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Любовь Степушова

Украине — всё, нам — ничего: во Франции протестуют против пенсионной реформы

Мир » Европа » Евросоюз

Французы крайне недовольны пенсионной реформой, увеличивающей возраст выхода на пенсию. Они считают, что правительство учитывает интересы крупного бизнеса и Украины, но не обычных "трудяг".

Украине — всё, нам — ничего: во Франции протестуют против пенсионной реформы

Во Франции стартовала пенсионная реформа

Глава правительства Франции Элизабет Борн представила 10 января пенсионную реформу.

Начиная с 1 сентября 2023 года, официальный возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 году. Кто захочет получить максимальную пенсию (сегодня 85 процентов от прожиточного минимума — 1220 евро), должны иметь общий трудовой стаж 43 года. Также отменяются многие профессиональные льготы по выходу на пенсию. Первым, кто испытает все "прелести" реформы будет поколение 1961 года рождения.

Так как в парламенте у коалиции "Вместе!" президента Эмманюэля Макрона нет большинства (35%), то Борн объявила, что для принятия закона правительство может прибегнуть к статье 49.3 конституции, чтобы принять его без голосования в парламенте.

Профсоюзы намерены заставить правительство отступить

Профсоюзы Франции уже заявили, что проведут демонстрации и забастовки против реформы, пока не назвав конкретной даты.

По словам главы ведущего профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филиппа Мартинеза, "этот проект реформ появился в то время, когда у населения есть очень сильное недовольство покупательной способностью и заработной платой".

"Это соломинка, которая сломала хребет верблюду в вопросе, который затронет всех", — сказал он Franceinfo.

Мартинез иронизирует по поводу "подвига" исполнительной власти, впервые за двенадцать лет объединившей профсоюзы.

Его поддержал руководитель профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже.

"Мы сделаем всё, чтобы заставить правительство отступить", — предупредил он.

Представитель Французской конфедерации христианских рабочих (CFTC) Сирил Шабанье пообещал в интервью Franceinfo "мобилизацию, потому что есть другие средства финансирования нашей пенсионной системы".

В записке от 6 января Центральная территориальная разведслужба Франции (SCRT) предупредила, что ожидает "широкую мобилизацию наёмного персонала" против пенсионной реформы. Она возможна при "длительных забастовках, тормозящих отдельные ключевые отрасли экономики".

Спецслужба подчёркивает, что положение усугубляется тем, что из-за инфляции и роста цен на топливо в компаниях начинается период ежегодных переговоров по размеру заработной платы.

Французский рабочий заслуживает снижения пенсионного возраста

При обсуждении реформы лояльные к ней французы обращают внимание на то, что они ответственны перед последующими поколениями в том, что в большинстве развитых западных стран возраст выхода на пенсию составляет 65 и 67 лет.

Однако, по данным Евростата, французские рабочие производят за один час эквивалент 45,40 евро против 39,2 евро у британцев, тогда как средний показатель по Европе составляет 32 евро. По данным Международного бюро труда (МОТ), Франция является 4-й по производительности страной в мире после Бельгии, Люксембурга и США.

То есть, французский рабочий трудится очень интенсивно, и заслуживает понижения возраста выхода на пенсию.

Макрон преследует интересы крупного бизнеса и Украины

Реформа сильно ударит по рабочим, которые выполняют самую тяжёлую и низкооплачиваемую работу. У них нет накоплений и капитализации по счетам, которая служит добавкой к пенсии.

Противники реформы, в том числе эксперты, утверждают, что в долгосрочной перспективе пенсионной системе Франции ничего не угрожает — накопленных 10 миллиардов евро в пенсионных фондах достаточно для её существования. Но в эпоху инфляции и энергетического кризиса нужны деньги для субсидирования крупного бизнеса, и их у государства нет.

"И в этом году акционеры CAC 40 (40 крупнейших компаний Франции) получат 80 миллиардов долларов, плоды нашей работы пойдут тем, кто родилися с серебряной ложкой во рту, пенсионерам от рождения!", — пишет на сайте Franceinfо один из недовольных граждан.

"Макрон правит, чтобы обеспечить соблюдение одного из своих фундаментальных законов: всё, что идет в сейфы эксплуататоров — прибыль, прирост капитала, дивиденды — должно расти снова и снова", — добавляет он.

Другой протестующий указывает, что "половина французов, увольняющихся до 62 лет, увольняется из-за проблем со здоровьем".

Следующий спрашивает, почему правительство "даёт колоссальные суммы Украине, Пакистану и другим странам", при этом уверяя французов, что "статус-кво" с пенсиями невозможен.

"Выводить людей на улицы, разделять население, разбазаривать государственные деньги на частные лавочки, продолжая разрушать государственную службу, дезинформировать молодёжь, минимизировать верховенство закона, чтобы узаконить постоянное чрезвычайное положение: это, вероятно, тот "новый мир" глазами г-на Макрона", — делает вывод ещё один противник реформы.

История водителя автобуса, готового бастовать

Водитель общественного автобуса 56-летний Клод в Клермон-Ферране крайне разочарован реформой и готов бастовать, пишет france3-regions.

Он считает, что его работа при зарплате 1900 евро нетто, 26-летнем стаже работы и 12 часовом рабочем дне "трудна, тяжела и сказывается на здоровье:

"Было запланировано, что я выйду на пенсию в 61 год и 11 месяцев в 2028 году. С реформой мне придётся работать ещё 2 года, что очень много", — считает он.

По словам Клода, многие его коллеги умирают через год-два выхода на пенсию. Он уверен, что водитель автобуса в 65 лет уже не может нести ответственность за жизнь и здоровье пассажиров.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы деньги франция украина протесты эммануэль макрон пенсионный возраст пенсионная реформа
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