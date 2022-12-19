Российская власть виновата в том, что допустила кризис на Украине

В настоящее время на Украине развернулась величайшая историческая трагедия: два некогда братских народа сошлись в жестокой схватке, которую, как это ни обидно признать, спровоцировали силы, равно враждебные и россиянам, и украинцам.

Сейчас, по истечении почти года с начала СВО, наверное, уже можно проанализировать причины, приведшие к тому, что Россия была вынуждена применить военную силу в отношении впавшего в буйное помешательство соседа, грозившего ей применением атомной дубины и устроившего геноцид на Донбассе.

Вряд ли стоит упрекать большевиков в том, что они якобы плохо боролись с бандеровцами и создали могучую, промышленно развитую УССР, присоединив к ней обширные территории на западе и "подарив" Крым.

До распада Советского Союза я семь лет работал в украинских школах, потом переехал в Новороссийск и могу по собственному опыту сказать, что украинские и российские школьники ничем друг от друга не отличались. Более того, успеваемость по русскому языку и русской литературе в сельской школе Одесской области, куда я попал по распределению, была ничуть не ниже, чем в среднестатистическом учебном заведении Российской Федерации. То есть, презираемой и третируемой ныне коммунистической власти по факту удалось приблизиться к созданию "новой общности людей" — советского народа.

Увы, за 30 лет, прошедших с распада СССР, "демократические" власти РФ и Украины (особенно постаралась националистическая элита Незалежной) сумели так развести народы своих стран, что они действительно стали смотреть друг на друга с большим подозрением, как на исторических соперников или даже врагов.

Это чрезвычайно удивительно ещё и потому, что обе страны взяли курс на интеграцию с Западом и бежали в Европу буквально наперегонки! Увы, самостоятельную и технологически развитую Россию, да и "великую сельскохозяйственную державу" Украину там не ждали.

Слабый ищет оправдания для себя, находя причины своих проблем вовне, обвиняя злокозненных врагов. Сильный находит мужество посмотреть правде в глаза и признаться в собственных ошибках.

Не следует без конца обвинять в происках против России коварных англосаксов, маразматического Байдена, кровавого клоуна Зе, двуличного Макрона и иже с ними. Сейчас это совершенно непродуктивно и несвоевременно. Судьба Отечества зависит не от них, а от нас самих.

Намного честнее сказать, что главная вина в том, что СВО на Украине стала неизбежной, лежит на тех компрадорах, которые пришли к власти в РФ в 1991 году и не позаботились о возвращении России Крыма путём тогда вполне возможных мирных переговоров. Впрочем, причины грядущего конфликта тогда вполне можно было устранить, просто объявив Севастополь частью России! Однако, вся последующая политика российских властей в отношении Украины была абсолютно недальновидной, провальной и неотвратимо вела к конфликту.

До 2014 года я постоянно ездил в Одессу к родственникам и наблюдал, как меняется отношение к бывшей метрополии большинства жителей этого самого, казалось бы, пророссийского города. Увы, их призрачная надежда на воссоединение восточнославянских народов сменилась вначале презрением к "путинским холопам", а потом и открытой неприязнью ко всему, что связано с "восточными варварами".

Россия не смогла показать своим соседям пример разумной общественно-экономической организации, погрязнув, впрочем, как и Украина, в коррупции и социальных неурядицах. Правда, было одно отличие: в нашем Отечестве регулярно проводились пышные парады, имевшие целью запугать забугорных супостатов и вселить в души ослеплённых "блеском стали" граждан уверенность во всесокрушающей мощи российских вооружённых сил.

Увы, как это бывало неоднократно, реальные боевые действия быстро обнажили все недостатки нашей армии. В том числе казнокрадство, слабость разведки и технологическое отставание от НАТО. На различных военных сайтах можно найти огромное количество рецептов, как можно было в кратчайшие сроки выиграть СВО на Украине, а не ввязываться в изнурительное противостояние с Западом. Мои товарищи по клубу "Маринист", в звании от капитана 1-го ранга и полковника до вице-адмирала, например, считают, что в течение нескольких первых дней СВО следовало блокировать Киев и высадить десант под Одессой. Приходилось читать вполне разумный и даже проработанный в деталях план воздушного наступления, который мог парализовать, а затем и разрушить экономику Украины. Кстати, именно осуществлением такого сценария сейчас достаточно успешно занимается наша армия.

Легко быть пророком задним числом или стратегом, "видя бой со стороны". Чтобы одолеть чрезвычайно живучего нацистского дракона, выделенных для проведения СВО сил оказалось явно недостаточно. Можно придумывать какие угодно планы скорейшего достижения победы, однако все они будут неосуществимыми, пока мы не поймём, в чём самая главная причина относительных неудач российской армии на Украине.

Вероятно, она не в косности мышления наших генералов (в чём их постоянно упрекают, особенно "диванные эксперты"), а в невнятной и непоследовательной позиции российского политического руководства, которое постоянно принимает запоздалые решения.

Частичная мобилизация была необходима сразу же после того, как из армии самым позорным образом фактически дезертировали тысячи контрактников, не пожелавших исполнить свой долг перед Отечеством, а сокрушительные удары по энергетической инфраструктуре Незалежной следовало наносить с самого начала спецоперации.

К сожалению, до сих пор не пресечены поставки западного оружия для ВСУ, хотя это можно сделать, предупредив наших бывших "партнёров", что Россия в ответ на их враждебные действия применит ядерное оружие. И следует не ограничиваться "выражениями озабоченности" и проведением слишком уж гибких "красных линий", а использовать ядерное оружие в реальности, уничтожив для начала какой-нибудь мост через Днепр. Разумеется, при этом надо постараться избежать жертв среди мирного населения.

Похоже, что ориентация на Запад и желание всенепременно стать частью "цивилизованного" человечества сыграли с нашей элитой злую шутку. До сих пор какая-то её часть надеется спустить дело на тормозах, закулисно договорившись с нашими геополитическими противниками. Только вот незадача: на Западе русских считают туземцами-каннибалами, а в Путине видят чуть ли не нового Атиллу, которого необходимо остановить любыми способами.

По мере эскалации украинского конфликта, ставки в противостоянии России и Запада всё больше повышаются, что, к сожалению, может привести к глобальной катастрофе. Однако, ситуация ещё не вышла из-под контроля, и на вопрос, что следует сделать для того, чтобы одолеть нацистскую нечисть на Украине, а также окоротить её западных покровителей, надо дать вполне определённый ответ, который и явится универсальным рецептом нашей грядущей Победы.

Для эффективного влияния на складывающуюся военно-политическую обстановку российское руководство обязано принимать опережающие решения. Если на полную мощь заработает наша военная промышленность, а численность вооружённых сил значительно увеличится, у любого агрессора пропадёт всякое желание наносить "разоружающий удар", о котором не так давно толковал Президент. Разумеется, это потребует от всего нашего общества величайшей сплочённости и готовности терпеть лишения. Однако, это намного лучше, чем ждать, когда на наши головы полетят вражеские ракеты и беспилотники.

И здесь мало декларировать свой патриотизм. Каждый гражданин Отечества должен спросить себя: "Что я сделал для Победы?" Очевидно, что всем сознательным патриотам (а это подавляющая часть народа) придётся отказаться от потребительского образа жизни, повысить общественную активность, забыть малодушные лозунги: "Моя хата с краю" и "От меня ничего не зависит". Ещё как зависит! Долг каждого из нас — не сидеть сложа руки, а по мере сил и возможностей работать на Победу и, что самое важное, — требовать от верховной власти принятия адекватных вызову истории решений.

В завершение приведу личный пример.

В 2014 году в ответ на действия Евросоюза и США я ввёл против них свои личные санкции. Звучит, конечно, слишком уж смело и вызывающе. Однако, не спешите пренебрежительно смеяться. С тех пор я путешествую только по России и Белоруссии, причём предпочитаю посещать города-герои, каждый год бываю в Крыму. Покупаю только отечественную продукцию, отдаю предпочтение товарам промышленного производства из дружественных или нейтральных стран, езжу в отечественных маршрутках и троллейбусах.

Даже вино пью исключительно российское. Между прочим, хвала наши виноделам: они сумели догнать, а кое в чём и перегнать своих западных коллег.

Дважды я организовал и провёл семинар "Художественная маринистика городов-героев и городов воинской славы Черноморья". На это мероприятие по официальным каналам приглашались и писатели Одессы, однако они, чего и следовало ожидать, не откликнулись.

Ещё в 2014 году в заключительной главе книги "Исторические драмы Цемесской бухты" я писал:

"Более чем вероятно, что Украина с помощью западных хозяев возьмётся за создание современной армии и уж точно не смирится с потерей Крыма".

При этом я сожалел, что нашему руководству недостало мудрости присоединить к России Донбасс. Теперь эту ошибку с огромной душевной болью признал наш Президент. Подобные ошибки повторять нельзя.