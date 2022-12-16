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Ольга Лебедева

Зеленский озвучил претензии к союзникам: мы одни платим за всех

Мир

У Киева нет другого выбора, кроме как бороться за восстановление границ страны 1991 года, потому что мир не смог гарантировать безопасность и Украина одна расплачивается за конфликт, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Зеленский озвучил претензии к союзникам: мы одни платим за всех

Отправной точкой разговора британского издания с украинским президентом стало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что прекращение огня сейчас будет "фальшивым миром" и что Вашингтон поддержит Киев, если он решит продолжать воевать, чтобы "вернуть территорию, которая была захвачена у нее с 24 февраля".

Зеленский подтвердил, что его желание — восстановить "первоначальные границы Украины, включая Крым и весь Донбасс". По его словам, "замораживание войны" (так он называет заключение мирного договора) означает, что "у русских" будет время, чтобы "стать более могущественными оккупантами, готовыми к большей оккупации".

Ну, тут-то он знает, о чём говорит, ведь однажды подобный "финт" был провёрнут. Напомню, об этом рассказала недавно экс- канцлер Германии Ангела Меркель, признав, что Минские соглашения 2014 года, исполнения которых все эти годы тщетно ждали от Киева, на самом деле было способом "дать Украине время" подготовиться к войне.

У Зеленского много претензий к союзникам

Зеленский заявил The Economist, что Украина рассчитывала, что, согласно Будапештскому меморандуму, "весь мир” придет ей на помощь. Но этого — утверждает украинский лидер — не случилось.

"Мы видели, что пришёл не весь мир. Мы отдали ядерное оружие, обменяли его на гарантии безопасности. Сработали ли эти гарантии? Нет ", — сказал Зеленский, возмутившись: — Почему только Украина платит такую высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но мы сейчас единственные, кто платит за общую безопасность".

При этом его нимало не смущает, что Украина вообще не могла "отказаться" или "не отказаться" от ядерного оружия в соответствии с договором 1994 года, по одной простой причине — у неё его никогда не было, ведь Россия была признана единственным владельцем советского арсенала.

Такая стратегическая безграмотность была простительна Зеленскому, когда он возглавлял "Квартал 95", но по меньшей мере странно звучит от главы государства. Впрочем, делать странные заявления — обычная манера бывшего комика, ставшего вдруг политиком.

Чёрная неблагодарность

Предъявляя претензии союзникам, из последних сил вооружающим Незалежную, отдающим ей астрономические суммы и убивающим собственные экономики, Зеленский словно забыл, что получил более $40 млрд помощи, как военной, так и финансовой, только от США. И о том, что Вашингтон и его союзники пообещали поддерживать Незалежную ”столько, сколько потребуется", чтобы Россия проиграла.

К слову, напомню, что Москва ранее обвинила Запад в циничном затягивании конфликта и ведении прокси-войны "до последнего украинца”.

И на фоне этого заявления Зеленского (и в интервью The Economist в том числе) о том, что боевые действия на территории возглавляемой им страны прекратятся только тогда, когда весь мир встанет на сторону Украины и заставит Россию отступить к границам 1991 года, а также выплатить репарации "на поколения”, выглядят весьма пессимистично. Особенно в сочетании с тем, что он "хотел бы увидеть смену режима в Москве хорошими русскими, но после 24 февраля виноваты все”.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир зеленский
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