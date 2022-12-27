В ходе последнего неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге российский президент заявил: "Ещё одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в нашем общем Евразийском регионе. К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут". "Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками Содружества также возникают разногласия", — признался российский президент.
Тем не менее, судя по сообщениям из различных ветвей власти РФ, "зелёный свет" дан для наших союзников по ОДКБ из Средней Азии по всему российскому фронту. Как в экономике, так и в госструктурах.
Российские власти решили упростить идентификацию личности "иностранцев" и лиц без гражданства напрямую через федеральную государственную информационную систему для открытия лицевого счёта с постоянным СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта). Авторы инициативы (на то они и законодатели) очень правильно рассчитывают, что предполагаемые нововведения упростят для мигрантов устройство на работу в РФ.
Например, сообщается, что Совет Федерации утвердил закон, по которому обладатели гражданства двух государств смогут стать служащими в государственных органах с некоторыми оговорками. Согласно новому закону, стать госслужащим может любой россиянин, чьё второе гражданство не было прекращено по независящим от него причинам.
Уточняется, что государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, имеющие гражданство иностранного государства, смогут проходить службу или занимать рабочие позиции до 30 июня 2024 года. Если после этой даты они не предоставят документы, подтверждающие прекращение иностранного гражданства в течение 5 рабочих дней, то их освободят от занимаемых должностей в одностороннем порядке.
Не удивляйтесь, если наш бывший дворник Махмуд, который никак не может сейчас справиться с московской наледью на улицах, завтра окажется консультантом в каком-нибудь комитете Госдумы.
Неслучайно по линии СНГ Россия и Таджикистан уже прорабатывают вопрос открытия в скором будущем представительства паспортно-визовой службы МВД РФ на территории республики. Об этом сообщила заместитель Министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири. Это действительно удобство, когда все визовые приоритеты мигранты будут получать у себя дома. Ну, как в России по линии Мосгорсуслуг. Получил, и уже в Москве.
Казахстан, в свете последних реалий, всё-таки направил предложения о релокации 362 иностранным компаниям, которые ушли с российского рынка. Часть из них ответила согласием, а 21 — уже переехала. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Алмас Айдаров. Для экономики России это не плюс.
И Узбекистан решил поиграть на тех же реалиях, направив в Европу первый товарный поезд в обход России — с медью по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут). Как сообщает государственная компания "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана"), поезд запущен в рамках плана по поддержанию торговых связей с Европейским союзом.
Состав состоял из 46 вагонов и перевозил 91 контейнер с грузом медного концентрата. По новому маршруту он пересечёт Туркменистан, Азербайджан, Грузию и прибудет в Болгарию. Каспийское и Чёрное моря он пересечёт с помощью паромных переправ. Длина нового маршрута составляет более 4000 км.
А для граждан России будет обнадеживающей информация о том, что премьер Мишустин запланировал отправиться в рабочее турне по среднеазиатским республикам уже начале нового 2023 года. Это подтвердил и директор третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Александр Стерник.
По словам последнего, контакты по линии СНГ растут: в 2021 году было порядка 57 визитов, встреч и контактов на высшем и высоком уровне. В этом году — почти на 10 больше — 66.
А нашим старикам-пенсионерам и особенно мифическим предпенсионерам стоит позавидовать своим ровесникам, с которыми они когда-то служили в Советской Армии. Президент Таджикистана недавно заявил, что уже весной 2023 года в республике более чем на 20 процентов повысят выплаты стипендий, зарплат, пособий и пенсий населению.
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