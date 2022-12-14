Фейки украинской пропаганды: Мелитополь, ЗАЭС и ПВО Украины

Главными фейками украинской пропаганды являются: новогоднее наступление ВСУ на Мелитополь, передача Запорожской АЭС под контроль Киева и отличная работа ПВО Украины.

Наступление на Мелитополь — дорога в Крым

О том, что наступление на Мелитополь планируется, написала даже газета The New York Times. Она приводит слова некоей местной пенсионерки, которая "в конце ноября начала замечать большой приток российских солдат в южный город". Захват Мелитополя называется в статье стратегически важной целью ВСУ, так как город является "воротами в Крым", и его захват ставит под угрозу всю российскую группировку войск на бывшем юге Украины.

О наступлении ВСУ протрубил и спикер Банковой Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Мы зайдём в Мелитополь, Бердянск, Энергодар однозначно. Они (россияне) сейчас выстраивают оборону в треугольнике Энергодар-Мелитополь-Токмак, потому что главное их опасение — это прямой удар на Крым, он обрушает весь Южный фронт, ВСУ и другие силы обороны выходят прямо на границу Крыма. Для них это полная моральная катастрофа", — сказал Арестович.

Под фейк о наступлении на Мелитополь даже был осуществлён подрыв моста при выезде из села Константиновка. Однако выяснилось, что по нему не шло сообщение с Крымом. Диверсия лишь затруднила коммуникации для тех, кто работает в городе, но через две недели мост починят, заявляют местные власти.

Цель фейка понятна — повысить моральный дух своего населения и огорчить россиян.

У ВСУ нет сил наступать

Однако у ВСУ нет сил наступать. Сейчас главное — удержать фронт в ДНР. Битва за Артёмовск разворачивается по сценарию летнего сражения за Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, и потери, которые в ней несут ВСУ, очень высокие (до 1000 убитыми и ранеными в день) даже по оценкам украинских источников.

Как пишет военный блогер Юрий Подоляка, на этот участок фронта сейчас перебрасываются части, которые готовились наступать на Мелитополь.

"Сейчас все эти части ВСУ быстро перебрасывают под Артёмовск и Соледар и перемалываются российской артиллерией", — пишет Подоляка в своём ТГ-канале.

По мнению эксперта, никто в Киеве "на ближайшие месяцы о наступлении не думает, хотя штатные попугаи-геббельсы режима и говорят о нём очень много".

Среди украинских военных господствует мнение: зачем нам "на востоке" освобождать "сепаров". То есть, о моральном духе речи не идёт.

ЗАЭС не будет украинской

Второй фейк — это передача Запорожской АЭС МАГАТЭ, а значит — Украине. Эта тема также ежедневно не обходится без новостей. Последняя говорит о том, что на встрече премьера Украины Дениса Шмыгаля и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси "удалось достичь прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС".

Также президент Франции Эмманюэль Макрон заявил перед началом международной конференции, посвящённой помощи Украине в Париже, что Гросси" добился вывода тяжёлых и лёгких вооружений с ЗАЭС" и вот-вот создаст там "демилитаризованную зону".

Киев заявляет, что это якобы даже "первый пункт" плана Владимира Зеленского о "мире " с Россией. Далее, по этому плану, следует отвод ВС РФ на границы 1991 года.

Цель этого фейка — внести раскол в российское общество, которое возмущается "договорняками" с киевским режимом. На внешнего потребителя — обвинить Россию в создании ядерной угрозы международному сообществу.

На самом деле, российская сторона не раз заявляла, что на самой станции не было и нет тяжёлых вооружений, и это могут подтвердить сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС. При этом, персонал, находясь на территории РФ, перешёл в российскую юрисдикцию, и РФ не снимет охрану станции.

"Ни о каком выводе ЗАЭС из-под контроля РФ или передаче контроля какой-то "третьей стороне" не может быть речи", — заявил МИД России.

ПВО Украины не эффективно

Третий фейк — об эффективности украинских средств ПВО.

Во время сегодняшней утренней атаки на Киев и Киевскую область было запущено 13 дронов-камикадзе, но все их удалось сбить, сообщил президент Украины.

"Молодцы! Горжусь!", — сказал Зеленский в обращении к согражданам.

На самом деле, прилёты были и по энергоструктуре, и по административным зданиям.

Цель этого фейка — отодвинуть неприятные вопросы населения к властям. Этот фейк даже не нуждается в опровержении, потому что света на Украине практически нет.

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