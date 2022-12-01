Пашинян смотрит на Париж, рискуя загнать регион в новую эскалацию

Никол Пашинян намеренно провалил итоговое заявление саммита ОДКБ в Ереване.

По сути, он обнулил Ереванский саммит, сделав его бессмысленным. Хотя, в итоговом документе был ряд пунктов, где говорилось об оказании Еревану военной поддержки, усилении границ Армении, а также содержались пункты по гражданской миссии ОДКБ в приграничной зоне. Не было лишь политического осуждения Азербайджана, что Ереван должен был понять, учитывая тесные связи стран-членов ОДКБ с Баку.

Настаивая на заранее непроходных формулировках, Пашинян намеревался продемонстрировать своей внутренней аудитории "бессилие и беспомощность ОДКБ", чем нанёс, в первую очередь, серьёзный имиджевый урон России.

С другой стороны, Никол Воваевич создаёт своим западным партнёрам и, прежде всего, Франции положение преимущественного модератора в урегулировании отношений с Азербайджаном. Исходя из сегодняшнего заявления И. Алиева, оказывается, что Пашинян и вовсе отказывается от встречи без президента Франции.

МИД Армении ссылается на некий "пражский формат четвёрки", однако он стал возможен благодаря саммиту "Европейского политического сообщества". Никакой отдельной встречи по инициативе французской стороны не было, в то время как брюссельский формат был сформирован сразу после 44-дневной войны наряду с московским. Причём, брюссельский формат дополнял московский формат. Сейчас же президент Франции, для того чтобы показать своё влияние, пытается втиснуться в брюссельский формат и сделать его форматом "четвёрки", где Париж будет выступать главным модератором.

Очевидно, что в тандеме с Пашиняном поставлена цель сделать из Франции главного посредника.

В условиях, когда Франция стала для Азербайджана нерукопожатной страной, а США не инициируют встречу на высшем уровне, московский формат остаётся единственным всё ещё работающим. Однако, дискредитация Москвы со стороны Еревана, а также саботирование принятых решений заводят дипломатические усилия стран в тупик, как это было в 2020 году, что привело к эскалации. Сейчас мы видим аналогичную дипломатическую конфигурацию. Поэтому высок риск вновь скатывания ситуации к вооружённому конфликту. И вновь могут заговорить пушки, а дипломаты замолчат.

В данном случае остаётся только уповать на здравый смысл Ильхама Алиева, который находится в непростом положении: Запад вполне может попытаться подтолкнуть его в сторону Третьей Карабахской войны, в которой так заинтересована МИ-6, решительно освоившая Южный Кавказ для своих операций.

Возможно, Пашинян, сам того не осознавая, является объектом сложной манипуляции британской разведки. Её цель: максимально дестабилизировать Россию и убрать её с Южного Кавказа. Если при этом прольётся кровь российских миротворцев, то это только обрадует лордов, которые будут аплодировать любому ввязыванию России в региональный конфликт.

Налицо ситуация гарантированного проигрыша России в подобии шахматной комбинации цугцванг. Время всё ускоряется, давление ползёт вверх. Если у Баку не выдержат нервы и возникнет желание покончить с самостийным армянским образованием, оставшимся на территории Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, то Москве, скорее всего, придётся уйти из этого региона.

Если же россияне вступятся за армян и останутся, конфронтация с азербайджанской армией, действующей при несомненной турецкой поддержке (Азербайджанским вопросом занимаются такие серьёзные величины турецкой армии, как генералы Шереф Онгай, Гексель Кахья и Бахтияр Эрсай, командующий группой спецназначения ВС Турции в Азербайджане), то конфронтация россиян с азербайджанскими вооружёнными силами становится почти неизбежной.

Этому также способствует ложная накачка азербайджанского общественного мнения со стороны Коллективного Запада: мол, Россия непременно проиграет Украине, у неё мало сил и т. д. В военных кругах в Баку всячески муссируются разговоры об "устаревшем" российском вооружении. Чего стоит, например, такой комментарий одного из известных военных обозревателей Элхана Шихалиева:

"Азербайджан будет усиливать вооружение в сегменте БПЛА, где сильны позиции Израиля и Турции. Российский военно-промышленный комплекс не может быть приоритетом для Азербайджана. Российские заводы не смогут ремонтировать проданную нам технику, и в Азербайджане останется непригодный военный продукт. Надо также учитывать, что, покупая в России санкционный товар, Азербайджан рискует оказаться под вторичными санкциями Запада. У Азербайджана нет необходимости покупать российскую технику. Однако, как показала украинская война, западное оружие капризное и постоянно нуждается в срочном ремонте и обслуживании, не рассчитано на сверхинтенсивную эксплуатацию, но оно значительно эффективнее, точнее и мощнее в бою, поэтому нам надо делать уклон в сторону высокоэффективной техники".

Ясно, что при таком массовом настрое велик риск недооценки Российской армии. Такой подход культивируется со времён Второй Карабахской войны, когда, используя выражение Сталина, у местных военных возникло определённое "головокружение от успехов". Им показалось, что они, столкнувшись с армянской армией, выходили из боя неизменно победоносными, благодаря не только собственным выучке и мотивированности, но и лучшим ТТХ оружия западного производства.

Важно, что Баку заинтересован не только в западном вооружении, но и в общей концепции, присущей натовским вооружённым силам. В доказательство можно, например, привести тот факт, что в настоящее время состоялся визит главы генштаба Азербайджана Кереме Валиева в США. Вашингтон сейчас помогает Азербайджану в вопросе создания погранвойск и ВМФ. Причём, этот процесс должен быть продолжен.

Как бы то ни было, план МИ-6 (а может быть, и ЦРУ) налицо: стравить народы Южного Кавказа, оттянуть силы России с украинского фронта, обложить Москву по всем фронтам в затяжной войне.

В данном случае, России лучше всего договориться с Азербайджаном и закрыть армянский вопрос в Карабахе. Похоже, другого пути просто нет. Пора избавиться от деструктивного груза.