В США жителям советских республик готовят вариант индейских резерваций

Американское издание "The Brown Political Review" опубликовало статью, в которой раскрывается, какое будущее Запад готовит странам Центральной Азии.

Американцы хотят создать на территории бывших советских среднеазиатских республик некую "конфедерацию". Даже местные власти озабочены, уместно ли сравнение наших жителей с индейцами, и какова реальная цель присутствия США, например, в Таджикистане.

Для несведущих, "The Brown Political Review" — ежеквартальный политический журнал Университете Брауна. Охватывает региональную, внутреннюю и международную политику.

Каждому узбеку и казаху — ирокезский вигвам

Пример статьи из "Брауна":

"1701 год. Огонь горит внутри огромного деревянного длинного дома недалеко от современных Сиракуз, штат Нью-Йорк. Вокруг него делегаты от пяти ирокезских народов ожидают предложения. Советы могавков и Сенек собираются по одну сторону огня — как доминирующие военные и коммерческие игроки в этой символической семье, они считаются "старшими братьями". По другую сторону костра сидят их "младшие братья и сёстры", менее могущественные Онейда и Каюга, а принимающую делегацию Онандага представляют как "среднего ребёнка".

В статье "The Brown Political Review" те, кто сегодня убирают московские улицы и занимаются бизнесом в России, сравниваются с индейскими племенами в США в период их колонизации переселенцами из Европы, что показывает, помимо прочего, истинное отношение Запада к народам региона. Авторы статьи хвалят страны за отдаление от России, называют советский период "оккупацией", пугают тем, что Россия может на них "напасть", как на Украину, не упоминая причины конфликта в этой стране и ведущую роль Запада в его организации.

Вот и предлагают нашим союзникам по ОДКБ:

"Давайте, построим новый Длинный дом. Заимствуя ирокезскую символику, узбекский и казахский советы были бы "старшими братьями и сёстрами", сидящими по одну сторону законодательного органа, а туркмены и таджики сидели бы напротив них".

Будет "конфедерация", которая существенно облегчит США и их союзникам контроль над "азиатами": не нужно будет договариваться с каждым из государств по-отдельности. Чтобы заставить региональные политические элиты объединиться в "конфедерацию", Запад пугает их якобы "захватнической политикой" России и Китая. При этом, всё, что делает даже после начала трудных времён Россия — помогает Вашингтону заботиться о мигрантах, а значит, с нашей подачи, вкладываться в развитие нашей страны. Исламисты — лакомый кусочек для США.

Американцы правильно сделали акцент на том, что они "всегда развивали стратегическое партнёрство и союзничество с Россией":

"Россия расширяет равноправное экономическое сотрудничество с нами, оказывает нам многостороннюю экономическую помощь, развивает обрабатывающую промышленность, а не только добычу полезных ископаемых. Повышает качество нашего человеческого капитала".

В то же время, в США отмечали, что американские и европейские компании спонсируют добывающие секторы в средней Азии. В одном только Казахстане две трети всего добывающего сектора находится в руках американских, британских и европейских компаний.

Прийти, нагадить и убежать — метода США

На слушаниях на тему "Усиление участия США в Центральной Азии" в подкомитете палаты представителей США по Азии, Тихоокеанскому региону, Центральной Азии и нераспространению (Комитет по иностранным делам) прямо обозначили вектор американской политики в регионе — "Противодействие Китаю и России". За время слушаний ни разу не упоминалось инвестиционное или торговое сотрудничество.

Местные эксперты из бывших советских среднеазиатских республик, которым США готовят судьбу американских индейцев, с возмущением говорят, что сравнение жителей Средней Азии с индейскими племенами абсолютно нетактично и некорректно "с точки зрения нашего региона".

Большой вопрос вызывает судьба тех народов, которые проживали в США. Мы знаем, что их судьба была достаточно печальной. Многие из них лишились своих территорий, земель, на которых они проживали веками.

До сих пор судьба десятков островных территорий остается нерешённой — на Карибах, в Океании уже более 120 лет с момента частичной их передачи со стороны Испании США. Они существуют, но формально находятся под административным управлением США, хотя граждане, проживающие на этой территории, являются гражданами США, но имеют при этом ограниченные права — у них нет права голоса во время выборов в США, они могут голосовать только на территории своих островов. Они все эти годы фактически находятся в статусе американских индейцев, у них отобраны земли, в их странах применялось военное администрирование и частично они до сих пор не получили полные права.

Здесь также стоит отметить, что в США в среднеазиатской конфедерации каждому "бухарскому эмирату" отвели своё место. Например, Таджикистану в Вашингтоне в азиатской конфедерации отводят место младшего партнёра, который должен подчиниться более сильным соседям. А это, по мнению ЦРУ, Казахстан и Узбекистан.

Надо не забывать, что 20 лет, проведённые США в Афганистане, не привели ни к каким значимым результатам в плане строительства и созидания. В Кабуле США потратили значительные средства: сумма потраченных средств на "умиротворение" достигла 2 триллионов долларов США. Но ничего хорошего афганцы от оккупации стран НАТО не получили. Типичная метода Запада — прийти, нагадить и убежать.