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Ольга Лебедева

США и Израиль готовятся к воздушной войне против Ирана

Мир

Во вторник, 29 ноября, в небе над Восточным Средиземноморьем начались одни из крупнейших в истории совместных воздушных учений вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и Израиля. В течение трёх дней — до 1 декабря — американские и израильские истребители-бомбардировщики имитировали атаки на иранские электростанции.

США и Израиль готовятся к воздушной войне против Ирана

"Истребители и самолеты-заправщики ВВС Израиля (IAF) и ВВС США провели учения, в ходе которых были смоделированы различные сценарии противодействия региональным угрозам", — говорится в заявлении пресс-службы правительства Тель-Авива.

Государственная газета Jerusalem Post раскрывает истинную цель этих военных игр:

"С ростом напряженности вокруг иранской ядерной программы и военных действий в регионе Израиль и Исламская Республика угрожают друг другу, и высокопоставленные официальные лица обеих стран заявляют, что их вооруженные силы способны нанести ответный удар по противникам, — говорится в материале газеты. — Обеспокоенные нежеланием Ирана сворачивать свою ядерную программу, израильские власти начали амбициозную и дорогостоящую программу по укреплению военно-воздушных и военно-морских сил: 58 миллиардов шекелей (около €16,29 млрд) были выделены на оборонный бюджет на 2023 год, из которых 3,2 миллиарда — на военные нужды, специально предназначенные для борьбы с Тегераном".

Американцы умеют очаровывать нужных военных

По сообщениям американских СМИ, решение о проведении этих учений было принято 23 ноября в связи с визитом в США главнокомандующего вооруженными силами Израиля генерала Авива Кочави:

"Главный военный деятель Израиля, а также начальник генерального штаба США генерал Марк Милли и командующий Центральным командованием (CENTCOM) генерал Майкл Курилла планируют провести совместные учения в ближайшие недели, чтобы подготовить военнослужащих к возможному конфликту с Ираном и его союзниками на Ближнем Востоке", — сообщал тогда Fox News Digital по итогам саммита.

Во время этой поездки в США генерал Авив Кочави встретился ещё и с советником президента Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом, побывал на экскурсии на борту атомной подводной лодки и авианосца, чтобы "узнать больше об их оперативных возможностях".

А завершилось турне израильского генерала его участием в учениях по "готовности к кризису" в штаб-квартире CENTCOM в Тампе, где его наградили медалью за выдающиеся военные заслуги и "за вклад в углубление стратегического партнерства между Соединенными Штатами Америки и Израилем".

В общем, радушию и демонстрации дружеского расположения не было предела.

"Чтобы улучшить наши возможности по решению проблем в регионе, совместная деятельность с CENTCOM будет значительно расширена в будущем, — растроганно пообещал генерал Кохави перед возвращением в Израиль. — В то же время израильские вооруженные силы будут продолжать действовать ускоренными темпами против укоренения иранского режима в регионе".

Израильский военачальник посетовал на "сильное экономическое, военное и внутреннее давление" Ирана, говоря о достигнутых в ходе этой поездки договорённостях:

"С генералом Марком Милли мы согласны: наступил критический момент, и время требует ускорения оперативных планов сотрудничества против Ирана и его региональных союзников-террористов".

В общем, Израиль и США настроены решительно — это понятно по сделанным заявлениям и проведённым военно-воздушным учениям. А истинные цели "заокеанских друзей Тель-Авива очевидны:

уж очень насолил Вашингтону Иран своим разворотом к России и международным организациям, ей возглавляемым:

Стратегический разворот Ирана подкосил США

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша иран израиль
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