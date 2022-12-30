Сербы Косово разберут баррикады, но горький осадок останется

Белград получил от США и ЕС чёткие заверения: спецназ Косово не будет применять силу против сербов на севере края. Президент Александр Вучич ночью встречался с соотечественниками и просил их убрать перекрытия на дорогах и вернуться домой. Косовские власти "благосклонно" отпустили под домашний арест сербского "узника совести" Деяна Пантича, которому недавно была сделана операция по шунтированию сердца. Он дома в Косовской Митровице с семьёй.

Вроде, пар выпущен, и всё движется к более-менее цивилизованным рамкам. Альбина Курти, похоже, урезонили американцы, хотя вряд ли это надолго.

Как заявил Вучич после встречи с косовскими сербами, никто не хочет идти против закона, но "недоверие остаётся".

Сербы Косово также сказали Президенту Вучичу, что у них имеется "горький опыт общения с режимом Курти, а доверие к Приштине невозможно".

Сербы также требуют, чтобы "никогда не произошло признание Косово. Мы не преступники, но мы здесь живём". То есть Косово — это родина!

"Сегодня мы впервые получили заверения, что без согласия сербов приштинские силы не смогут присутствовать на севере Косово", — так объявил президент Сербии.

Вся эта возня вокруг Косово, а также наглые попытки Приштины "прижать" сербов — это прямое следствие попустительства и фактического бессилия ЕС и покровительства Америки. Приштинские "карлики" всерьёз поверили, что они могут творить любые безобразия, и это им легко сойдёт с рук.

Белград твёрдо стоит на своём и, вроде, добился определённых гарантий. И хотя Сербии отказали в возможности вернуть своих силовиков в Косово, фактически растоптав дух и букву Резолюции СБ ООН 1244, что в последние годы стало обычным явлением в мировой политике, тем не менее, Белград получил определённые гарантии. И это уже что-то ощутимое.

Примечательно, что американцы стараются в очередной раз играть в геополитические интриги и упорно твердят насчёт обеспечения прав сербов в Косово. Возможно, это сработает, по крайней мере, поможет разрядить ситуацию.

Американский посол в Белграде Кристофер Хилл не перестаёт повторять заклинания насчёт создания Сообщества сербских муниципалитетов. Понятно, что и последние "поблажки" в адрес сербов — прямое следствие давления Вашингтона на Приштину.

Очевидно, что украинский кризис, экономические и энергетические проблемы в ЕС не дают возможности Брюсселю в полной мере использовать возможности для разрешения конфликтов на Балканах. Белград благодарит Москву за поддержку в косовских делах, а Россия, в свою очередь, твёрдо выступает за интересы Сербии.

Косовский тупик пока остаётся таковым, но у Белграда появляются шансы добиться неких перемен в свою пользу. А это уже немало.