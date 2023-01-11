Cудьба Косово ещё долгое время будет предметом споров

Сербия всегда была особым и даже мистическим местом. Особенно для русского человека. Для меня лично, точно.

"Боже правде ти што спасе

Од пропасти досад нас,

Чуj и од сад наше гласе

И од сад нам буди спас".

(Гимн Сербии)

Россия — огромна и многолика: от Калининграда до Аляски. Казалось бы, зачем ещё? Но маленький балканский лоскуток, где всё пронизано духом православия с крепкими славянскими корнями и овеяно общей многовековой историей, остаётся удивительным местом в нашем многоликом мире среди зачастую враждебного и чуждого окружения.

Кто-то любит Европу — Италию, Францию, Испанию, Грецию. Кто-то "зависает" в Таиланде, Гоа или на Бали. Но в Сербии, если ты там однажды побывал, невозможно не раствориться в нирване умиротворённости и особого чисто балканского шарма.

Такого нет, к сожалению, в соседних Болгарии или Венгрии. Отчасти это присутствует в определённых пропорциях в Хорватии и Черногории, но только отчасти. Пожалуй, этот "эмбиенс" (от английского слова ambience, которое очень сложно адекватно перевести на русский язык) присутствует ещё в Республике Сербской, части Боснии и Герцеговины, которая фактически является продолжением Сербии по духу и культуре. Хотя и там есть свои "специалитеты".

Сербы — уникальный народ. Здесь уже много писали про красивых мужчин, фильмы, книги, музыку, кухню, булыжные мостовые, — всё это так, но это лишь часть огромного мира под названием Сербия, который вполне уместится в пределах одного из небольших регионов России…

Сербия пронизана искренной верой в Бога. Монастыри и церкви здесь — особые пространства. В практически безбожной и всё более бесполой Европе, которая некогда была оплотом христианства (Крестовые походы, инквизиция, реформации, расколы, ереси и т. д.), сербская духовная цивилизация и поныне выглядит образцом силы веры и преданности.

Как-то в один из приездов в Белград я посетил ещё недостроенный храм Святого Саввы. Огромная роскошная церковь в византийском стиле внутри была без иконостаса, росписи и других атрибутов. Лишь на входе стояли ящики с песком для свечей, несколько икон и лампады.

Но, стоя внутри, в полумраке совсем не было ощущения новодела. Скорее, наоборот, было полное ощущение намоленного, сакрального пространства, со своей аурой.

Что значит Косово для сербов — видимо, эту тему нет нужды особо развивать. Автор, увы, не был в Косово и, вероятно, вряд ли там окажется. Но вполне можно представить притяжение и божью власть в монастыре Високи Дечани с его многовековой атмосферой.

Недавно туда заезжал американец, замгоссекретаря Габриэль Эскобар, который, судя по имени, имеет латиноамериканские корни, то есть, вроде, католик.

Автор неоднократно наблюдал православные иконы в неправославных церквях: англиканских, католических и других. Магия и божья сила! Именно так мне говорил один англиканский священник. А мой друг, православный батюшка, регулярно дарил иконки своим иноземным "коллегам", которые они забирали с большой охотой.

В далёком 1389 году сербский князь Лазар на заваленном телами убиенных сербов Косовом поле предпочёл вознестись в небо, нежели жить в рабстве. Он убил ненавистного завоевателя, но остался вечно живым, как это потом нередко случалось в схватках с нацистами в прошлом веке.

Увы, Косово поле, колыбель сербской цивилизации и государственности, резиденция сербских правителей, церковных владык, страна церквей, монастырей с мощами святых по горький иронии судьбы больше не сербская земля, но только формально. Политая кровью и потом многих поколений сербов земля Косово навеки останется святыней.

В мире много мест, которые меняли в течение веков своих властителей и резидентов — Палестина, Византия, Тибет, Римская империя. Крым, наконец. Но Косово — это особое место, и его судьба ещё долгое время будет предметом споров и мировоззренческих конфликтов. Это наверняка!

Боже истины,

Спасаешь нас от пропасти всегда.

Слышишь голос наш в напасти

И спаси нас от врага.