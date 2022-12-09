США прижали хвост: остановит ли ООН военно-биологическую программу Штатов

Биологическое оружие — неизбежный инструмент большой политики. Уникальное оружие, которое может незаметно и неощутимо полностью уничтожить население вражеского государства. По своей эффективности биооружие не только не уступает ядерному, но и превосходит его. Недаром его разработки велись столь активно во время гонки вооружений.

Японцы, осознавая мощь такого оружия, первыми после Первой мировой войны приступили к его разработке и внедрению в массовое производство. Значительно позже именно японские специалисты-микробиологи перебрались в США и продолжили там эксперименты по созданию "боевых бактерий", которые американцы испытали в ходе Корейской войны.

Отличилась в 1942 году и Великобритания, протестировав патогены сибирской язвы на жителях шотландского острова. Причём всё это было замаскировано под операцию по применению биооружия против Германии "Вегетарианец".

Американцы, мечтающие о статусе мирового гегемона, по мере обострения геополитической обстановки в мире вовсе не побрезговали бы использовать и биооружие. Поэтому постепенно назревала идея создания международно-правового механизма, исключающего использование опасных биологических компонентов. И первым подобным соглашением стал Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 1925 года (Женевский протокол). 138 государств подписали его, хотя при этом они вовсе не спешили ратифицировать его и уж тем более соблюдать.

В 1972 году была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). После чего появилась слабая надежа, что это смертоносное оружие не применят на людях даже военное время. Однако в 2001 году Штаты решили не принимать протокол к Конвенции, предусматривающий механизмы взаимного контроля. Большому брату понравилась идея — никто ничего не видит, а раз нет обязательств, то нет и спроса. И с лёгким сердцем американцы продолжили разрабатывать военно-биологическую программу. Причём даже соломку подстелили — раз эксперименты опасные, то стоит создать лаборатории на территории стран СНГ. Увы, но в нынешней реальности в непосредственной близости от российских границ функционируют более 50 биолабораторий, подконтрольных Пентагону. По данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находятся 336 биолабораторий в 30 государствах мира.

Самая большая сеть таких лабораторий находится именно на Украине, и именно в ходе спецоперации вскрылось множество фактов, подтверждающих разработку биологического оружия. Министерство здравоохранения Украины по указке Белого дома в феврале попыталось экстренно уничтожить и документы, и коллекцию патогенных микроорганизмов, однако замести следы не удалось. Российские военные смогли установить, что исследования в украинских биолабораториях проводились в соответствии с Соглашением с американцами, подписанным в 2005 году.

Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что экс-советник президента США Джон Болтон в 2000 году участвовал в разработке доклада "Перестройка обороны Америки", где отмечалась необходимость создания биооружия для сохранения мирового лидерства. Так, в документе шла речь о таком оружии, которое будет "убивать" только определенные генотипы. В 2001 году Джон Болтон на Пятой обзорной конференции КБТО отказался предоставлять информацию о вероятных местах хранения биооружия. Начало спецоперации на Украине вынудило американцев свернуть программу на Украине и перенести лаборатории в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы, например, в ту же Болгарию.

Штаты, реализуя военно-биологическую программу, осознанно нарушают статьи КБТО, в связи с чем Россия обратилась с просьбой провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы проверить военно-биологическую деятельность США на Украине. Однако предоставленные российской стороной доказательства проигнорировали. Но Россия не остановилась и потребовала от ООН провести расследование, но резолюция не набрала необходимого количества голосов — против выступили США, Великобритания и Франция, многие страны воздержались, и только Китай, озабоченный биологической милитаризацией, поддержал Россию.

Сложившаяся ситуация лишний раз доказывает, что ООН — нежизнеспособны орган, организация, которая создавалась как гарант безопасности и мира, не может пойти против Вашингтона, прикрывая его грязные делишки. И правда, не может же ООН выступать против своего главного спонсора. Как говорится, не кусай руку, которая кормит.

Эксперты подтверждают, что пока международные институты получают американские доллары, никто не будет идти против США. Тем более что любое неповиновение сразу же наказывается террором — Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Венесуэла уже ощутили это на себе. В государствах, которые отказались быть марионетками, Штаты оставляют после себя только выжженные земли, где царят войны, кризис, бедность и криминал. Понесут ли они наказание за это когда-нибудь? Риторический вопрос.