Сербия и Хорватия ищут пути сближения

Со времён распада Югославии и военных авантюр последнего лидера страны Слободана Милошевича прошло уже много лет. Но раны пока не зажили. Список взаимных претензий по-прежнему огромен и остаётся актуальным для всех сторон.

Белград и Загреб — два полюса одного происхождения — пока не пришли к общему знаменателю понимания. И если в Сербии стараются предложить какую-то общую повестку, то в Хорватии царит холод отчуждения, помноженный на латентный реваншизм.

В сформированном несколько месяцев назад правительстве Сербии работает этнический хорват из Воеводины Томислав Жигманов. Он считает, что обе страны, которые в сущности разделяет только разность религий, могут наладить продуктивный диалог, который поможет преодолеть ненависть и прошлые обиды.

Министр Жигманов считает, что "нормализация невозможна без решения открытых вопросов".

А вопросов очень много. В Сербии недавно заочно вынесли приговор четырём хорватским лётчикам, которые расстреляли колонну сербских беженцев в 1995 году в ходе печально известной операции "Буря" по ликвидации Сербской Краины. Тогда погибло, по разным данным, 13 человек, в том числе четверо детей.

Официальный Загреб напрочь отвергает претензии Белграда.

"Юрисдикция Сербии в делах, касающихся предполагаемого совершения преступных деяний на территории других государств гражданами других государств, годами была для нас неприемлемой, об этом не может быть и речи", — заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. И добавил, что эта тема "для нас не существует".

При этом, Загреб выдвигает Белграду обширный перечень встречных претензий. Там есть и вопросы по границам, и длинный список якобы похищенных в ходе крушения Югославии древних ценностей, и, наконец, проблема погибших и пропавших без вести хорватов. Все эти темы Загреб охотно эксплуатирует для торможения процесса переговоров Сербии о вступлении в ЕС. Пока выхода из этого лабиринта лукавства нет.

Президента Сербии не пускают в мемориал Ясеновац, где покоятся его родственники. Этот факт стал серьёзным фактором ухудшения двусторонних отношений.

Пока между Белградом и Загребом царит холод отчуждения, как в худшие времена противостояния. Но возникает вопрос: нужно ли это двум странам, которые связывают тесные связи, и не только исторические и этнические?

Балканы, как и прежде, остаются клубком противоречий, претензий и даже вражды, что по нынешним меркам представляется чем-то нереальным. Но всё это реально, ощутимо и, увы, актуально.

Хватит ли нынешним лидерам региона мудрости и понимания современных демократических норм для преодоления исторических обид, пока не понятно.

Время рассудит.