перестанут поддерживать Зеленского и объявят ему импичмент. Так закончится его политическая карьера. Задача ВС РФ — воспользоваться моментом пертурбации и получить "ключи" от Киева.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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