Россия открыла "зелёный коридор" для друзей по ОДКБ

В ходе последнего неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге российский президент заявил: "Ещё одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в нашем общем Евразийском регионе. К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут". "Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками Содружества также возникают разногласия", — признался российский президент.

Россия открыла "зелёный коридор" для друзей по ОДКБ

Тем не менее, судя по сообщениям из различных ветвей власти РФ, "зелёный свет" дан для наших союзников по ОДКБ из Средней Азии по всему российскому фронту. Как в экономике, так и в госструктурах.

Российские власти решили упростить идентификацию личности "иностранцев" и лиц без гражданства напрямую через федеральную государственную информационную систему для открытия лицевого счёта с постоянным СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта). Авторы инициативы (на то они и законодатели) очень правильно рассчитывают, что предполагаемые нововведения упростят для мигрантов устройство на работу в РФ.

Например, сообщается, что Совет Федерации утвердил закон, по которому обладатели гражданства двух государств смогут стать служащими в государственных органах с некоторыми оговорками. Согласно новому закону, стать госслужащим может любой россиянин, чьё второе гражданство не было прекращено по независящим от него причинам.

Уточняется, что государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, имеющие гражданство иностранного государства, смогут проходить службу или занимать рабочие позиции до 30 июня 2024 года. Если после этой даты они не предоставят документы, подтверждающие прекращение иностранного гражданства в течение 5 рабочих дней, то их освободят от занимаемых должностей в одностороннем порядке.

Не удивляйтесь, если наш бывший дворник Махмуд, который никак не может сейчас справиться с московской наледью на улицах, завтра окажется консультантом в каком-нибудь комитете Госдумы.

Неслучайно по линии СНГ Россия и Таджикистан уже прорабатывают вопрос открытия в скором будущем представительства паспортно-визовой службы МВД РФ на территории республики. Об этом сообщила заместитель Министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири. Это действительно удобство, когда все визовые приоритеты мигранты будут получать у себя дома. Ну, как в России по линии Мосгорсуслуг. Получил, и уже в Москве.

Первый товарный поезд из Узбекистана ушёл в Европу в обход России

Казахстан, в свете последних реалий, всё-таки направил предложения о релокации 362 иностранным компаниям, которые ушли с российского рынка. Часть из них ответила согласием, а 21 — уже переехала. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Алмас Айдаров. Для экономики России это не плюс.

И Узбекистан решил поиграть на тех же реалиях, направив в Европу первый товарный поезд в обход России — с медью по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут). Как сообщает государственная компания "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана"), поезд запущен в рамках плана по поддержанию торговых связей с Европейским союзом.

Состав состоял из 46 вагонов и перевозил 91 контейнер с грузом медного концентрата. По новому маршруту он пересечёт Туркменистан, Азербайджан, Грузию и прибудет в Болгарию. Каспийское и Чёрное моря он пересечёт с помощью паромных переправ. Длина нового маршрута составляет более 4000 км.

А для граждан России будет обнадеживающей информация о том, что премьер Мишустин запланировал отправиться в рабочее турне по среднеазиатским республикам уже начале нового 2023 года. Это подтвердил и директор третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Александр Стерник.

По словам последнего, контакты по линии СНГ растут: в 2021 году было порядка 57 визитов, встреч и контактов на высшем и высоком уровне. В этом году — почти на 10 больше — 66.

А нашим старикам-пенсионерам и особенно мифическим предпенсионерам стоит позавидовать своим ровесникам, с которыми они когда-то служили в Советской Армии. Президент Таджикистана недавно заявил, что уже весной 2023 года в республике более чем на 20 процентов повысят выплаты стипендий, зарплат, пособий и пенсий населению.