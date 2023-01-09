Попытка госпереворота в Бразилии: причины и последствия для России

Попытка госпереворота в Бразилии связана с конфликтом в США по линии трамписты — демократы. Для России важно не мешать им разваливать свою страну.

Попытка госпереворота в Бразилии

Беспорядки в Бразилии 8 января были беспрецедентными. Сторонники проигравшего выборы экс-президента Жаира Болсонару взяли штурмом парламент, резиденцию президента, Верховный суд и разграбили их имущество.

Избранный президент Жозе Инасио Лула да Силва был эвакуирован из столицы Бразилиа в Сан-Паулу. Только после задействования федеральных силовиков протестующие были разогнаны, и около 400 человек арестованы. Губернатор федерального округа Бразилиа Ибанеис Роча судом отстранён от должности на 90 дней. Бразильские власти озаботились вопросом о финансировании заговорщиков.

Трамписты против демократов. Конфликт вовлекает Бразилию

Для того, чтобы понять ситуацию, надо учесть следующие факторы:

1. Официальный Запад не поддержал "повстанцев". Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил штурм правительственных зданий.

"Насильственные атаки на демократические институты — это посягательство на демократию, с которой нельзя мириться", — написал канцлер Германии в Twitter, добавив, что ФРГ поддерживает нынешнего президента Бразилии Лулу да Силву.

Другие комментарии западных политиков, в том числе в США, были подобными.

2. Болсонару, по данным NYT, сейчас находится в США, а именно, во Флориде — оплоте республиканцев. И хотя губернатор штата Рон ДеСантис позиционируется антиТрампом, но только в СМИ Демократической партии с целью (если уж суждено) избрать на пост президента "умеренного республиканца". На самом деле, ДеСантис — копия Трампа, и обязан ему карьерой. Первое лицо Флориды отказывается выдвигаться в кандидаты в президенты, а Трамп уже сделал это. ДеСантиса называют среди своих "дисциплинированным Трампом" и "умным Трампом".

Вернёмся к Болсонару. Он заранее был готов к неблагоприятному развитию событий, поэтому и скрылся в Орландо под зонтиком своих коллег по убеждениям. Болсонару — антиглобалист, антиваксёр, приверженец консервативных ценностей, на дух не переносит ЛГБТ-повестку. В Орландо было проведено несколько митингов в его защиту. То есть, оттуда был послан сигнал демократам — не мешайте.

3. Надо задаться вопросом: зачем трампистам Бразилия? Такой же вопрос можно задать в отношении, например, Казахстана: зачем он России? Чтобы проводить свою повестку в сопредельных странах, чтобы иметь там влияние, активы, и через них формировать круг своих сторонников. Бразилия же — первая по влиянию в Латинской Америке.

Напомним, что трампизм — это явление международное и имеет щупальца везде в мире, во многих странах Европы — достаточно сильное, например во Франции.

Армия не поддержала Болсонару

Осталось ответить на вопрос, почему у Болсонару не получилось?

Армия не поддержала (что необходимо в таких случаях в Латинской Америке), хотя Болсонару произвёл перестановки в командовании сразу после выборов и имеет там влияние, как бывший военный. По всей видимости, он договорился только со службой безопасности федерального округа Бразилиа, так как Лула объявил о назначении нового главы этой службы, который будет подчиняться непосредственно ему.

России важно поддерживать турбулентность в США

Главный международный конфликт сегодня — это конфликт между либеральной и консервативной моделью развития мира (российско-украинский конфликт — один из "горячих" проявлений данного конфликта). В основе его лежит категорическое неприятие идеологий друг друга. В США линия разделения — это новая расовая теория, отрицание католических основ, снос памятников основателям государства, так как "они были кровавыми рабовладельцами".

Для России важно поддерживать турбулентность в США: пусть дерутся, быстрее развалятся или, хотя бы, займутся своими проблемами. Что касается Болсонару и Лулы, то оба — договороспособные партнёры для России.

Поэтому российский МИД и воздержался вчера от комментариев по случаю беспорядков. Никто не знает, что будет через 4 года на новых президентских выборах, так как общество Бразилии, как и везде в западном мире, сегодня поделено поровну между либералами и консерваторами.

Глобалисты сделали ставку на Лулу, но если вспомнить, то он вёл суверенную внешнюю политику в свою бытность ранее дважды президентом страны. И Иран поддерживал, и Венесуэлу Уго Чавеса, и Россию. Сегодня он возлагает вину на Владимира Зеленского и НАТО за военные действия России против Украины.

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