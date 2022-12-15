"Не наша война": поляки высказались против конфронтации с РФ

Польский портал Interia. pl "обрадовал" своих читателей новостью о том, что 200 тысяч поляков будут призваны в 2023 году в армию "для прохождения военной подготовки".

"В группу резервистов входят все мужчины, получившие на военной комиссии категорию, позволяющую им служить", — говорится в публикации.

Интересна в данном случае реакция посетителей портала. Мало кто из прочитавших статью, высказался по поводу её содержания — а там даны разъяснения законов, касающихся соблюдения трудовых прав и выплат компенсаций "за временное отсутствие на рабочем месте".

Данная тем, при всей своей несомненной важности, оказалась гражданам Польши малоинтересной, поскольку они опасаются, что армия страны может быть направлена на Украину воевать против России. К такому повороту событий, как оказалось, рядовые поляки абсолютно не готовы.

Что думают на самом деле поляки об украинском конфликте

Предлагаем ознакомиться с небольшим количеством комментариев, оставленных польскими пользователями интернет под статьёй "Призыв в армию. На что могут рассчитывать работник и работодатель?"

"Как показывает вся наша история, те, кто сражался за так называемую родину, всегда подвергались преследованиям позже, и многие были вынуждены эмигрировать. Люди, пришедшие к власти, всегда занимались своими личными делами за счет нации".

"Почему парламентариям не служат в соответствии с Законом об обороне Отечества? Почему только простые люди? Хотят ли они защищать Родину чьими-то руками? Или они сами начнут войну, на которую пошлют нас? Эту кампанию нужно игнорировать".

"То, что делает польское правительство, начинает вызывать у меня симпатию даже к России".

"В Польше дворянство всегда веселилось, а нация прозябала в нищете. […] А сегодня власти снова развлекаются, деньги тратят на атрибуты роскоши. Долг настолько огромен, что его может погасить только война, отсюда и желание PiS перевооружиться и мобилизоваться"

"Это чистое рабство. Вы должны сражаться за своих хозяев, потому что они вам так говорят, а хозяева будут смотреть из бункера"

"Разве вы не видите, как PIS, желая остаться у власти, подталкивает Польшу к участию в другой войне, которая не наша?"

Власти Польши на распутье

Буквально сегодня стало известно, что власти Польши изменили правила пребывания в стране для украинских беженцев. Если коротко: халява закончилась.

Теперь, по решению Сейма,

гости из Незалежной должны платить за проживание в пунктах временного размещения.

при выезде украинцев из страны будут заморожены выплаты соцпомощи,

если человек уедет из Польши более, чем на 30 дней, он потеряет статус беженца.

Вот так. Хотя на словах польские политики сохраняют свою агрессивно-воинственную риторику и обещают Киеву "помощь и поддержку". Вот уж действительно, "неважно быть, сумей прослыть"…