Венгрия опять не согласна с ЕС

Широко анонсированное в европейских СМИ решение министров энергетики государств Евросоюза по установлению потолка цен на российский газ оставило больше вопросов, чем свидетельств о единстве подходов консолидированной Европы относительно острых энергетических проблем Союза.

Итог наряженных, многодневных дебатов в ЕС, как обычно, оказался в пользу рестриктивных мер в отношении российского газа. Если в начале дискуссий (в ходе промежуточного голосования) против ограничения цены выступали 9 государств ЕС, в том числе такие "гранды" в сфере потребления и рыночной продажи газа, как Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Бельгия и, конечно, Венгрия, то в конце был найден некий "паллиативный" консенсус. За него собственно и проголосовало квалифицированное большинство стран Евросоюза.

"Против" голосовала лишь Венгрия, Австрия и Нидерланды воздержались.

Как пишут в Будапеште, мининдел Венгрии Петер Сийярто весьма эмоционально заявил, что в стране отвергают "вредное, опасное и полностью ненужное" решение по установлению потолка цены на российский газ (примерно на уровне 2 тысяч долларов США за кубометр газа). Такое толкование решения ЕС зафиксировано как официальный подход со стороны МИД Венгрии.

Петер Сийярто также подверг жёсткой критике саму идею установления предела цены, назвав её "опасной и безответственной", таящей риски стремительного роста стоимости газа. По его мнению, прежде чем применять такой вариант, необходимо "тщательное предварительное изучение" рыночных тенденций.

Глава МИД Венгрии убеждён, что Европе необходимо "наращивать запасы газа", а для этого нужна развитая инфраструктура, прежде всего, увеличение количества портов по приёму сжиженного газа и дальнейшее расширение трубопроводной системы, что пока не имеет признаков движения вперёд. Так считают в Будапеште.

Касаясь вопроса снабжения Венгрии и её ближайших соседей нефтью, Сийярто напомнил о том, что ежегодно из России по нефтепроводу "Дружба" его страна наряду с Чехией и Словакией получали 19 миллионов тонн "чёрного золота". При этом, единственным альтернативным путём для региона остаётся европейский трубопровод "Адрия", который способен транспортировать максимум 12 млн. тонн. По мнению венгерского политика, ЕС совершает "огромную ошибку" не расширяя возможности доставки нефти по трубам.

Реакция Сербии

Воззрения Венгрии по отношению к общеевропейским вопросам вызвали пристальное внимание в Сербии. Местные СМИ и, в частности, наиболее авторитетное издание "Политика" охотно цитируют критические оценки венгерского политика в адрес ЕС.

С учётом того, что Сербия также имеет с Россией долгосрочные договорённости по газу, подразумевающие весьма льготную цену на поставки, Белград откровенно симпатизирует в значительной степени солидарному подходу своего соседа — Венгрии.

"Политика" приводит слова Сийярто о том, что Будапешт "не будет извещать или консультироваться с Европейской комиссией об изменении своего долгосрочного договора с Россией (о поставках газа), если будет одобрено ограничение цен на газ". Смело!

Согласно заявлениям Петера Сийярто, опубликованных в Сербии, "Венгрия, которая в значительной степени зависит от импорта российских нефти и газа, высказалась против ограничения цен на российский газ". Более того, "Политика" особо выделяет слова Сийярто о том, что сейчас "самое время для Брюсселя понять, что такие, либо схожие, меры (введение потолка цен) принесут европейской экономике наибольший ущерб".

Как сообщает сербское информационное агентство Tanjug, в Будапеште говорят о том, что "мы боролись за интересы Венгрии и добились успеха". Будапешт освобождён от необходимости применять ограничения на цену российский нефти, "тем самым обеспечена энергетическая безопасность страны".

Сийярто на днях заявил, что общался с российским вице-премьером Александром Новаком, который курирует энергетические вопросы в Правительстве РФ, о том, что Венгрия, в свете решений ЕС, "готова к корректировке своих контрактных обязательств с российской стороной". Такой настрой, как пишут в Будапеште, был воспринят в Москве положительно.

В Европе не только Венгрия, которая пользуется особыми условиями на получение "голубого топлива" из Москвы по льготным ценам, имеет серьёзные опасения, что решения ЕС по ограничению цен на газ из России могут нанести ущерб снабжению континента "голубым топливом", особенно, сжиженным, и привести к оттоку поставок газа в Азию. Австрия и Нидерланды, в частности, разделяют эту точку зрения. И даже не входящая в ЕС Норвегия, которая сама обладает значительными энергоресурсами, потребляемыми всей Европой, также сомневается в целесообразности подобной меры.

Белград и Будапешт имеют много общего в плане энергетики, особенно по газу и нефти. В частности, недавнее решение хорватского оператора нефтепровода JANAF о прекращении транспортировки российской нефти в Сербию имеет прямую проекцию и на Венгрию (Словакию и Чехию тоже).

В Будапеште отреагировали весьма негативно на стремление хорватской стороны повысить в будущем на 80% пошлины на поставки энергоносителей для венгерской компании MOL в ближайшей перспективе, поскольку истекает срок действия прежнего контракта.

Петер Сийярто уже квалифицировал подобное поведение Загреба как "нечестное". Он считает, что хорваты в своих корыстных интересах используют события на Украине, действуя с позиции монополиста. Будапешт в этой ситуации уже обратился в Еврокомиссию с просьбой сохранить ценовую политику в отношении энергетических магистралей на "среднем уровне, даже в условиях войны".

В Сербии также под вопросом дальнейшее функционирование нефтеперерабатывающего предприятия в Панчево, которое до недавнего времени получало российскую нефть по трубопроводу JANAF через Хорватию. С учётом антироссийских санкций этот маршрут больше не функционирует. Как пишут в Белграде, альтернатива — лишь танкерные поставки по Дунаю, что пока под вопросом.

Похоже, Будапешт, движимый, в первую очередь, интересами свой страны, и далее будет оставаться в рамках ЕС на позициях "белой вороны". Такое поведение Венгрии уже приносит государству-члену Евросоюза ощутимое неудобство, в том числе и по линии получения средств из еврофондов. В политическом плане это считается в Европе чем-то "крамольным", особенно интенсивные контакты с Москвой, на фоне всеобщей антироссийской истерии из-за Украины.

Но Будапешт, судя по всему, отступать не намерен, хотя формально Венгрия придерживается санкционной темы. Понятно, что подобный настрой ближайшего соседа и активного политико-экономического партнера Сербии вызывает уважение в Белграде, который также неизменно подвергается давлению по российской проблематике.