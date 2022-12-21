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Любовь Степушова

России нужно выбирать между Нагорным Карабахом и Украиной

Мир » Бывший СССР » Азербайджан

Азербайджанские активисты блокируют работу российских миротворцев в Лачинском коридоре, который связывает Нагорный Карабах с остальным миром. Правда ли, что эту блокаду спланировал официальный Баку, и как связаны между собой проблема Нагорного Карабаха и спецоперация на Украине, рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандерян.

России нужно выбирать между Нагорным Карабахом и Украиной

— Александр Максович, премьер-министр непризнанной Республики Нагорный Карабах Рубен Варданян заявил о гуманитарной катастрофе, блокаде Нагорного Карабаха. Перекрыто снабжение газом и электричество. В Лачинском коридоре, который связывает Нагорный Карабах с Арменией, стоят российские миротворцы, на них нападают некие экоактивисты из Азербайджана. Что происходит?

— Идёт давление Азербайджана на Нагорный Карабах. К экоактивистам эти люди не имеют отношения. Это организованная официальным Баку акция. Они перекрыли единственную дорогу, которая соединяет НКР (Нагорно-Карабахскую Республику) с Арменией и внешним миром. Все остальные границы НКР — это Азербайджан.

Это действительно надвигающаяся гуманитарная катастрофа. Например, есть довольно много женщин и детей в Армении, мужья которых находятся в Карабахе, и наоборот, они не могут попасть к себе домой. Есть проблемы у людей, которым нужно уехать в больницу, в аэропорт. В Карабах из Армении идут продукты питания, бензин и т. д. Это всё перекрыто. Отключён газ, потому что газом НКР снабжается из Армении, но вентиль находится на азербайджанской стороне. А ведь газ используется для отопления. Это страна южная, по сравнению с Россией, но всё равно там сейчас довольно холодно, тем более в горных регионах.

Азербайджан пытается установить контроль над любыми грузами и людьми, которые там перемещаются. А, по условиям соглашения 2020 года, контроль над дорогой осуществляется российскими миротворцами. Данный документ подписали:

  • президент России,
  • президент Азербайджана,
  • премьер Армении.

Россию, говоря русским народным языком, берут "на слабо". Говоря языком более профессиональным, просчитывают красные линии: как далеко можно зайти путём давления на миротворцев. В Азербайджане считают, что сейчас, когда Россия очень сильно занята в других местах, можно здесь попробовать добиться своих целей.

— Как вы думаете, разрулят эту ситуацию сейчас?

— Полагаю, что да. Но это не означает, что она не возникнет через месяц в том или ином виде.

Это стратегия официального Баку: пока Россия не может или не хочет реагировать (что одно и то же в политике), стоит попытаться взять как можно больше здесь и сейчас.

Сейчас явно идёт переговорный процесс, чего-то азербайджанцы требуют, на что-то не соглашается Армения, участвуют посредники. К чему-нибудь, дай господь, придут. Но боюсь, что это не в последний раз: сейчас экологи, потом будут филателисты, балерины, но того же самого качества.

— Думаю, что Россия какие-то меры принимает. Шойгу встречался с министром обороны Армении. Главное, что войны не допустят. Просто надо подождать, пока мы с Украиной разберёмся.

— Пока с Украиной разберётесь, боюсь, к тому времени без газа, света, продуктов, сообщения, уже будет не с чем разбираться. Логика "сначала решим одну проблему, а потом будем заниматься другой" здесь не работает. Придётся заниматься этим тоже сейчас, иначе это может плохо закончиться.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы война россия армения азербайджан нагорный карабах
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