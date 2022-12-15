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Михаил Плисюк

Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово

Мир » Европа » Балканы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на днях заявил, что в Брюсселе "не потерпят любые нападения (со стороны сербов!) на членов EULEX (полицейские силы Евросоюза в Косово)". Он также призвал косовских сербов "незамедлительно убрать все баррикады и восстановить спокойствие в крае".

Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово

При этом в Брюсселе и других столицах, в которых поддерживают независимость Косово, игнорируют тот факт, что поводом для очередной вспышки напряжённости стали провокационные действия властей в Приштине, последовательно нарушающих права сербов и отказывающихся от выполнения ранее взятых обязательств по отношению к сербскому меньшинству Косово. Вместо этого звучат мнения, что, мол, Белград подогревает страсти и занимается "ненужной риторикой".

Последние дни край буквально кипит. Арестован бывший косовский полицейский — серб Деян Пантич, которого обвинили чуть ли ни в "террористической активности". В нарушение всех ранее согласованных процедур в сербские анклавы зашли специальные силы косовской полиции.

В Белграде власти Сербии заявили о намерении запросить у KFOR (международные военные силы под эгидой НАТО, действующие в крае с 1999 года) возможность разместить на севере Косово до 1 тысячи сербских полицейских, что, кстати, зафиксировано в известной Резолюции СБ ООН 1244 от 1999 года.

На Белград уже обрушился шквал критики и порицания из разных европейских столиц, а также Америки. Очевидно, что сербские силы не допустят в Косово, чтобы ни предполагали международные документы по Косово. Такой подход уже подтвердили во Франции, а также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и находящийся в регионе замгоссекретаря США Габриэль Эскобар, курирующий Западные Балканы.

Премьер Сербии Ана Брнабич подвергла жёсткой критике подход Берлина и Вашингтона, заявив, что "мой друг Эскобар стал ещё одним политиком, который категорически против важнейших резолюций Совета Безопасности. Он взял на себя роль СБ ООН и уничтожил Резолюцию 1244".

В свою очередь, американец Эскобар демонстрирует намерения "честного брокера" в диалоге между Белградом и Приштиной. Он вновь, как мантру, повторил фразу о том, что Вашингтон ожидает от косовских правителей, что "начнётся разговор о формировании Сообщества сербских муниципалитетов". Эта процедура без особого успеха длится с 2013 года.

Примечательно, что представители ЕС, которые уже многие годы демонстрируют полное бессилие перед хамством и напором Приштины, опять пытаются играть в "дипломатию". "Сладкоголосый" Мирослав Лайчак, специальный посланник ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной, выразил надежду, что баррикады на севере Косово будут убраны "благодаря диалогу, а не бульдозерами".

В Москве в очередной раз высказали категорическую озабоченность по поводу ситуации вокруг Косово. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула на недавнем брифинге, что "ответственность за политическую деградацию в Косово и ухудшение ситуации с точки зрения безопасности в полной мере лежат на лидерах косоваров во главе с "премьером" А. Курти, их западных опекунах, среди которых явно главенствует Вашингтон".

В Москве убеждены, что в связи с кризисом в Косово "налицо очередной оглушительный провал ЕСовского посредничества в буксующем диалоге Белграда и Приштины".

Так или иначе, Косово постепенно превращается в проблему для Европы, и даже больше. Сербию очевидно не допустят до главных игроков в этой многоходовой партии. Одновременно всем понятно, что ситуация приобретает зловещее звучание и настоятельно требует логического завершения, желательно мирными средствами. Способны ли на это ЕС и США?

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Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша оон нато сербия косово евросоюз ана брнабич жозеп боррель
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