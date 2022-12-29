Политолог: у провокаций в Нагорном Карабахе и в Косово общая причина

Почему Баку устроил провокацию против российских миротворцев в Лачинском коридоре; что объединяет кризисы в Карабахе и Косово; как Пашиняну, несмотря на потерю Карабаха, удалось удержаться на посту, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, кандидат политических наук, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

— Дмитрий Анатольевич, Азербайджан устроил провокации в Лачинском коридоре против российских миротворцев и готов поставлять оружие Украине. В Армении были антироссийские и проамериканские демонстрации. В то же время обострилась ситуация вокруг Карабаха.

— Тут два вопроса. Вопрос обострения двухсторонних отношений Армении и Азербайджана и вопрос изменения их позиции по отношению к России. Они связаны.

Противоречия между Арменией и Азербайджаном — это то же самое, что Сербия и Косово. У каждой стороны появилась иллюзия, что настал великий день, когда они решат все свои проблемы. Русские отвлеклись, американцы намекают: "давайте, мы не против".

Армяне вообще считают, что им помогут французы. Но ни один французский солдат в Карабахскую войну не пойдёт. Это наши могли вставать между армянами и азербайджанцами. Французы этого делать не станут. Американцы — тем более. Чем больше их погибнет, тем американцам лучше.

Что касается отношений с Россией, то для обеих стран степень их собственной свободы для элит определяется дальностью от нас. Мы были страна-родитель, а они как подросток: он тем самостоятельней, чем больше нахамил маме с папой. Это касается:

Армении,

Азербайджана,

Грузии,

Украины.

Есть ещё частное. Приход Пашиняна к власти — это уход от России. У власти в Армении очень долго были генералы Карабаха. Они понимали, что единственная сила, которая может их поддержать, — это Россия. Потому что это единственная страна, которая готова создавать военные базы, буферные зоны. А Пашинян — это лидер другого движения:

"Война закончилась, русские нам больше не нужны. Франция даст нам денег, мы будем жить, как в Европе".

Армения — очень бедная страна. Пашинян был аутсайдером, оппозиционером, "соросёнком". Но люди его поддержали, потому что у них появилось ощущение, что войны больше не будет, всё классно, им не хватает только огромных халявных денег от Запада. А то, что после прихода Пашиняна война, наоборот, только усилится, никто не ожидал.

— Карабах 30 лет, пусть и не признанный, числился в составе Армении. В результате войны он вернулся в Азербайджан. Удивительно, что после этого Пашиняна опять переизбрали.

— Да. Потому что Запад всё равно даст деньги. То есть, Пашинян играет на буржуазной стороне армянского характера: главное — деньги. В Запад встроимся, будем богатые, всё будет классно.

— Но всё-таки отношения Армении с Россией гораздо ближе, чем с Западом.

— Да, ближе, но с соседями больше ругаются. С гостем из дальней страны не ругаются, его уважают, кормят вкусным обедом, ему показывают красоты, обложку страны. А соседу что показывать? Он нас во всех видах видел. И к нам такое отношение. Другое дело, что Армения очень бедная страна, это не только экономический показатель, но и социальный. Отдельный человек живет бедно, он устал. Он поддержал совершенно не бедного Пашиняна, потому что вдруг с ним всё-таки будет лучше? Как у Достоевского в "Преступлении и наказании" Мармеладова спрашивает: "Зачем ты сюда пришёл? Тебе никто не поможет". Вот Пашинян — это была наивная попытка пойти туда, куда нет смысла идти, но всё равно куда-то идти надо.