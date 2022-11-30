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Ольга Лебедева

Перемога — США дают Киеву деньги на трансформаторы. Зрада — никто не продаёт

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции в результате ракетных ударов. Об этом сегодня сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, уточнив, что это результат "семи ракетных атак, если считать с 10 октября".

 

"Я не могу вдаваться в подробности относительно последствий каждого конкретного удара. Но хочу подчеркнуть — суть объединённой энергосистемы в том, что потребитель получает электроэнергию не только от ближайшей электростанции", — уточнил энергетик.

То есть, из его слов следует вывод: если наши войска ещё хотя бы раз ударят, вся энергетическая инфраструктура начнёт процесс саморазрушения. И, в конце концов, "схлопнется".

На это сообщение немедленно отреагировали украинские журналисты, начав разгонять тему подготовки ВС РФ к очередному массированному удару. По их версии, нанесён он будет "с земли и воды, из России и Белоруссии, всеми наличными видами ракет…". Причём, как вангуют укроСМИ, произойдёт этот "апокалипсис" именно сегодня-завтра:

 

Кураторы успокаивают и обнадёживают

Как сообщила CNN со ссылкой на Госдепартамент, США пообещали дать Украине "плюсом" к деньгам "на войну" ещё $ 53 млн "на поддержку электросистемы страны".

Причём, транш будет "целевой" — Киев сможет на эти деньги приобрести только "критически важное электросетевое оборудование", которое "будет в срочном порядке доставлено в Украину, чтобы помочь украинцам пережить зиму".

"Этот пакет поставки будет включать в себя распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники, разъединители, транспортные средства и другое ключевое оборудование", — говорится в сообщении.

Как поясняют знающие люди, "обещанных денег хватит примерно на пару больших трансформаторов".

Российским военным даже напрягаться особо не придётся, чтоб вернуть всё, как было.

Деньги есть, но купить на них нечего

После щедрого обещания Вашингтона, Киев стал искать трансформаторы. И не нашёл. Даже за деньги.

Об этом в эфире канала "1+1" сообщил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, заменить повреждённые трансформаторы кураторы Украины не могут — американцы своё производство вывели в другие страны.

"Одна такая подстанция обеспечивает электроэнергией от 500 до 700 тысяч абонентов, — сказал Харченко. — Трансформатор весит 250 тонн. И мы очень много говорим о том, что трансформаторы тяжело восстанавливать.

Эту штуку нужно производить минимум 9 месяцев. Это уникальная вещь, высокотехнологическая, чтобы вы понимали: Соединённые Штаты Америки не производят трансформаторы… Сейчас американцы испугались и говорят, если у нас что-то начнётся, у нас же нет своих трансформаторов! Они задумались над тем, чтобы своё производство держать в своих руках".

И совершенно, как мне кажется, правы — своя-то рубашка всяко ближе к телу.

Принцип "это другое" — в действии

Осуждая на всех существующих международных площадках "кровожадную Россию", обесточившую "несгибаемую Украину", союзники киевского режима за океаном напрочь забыли свою собственную недавнюю историю. Например, то, что они не так давно — в 1999 году — творили в Югославии.

Об этом сегодня в своём Telegram напомнил писатель Захар Прилепин:

 

Интересно, а почему американцы югославам трансформаторы не покупали? И почему не объяснят Зеленскому, что "если он действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать — принять условия (Москвы), и (она) остановит эту кампанию"?

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша война деньги россия украина
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