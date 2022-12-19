Путин в Белоруссии определит срок начала зимней кампании на Украине

Визит Владимира Путина в Белоруссию обусловлен ознакомлением с подготовкой расквартированных там частей ВС РФ и запускает обратный отсчет до начала зимней кампании на Украине.

Президент России Владимир Путин отправился в Минск на встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в сопровождении министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

Цена на газ для Белоруссии — без Путина вопрос нерешаемый

Лукашенко объяснил проведение встречи с Путиным невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия президентов. Вероятно, речь идёт о цене на газ, которую он для Белоруссии хочет сделать идентичной российской ($60-80 против нынешних $130 за тысячу кубометров).

Не случайно белорусский лидер назвал приоритетом РФ и Белоруссии "решение чувствительных экономических вопросов, которые помогут обеспечить благосостояние населения".

Возможно, Путин согласует это решение, как и выделение Минску нового кредита, так как он отметил, что Белоруссия является союзником РФ "в прямом смысле этого слова".

Однако нельзя исключать и согласование открытия во второй раз "северного фронта".

Испугать противника открытием "северного фронта"

Некоторые предполагают, что речь идёт всего лишь об информационной атаке.

Так, американский Институт войны (ISW) недавно спрогнозировал, что целью встречи будет усиление российской информационной операции, цель которой — убедить противника, что Россия может атаковать Украину со стороны Белоруссии и, тем самым, оттянуть на север значительные силы ВСУ. С этой целью Кремль продолжает размещать там свои войска, указывает институт.

Эту версию подогревает Российское минобороны, которое сегодня заявило, что учения мобилизованных россиян на полигонах в Белоруссии идут в режиме нон-стоп.

"С самого утра и до вечерних сумерек — на полигонах Белоруссии ни единой секунды тишины… Огонь ведут из всех орудий, оглушая всё вокруг", — заявило ведомство в своём Телеграм-канале.

Судя по видео, которое публикуется, упор делается на обучение танковых экипажей и БМП. Также тренируют минометчиков, снайперов и стрелков из РПГ.

Путин пытается "продавить" Лукашенко

Другая версия говорит о том, что Путин может "продавить" Лукашенко на прямое участие в СВО.

Как сказал польский эксперт Марек Будзис для Polsat News, намерения визита Путина очевидны — оказать давление на Минск, чтобы он "ввязался в войну".

"Там (в Минске) должны были быть рассмотрены предложения военного командования на ближайшую и среднесрочную перспективу. Поэтому это попытка оказать давление на режим в Минске, чтобы тот стал непосредственным участником конфликта ", — сказал эксперт.

По словам Будзиса, хотя украинская сторона и говорит о растущем риске вовлечения Белоруссии, это не означает, что так и будет. Эксперт подчеркнул, что "агрессивная риторика белорусского режима" — это всего лишь "попытка скрыть свое нежелание вступать в войну".

Российские контингенты в Белоруссии используют расположение, но не для нападения, а для логистики, считает эксперт.

Агентство Reutrs цитирует мнение "западных аналитиков", которые говорят, что "небольшой армии Лукашенко не хватает силы и боевого опыта, чтобы что-то изменить, но, вынуждая Украину направить войска на свой север, она может сделать её более уязвимой для атак России в других местах".

Немецкая Focus, ссылаясь на Kyiv Independent, указывает, что соглашение о региональной безопасности России с Белоруссией от 1997 года "недавно поспешно изменили", в каком контексте — не указывается. Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали протокол 3 декабря, возможно, Шойгу ездил в Минск по поручению Путина, чтобы оказать давление на "диктатора", предполагает газета.

Путин решит вопрос о начале зимней кампании

ТГ-канал "Оборонка" предполагает, что Верховный главнокомандующий РФ в личной беседе со своим коллегой предоставит планы по дальнейшему развитию событий, а также некие гарантии (как для страны, так и для Лукашенко лично), которые позволят задействовать некоторые подразделения Белоруссии (прежде всего ССО, десантно-штурмовые и инженерные) для открытия "северного фронта".

"Фактически, по итогам этой встречи будет запущен обратный отсчет до начала зимней кампании", — пишет автор канала.

Читайте по теме: Финал близок: Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Держись, Донецк: армия РФ готовит наступление с выходом на Краматорск

Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО