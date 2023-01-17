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Михаил Плисюк

Сербы Боснии и Герцеговины не хотят в НАТО

Мир » Европа » Балканы

Уже долгое время руководство Республики Сербской (РС) — составной части Боснии и Герцеговины (БиГ) — блокирует попытки Сараево, в первую очередь, в лице мусульман-бошняков, начать процесс вступления страны в НАТО.

Сербы Боснии и Герцеговины не хотят в НАТО

Наиболее жёстким и последовательным противником атлантического пути остаётся бессменный лидер РС Милорад Додик, который в результате прошлогодних выборов вновь стал президентом в сербском анклаве.

На днях член Президиума БиГ (состоит из трёх членов — бошняк, серб и хорват) мусульманин Денис Бечирович побывал в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, где всерьёз обсуждал возможности предоставления стране некой дорожной карты для продвижения в Альянс.

Додик, со свойственной ему категоричностью, немедленно отреагировал на эти шаги бошнякского участника коллективного высшего органа, в котором все решения по судьбе страны принимаются строго консенсусом.

"Никакие дорожные карты не проходили через Президиум и не могут пройти", — однозначно заявил Милорад Додик. "Все хорошие новости, которые из Брюсселя шлёт бошнякский член Президиума Денис Бечирович вероятно хорошие только для его политических единомышленников. Но это недобрые известия для БиГ и Республики Сербской", — так прокомментировал ситуацию Додик.

При этом, глава РС выразил озабоченность тем, что чиновники НАТО организуют подобные встречи, хотя прекрасно знают о порядке принятия решений в БиГ на государственном уровне.

СМИ в Белграде, в частности ведущая газета "Политика", сообщают, что Денис Бечирович заверял натовцев в готовности сделать всё возможное в рамках своих конституционных полномочий, чтобы "БиГ стала членом НАТО". Данная тема обсуждается в Боснии уже более 10 лет. У страны даже есть План действий по вступлению, но Республика Сербская неизменно противится всем этим попыткам.

Коллективный Запад активно толкает БиГ и Сербию в Альянс, что позволит полностью взять под своё влияние и контроль весь регион Балкан. Практически все республики бывшей Югославии и её соседи уже вступили в Альянс, что, по планам Брюсселя, позволит блокировать Россию. Старые игры времён "холодной войны" продолжаются с новой силой.

В самой РС популярность этой идеи довольно низкая, и вряд ли ситуация изменится в ближайшее время. Милорад Додик, опираясь на мнение сербов, остаётся проводником антинатовской политики. Несмотря на попытки остальных участников БиГ, натовский путь пока под вопросом.

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Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато сербия босния и герцеговина
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